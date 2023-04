Για 6η συνεχή χρονιά η Lidl Ελλάς διακρίνεται για την έμπρακτη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα

Η Lidl Ελλάς συγκαταλέγεται για έκτη συνεχή χρονιά στις «The Most Sustainable Companies in Greece 2023» για την έμπρακτη δέσμευσή της σε θέματα βιωσιμότητας και επιχειρηματικής υπευθυνότητας.

Η εταιρεία συμμετείχε στην πρωτοβουλία Sustainability Performance Directory 2023 του εξειδικευμένου οργανισμού σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης Quality Net Foundation και αναδείχθηκε μεταξύ των 35 ηγέτιδων εταιρειών, που δημιουργούν τον επιχειρηματικό χάρτη της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα.

Η διάκριση των εταιρειών προέκυψε μετά από αξιολόγηση βάσει ESG κριτηρίων και ένταξη αυτών στον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Performance Directory), που έχει διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας. Η επιβεβαίωση της τελικής αξιολόγησης και κατάταξης των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε από Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από έγκριτα μέλη της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι εταιρείες που διακρίθηκαν, παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Οργανισμός "Quality Net Foundation” την Πέμπτη, 30 Μαρτίου.

H Lidl Ελλάς διακρίθηκε σε 2 επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο, ο τίτλος «Sustainable Company» πιστοποιεί τη συμμόρφωση της εταιρείας με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας, την εθνική προσαρμογή του The Sustainability Code, αναγνωρισμένου Ευρωπαικού πλαισίου αναφοράς μη χρηματοοικονομικών δεδομένων, στο σύνολο των κριτηρίων του και την αναγνωρίζει ως Υπεύθυνο Οργανισμό στη Βιώσιμη Ανάπτυξη πανευρωπαϊκά. Σε δεύτερο επίπεδο, η ένταξη της εταιρείας στη λίστα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2023» αποτελεί ανώτατη διάκριση για την εταιρεία στη χώρα, καθώς την αναδεικνύει ως πρότυπο σε όρους επιχειρηματικού σχεδιασμού για μία ολιστική βιώσιμη λειτουργία.

«Η ένταξή μας στις The Most Sustainable Companies in Greece αποτελεί την επισφράγιση της εταιρικής μας στρατηγικής για τη βιωσιμότητα και μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Είναι μία έμπρακτη αναγνώριση ότι η διαρκής επιδίωξή μας για ένα βιώσιμο επιχειρείν αποτελεί στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευση για το μέλλον», δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς.

Η νέα στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Lidl Ελλάς περιλαμβάνει έξι στρατηγικούς πυλώνες: Την προστασία του κλίματος, τον σεβασμό της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των πόρων, το δίκαιο επιχειρείν, την προάσπιση της υγείας και τη συμμετοχή στον διάλογο, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνολική εταιρική στρατηγική. Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία διατυπώνει στόχους και δεσμεύσεις, υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα και εναρμονίζεται με τα κριτήρια ESG, προσβλέποντας σε ένα καλύτερο αύριο για τον πλανήτη και την κοινωνία.