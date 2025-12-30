ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικό κλείσιμο της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» προχώρησε σήμερα στο χρηματοοικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής και στην καταβολή του εφάπαξ τιμήματος ύψους 1,275 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών, με αντισυμβαλλόμενους το Ελληνικό Δημόσιο και την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας («Υπερταμείο»).

Το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής σηματοδοτεί την έναρξη της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού από το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis Projects, όπου το ποσοστό του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέρχεται σε 90%. Σημειώνεται ότι, καθώς το τίμημα θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμβάλλει για μία ακόμη φορά στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980. Μέσω των συνολικών επενδύσεων ανάταξης και βαριάς συντήρησης ύψους 3,8 δισ. ευρώ που θα υλοποιήσει ο παραχωρησιούχος, ο αυτοκινητόδρομος θα εκσυγχρονιστεί και θα αναβαθμιστεί σε όλα τα επίπεδα, ώστε να ενισχυθεί σημαντικά η λειτουργικότητά του και η εξυπηρέτηση των χρηστών.

Η Εγνατία Οδός αποτελεί τον μεγαλύτερο, εν λειτουργία, αυτοκινητόδρομο της χώρας, με συνολικό μήκος περίπου 900 χιλιόμετρα, και έναν από τους μεγαλύτερους ενιαίους αυτοκινητοδρόμους στην Ευρώπη. Διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα από Ανατολή προς Δύση, ξεκινώντας από το Λιμάνι Ηγουμενίτσας, που συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία, και καταλήγοντας στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Λειτουργεί ως καταλύτης για τις επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα στους τομείς των μεταφορών, της βιομηχανίας και του τουρισμού, συνδέοντας 11 πόλεις, 4 λιμάνια και 7 αεροδρόμια. Διευκολύνει ουσιαστικά το εμπόριο και τη μετακίνηση εντός της χώρας, φέρνοντας την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία πιο κοντά στο μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, καθώς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη.

Η περιοχή επιρροής της συγκεντρώνει το 54% της αγροτικής παραγωγής και το 41% της συνολικής απασχόλησης στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία της χώρας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εγνατία Οδός ενώνει τα μεγάλα οικονομικά και βιομηχανικά κέντρα της Δύσης με εκείνα της Ανατολής, δημιουργώντας έναν ισχυρό και διαρκή εμπορικό σύνδεσμο μεταξύ τους.

Παράλληλα, αποτελεί συλλεκτήρια οδό για το σύστημα μεταφορών στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι IV (Βερολίνο–Σόφια–Θεσσαλονίκη), IX (Ελσίνκι–Αλεξανδρούπολη) και Χ (Βιέννη–Βελιγράδι–Θεσσαλονίκη) καταλήγουν στον άξονά της.

Η χρηματοδότηση της συναλλαγής στηρίχθηκε σε ίδια κεφάλαια του σχήματος παραχώρησης, καθώς και σε δανεισμό από ελληνικές τράπεζες.