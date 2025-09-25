ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Sold out το ομόλογο - Υπερκάλυψη 2,4 φορές

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών οδήγησε σε υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές.

Συνολικά προσφέρθηκαν περίπου 1,2 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ για την αγορά εταιρικών ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αφού πρόκειται για τη μεγαλύτερη ζήτηση που έχει συγκεντρωθεί από την έναρξη λειτουργίας της.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών αποδείχθηκε καταλυτική, με τη ζήτηση να ξεπερνά από πολύ νωρίς την ονομαστική αξία του τίτλου. Παράλληλα, το μπαράζ εγγραφών από θεσμικούς επενδυτές ενίσχυσε περαιτέρω τη δυναμική της έκδοσης, οδηγώντας στη σημαντική υπερκάλυψη.

Η τελική απόδοση για τους επενδυτές διαμορφώνεται, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, στο 3,2%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στον κατασκευαστικό κολοσσό.

Το επταετές ομόλογο του ομίλου συγκέντρωσε πρωτοφανή ζήτηση και ρεκόρ εγγραφών με τον όμιλο να συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του στις υποδομές και τις παραχωρήσεις.

Το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος άνοιξε στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, το βιβλίο προσφορών για το νέο 7ετές ομόλογο ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, με στόχο να ενισχύσει τη ρευστότητά της και να διευρύνει την επενδυτική της βάση.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για την αποπληρωμή μέρους παλαιότερης ομολογιακής έκδοσης των 500 εκατ. ευρώ που λήγει το 2027, αλλά και για νέες επενδύσεις σε έργα υποδομών και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με ανεκτέλεστο έργων ύψους 6,9 δισ. ευρώ, μέσω της νέας ομολογιακής έκδοσης επιδιώκει να ενισχύσει το επενδυτικό της πρόγραμμα στους τομείς των κατασκευών, των παραχωρήσεων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Από τα καθαρά έσοδα που υπολογίζονται σε περίπου 487,7 εκατ. ευρώ, σχεδόν τα μισά (243,85 εκατ. ευρώ) θα διοχετευτούν στη χρηματοδότηση νέων έργων, καθώς και σε πιθανές εξαγορές ή συμμετοχές σε αναπτυξιακά projects.

Παράλληλα, ένα μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, περιλαμβανομένης και προηγούμενης ομολογιακής έκδοσης με λήξη το 2027, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της μόχλευσης και προσφέροντας στον Όμιλο μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του ισολογισμού.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης

16 Σεπτεμβρίου 2025: Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου

22 Σεπτεμβρίου 2025: Ανακοίνωση εύρους απόδοσης

23 Σεπτεμβρίου 2025 (10:00): Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς μέσω Η.ΒΙ.Π.

25 Σεπτεμβρίου 2025 (16:00): Λήξη Δημόσιας Προσφοράς και ανακοίνωση τελικής απόδοσης και επιτοκίου

29 Σεπτεμβρίου 2025: Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίων, παράδοση ομολογιών μέσω Σ.Α.Τ. και ανακοίνωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης

30 Σεπτεμβρίου 2025: Έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α.

Με την έκδοση του νέου 7ετούς ομολόγου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενδυναμώνει τα χρηματοδοτικά της μέσα, στηρίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου σε κλάδους με σημαντικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ελκυστικές αποδόσεις σε επενδυτές κάθε μεγέθους.