Γιαν Κάρας: Η συνένωση ΟΠΑΠ - Αllwyn θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή

H ψηφιοποίηση θα είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης του νέου σχήματος ΟΠΑΠ - Αllwyn μέσω ιδιόκτητων τεχνολογιών που θα οδηγήσει σε διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Γιαν Κάρας κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης του οργανισμού όπου αποφασίστηκε η συνένωση με τη μητρική Allwyn.

Σύμφωνα με τον κύριο Κάρας, η μετεξέλιξη αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα και για τις δύο εταιρείες, καθώς θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή.

Η νέα εταιρεία θα είναι εισηγμένη στο ΧΑ - οι ρίζες παραμένουν στην Ελλάδα τόνισε ο κ. Κάρας -, θα μετονομαστεί σε Allwyn και θα μεταφερθεί στην Ελβετία, ευθυγραμμιζόμενη με την παγκόσμια έδρα της Allwyn. Ειδικότερα, η συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω μεταφοράς των δραστηριοτήτων του ΟΠAΠ σε ελληνικές θυγατρικές, ακολουθούμενης από διασυνοριακή μετατροπή στο Λουξεμβούργο και επακόλουθη μεταφορά στην Ελβετία.

Η Αllwyn θα λάβει μετοχές του ΟΠΑΠ και θα εισφέρει το ενεργητικό και το παθητικό της στη νέα εταιρεία που θα αριθμεί περίπου 804.000.000 μετοχές και θα έχει αποτίμηση 15 δισ. ευρώ όντας η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία παγκοσμίως στο κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.

Όπως ανάφεραν τα στελέχη της διοίκησης το νέο σχήμα θα εμφανίζει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης με ένα περιθώριο ebitda της τάξης του 40%.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 και τότε οι μέτοχοι θα λάβουν και ειδικό μέρισμα 0,80 ευρώ που θα προστεθεί στα 0,50 ευρώ που έχουν ήδη διανεμηθεί. Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ αναμένουν ότι η συνενωμένη εταιρεία θα συνεχίσει να είναι επιλέξιμη για ένταξη στους δείκτες αναδυόμενων αγορών της MSCI και της FTSE.

Πότε ασκείται το δικαίωμα εξόδου από τους διαφωνούντες μετόχους

Οι διαφωνούντες μέτοχοι, αν το επιθυμούν θα ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου έως τις 9 Φεβρουαρίου και θα διαθέσουν τις μετοχές που κατέχουν, λαμβάνοντας σε μετρητά το αντίτιμο των 19,04 ευρώ για την κάθε μία.

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης που επιτρέπει τη διασυνοριακή μετατροπή της εταιρείας οι ψήφοι υπέρ ήταν 231.008.219. Οι ψήφοι κατά ήταν 50.154.474 (περίπου 14% του ΜΚ). Η αποχή ανήλθε σε 6.401.701 (σύνολο μετοχών εκτός των ιδίων: 358.603.478)

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η επακόλουθη μεταφορά έδρας στην Ελβετία υπόκεινται στην πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης. Αυτές περιλαμβάνουν εποπτικές εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης – ενδεικτικά και μη περιοριστικά – της έγκρισης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία ελήφθη τον Δεκέμβριο του 2025, άλλων συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης· και της αίρεσης ότι οι μέτοχοι που ψήφισαν κατά της διασυνοριακής μετατροπής και θα ασκήσουν εγκύρως το προκύπτον δικαίωμα εξόδου έναντι καταβολής χρηματικού ανταλλάγματος δεν θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ (αίρεση που μπορεί να αρθεί από τα δύο μέρη από κοινού).

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα Διοικητικά Συμβούλια της Allwyn και του ΟΠΑΠ ευελπιστούν να δουν το χαμηλότερο δυνατό ποσοστό άσκησης δικαιώματος εξόδου, ώστε να δοθεί ώθηση στην περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας συνεργασίας της ΟΠΑΠ με την Allwyn και την KKCG μέσω της ανταλλαγής συμμετοχών στην ΟΠΑΠ με μετοχική συμμετοχή στην Allwyn.

Η διασυνοριακή μετατροπή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός περίπου τριών μηνών από την ΕΓΣ και το χρηματικό αντάλλαγμα των 19,04 ευρώ θα καταβληθεί σε όσους μετόχους ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διασυνοριακής μετατροπής. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα εξόδου για μέρος ή το σύνολο των μετοχών τους έχουν το δικαίωμα να το υποβάλουν μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου και δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές στις αντίστοιχες μετοχές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Επίσης, οι μετοχές αυτές δεν θα δικαιούνται να λάβουν το μέρισμα των 0,80 ευρώ. Aναλυτές εκτιμούν ότι υπό αυτές τις συνθήκες και την πορεία της μετοχής δύσκολα θα βρεθούν μέτοχοι που θα ξεπερνούν το 5% που θα ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου

Τι προβλέπει η νέα μερισματική πολιτική

Σε ερωτήσεις των μετόχων για τη μερισματική πολιτική του νέου σχήματος η διοίκηση επανέλαβε πως στόχος είναι να μοιράζεται κάθε έτος τουλάχιστον 1 ευρώ μέρισμα.

Μέχρι σήμερα η μερισματική απόδοση της μετοχής ξεπερνούσε το 8% και ήταν από τις υψηλότερες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ωστόσο, η υψηλή αυτή απόδοση οφείλεται και στο γεγονός της πληρωμής χαμηλότερων εισφορών προς το ελληνικό δημόσιο που είχε λάβει ως αντάλλαγμα ο ΟΠΑΠ λόγω της προπληρωμής της άδειας των επίγειων τυχερών παιγνίων για την περίοδο 2020-2030. Εκτιμάται ότι από αυτή τη ρύθμιση ο ΟΠΑΠ είχε πρόσθετα λειτουργικά κέρδη της τάξης των 200 εκατ. ευρώ κάθε έτος. Η φορολογική αυτή απαλλαγή λήγει το 2030.

Από τον ΟΠΑΠ και την Allwyn όμως υποστηρίζουν ότι η μερισματική απόδοση θα διατηρηθεί σε υψηλή επίπεδα, καθώς ο ΟΠΑΠ θα είναι μέλος ενός ομίλου με δραστηριότητες που εκτείνονται σε όλη την Ευρώπη και στο σύνολο της αμερικανικής ηπείρου και ο οποίος απευθύνεται σε μια αγορά τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, αντί για 11-12 εκατ. ανθρώπων στην Ελλάδα και Κύπρο.

Για το φόρο στο μέρισμα επειδή η έδρα θα είναι στην Ελβετία, η διοίκηση ήταν καθησυχαστική, καθώς έχουν αφορολόγητα αποθεματικά για πάνω από πέντε χρόνια. Όπως τόνισαν το μέρισμα θα φορολογείται στην Ελλάδα με τον υφιστάμενο συντελεστή του 5%. Ερωτώμενη η διοίκηση για την πρόταση εξαγοράς της Novibet που εξετάζεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, επισήμανε πως αν ολοκληρωθεί θα βοηθήσει πολύ στην ανάπτυξη του ομίλου με τη σύγχρονη πλατφόρμα που διαθέτει.

Ρεκόρ συμμετοχής στη γενική συνέλευση

Η χθεσινή έκτακτη γενική που πραγματοποιήθηκε με ρεκόρ συμμετοχής 80,15% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε μεταξύ άλλων τη διάσπαση του κλάδου τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ, την τροποποίηση καταστατικού, τη διασυνοριακή μετατροπή, την εκλογή νέου ΔΣ και την ακύρωση 11.459.263 ιδίων μετοχών.



Η νέα Allwyn θα έχει προ φόρμα έσοδα 5,2 δισ. το 2025 και ebitda 1,9 δισ. ευρώ. Το 70% των ebitda θα προέλθουν από τις 7 λοταρίες που διαθέτει σήμερα η Αllwyn και το 30% από τις νέες εξαγορές που είναι προς ολοκλήρωση (πχ. PrizePicks).