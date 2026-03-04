ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η συμμετοχή στην ΕΥΔΑΠ και οι κινήσεις που τον καθιστούν όμιλο στρατηγικών και κρίσιμων υποδομών

Κίνηση ματ στη σκακιέρα των κρίσιμων Υποδομών έκανε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσθέτοντας τον τομέα διανομής και διαχείρισης υδάτων, στην γκάμα των συμμετοχών της αποκτώντας χθες το 9,71% στην ΕΥΔΑΠ, επενδύοντας 103,4 εκατ. ευρώ, μέσω της θυγατρικής του Urban Services Μονοπρόσωπη ΑΕ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχοντας, όπως αποκαλύπτουν και τα αποτελέσματα εννεαμήνου, σημαντική δύναμη πυρός με ταμειακά διαθέσιμα 1,971 δισ. ευρώ έκανε εντυπωσιακή «είσοδο» στο μετοχικό κεφάλαιο της μεγαλύτερης εταιρείας στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στη διανομή και διαχείριση ύδατος, και τρέχει στη δεκαετία επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ.

Οι άνθρωποι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπό τον πρόεδρο και βασικό μέτοχο Γιώργο Περιστέρη, έχουν δείξει εδώ και καιρό τις προθέσεις τους για την πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας βάζοντας με τη συγκεκριμένη κίνηση τον κύκλο του νερού στην παλέτα των συμμετοχών της.

Οι κινήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι μελετημένες και οι επενδύσεις που αναμένονται στο επόμενο διάστημα θα είναι εξίσου ηχηρές με την είσοδο στην ΕΥΔΑΠ, αφού με την είσοδο των AKTOR, ΜΕΤΚΑ στην παραχώρηση του ΒΟΑΚ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατάφερνε να απελευθερωθούν πόροι προς αναζήτηση άλλων ευκαιριών εντός κι εκτός Ελλάδας, όχι απαραίτητα σε οδικές παραχωρήσεις, αλλά ευρύτερα σε projects με επίσης υποσχόμενες αποδόσεις».

Η μετεξέλιξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε κορυφαίο όμιλο υποδομών είναι δεδομένη καθώς έχει «χτίσει» χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων συνολικής υπολειπόμενης διάρκειας τουλάχιστον 25 ετών, ικανό να αποφέρει συνολικές χρηματοροές, 11 δισ. ευρώ. Ο όμιλος έχει εξελιχθεί σε διαχειριστή και επενδυτή στρατηγικών και κρίσιμων υποδομών, με δραστηριότητες που ξεπερνούν κατά πολύ την παραδοσιακή εργοληπτική λειτουργία.

Ένας όμιλος που τους τελευταίους 18 μήνες έχει εισφέρει στο δημόσιο ταμείο, μέσω των παραχωρήσεων της Αττικής Οδού και της Εγνατίας 4,5 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ισχυρό αποτύπωμα και στην μείωση του Δημοσίου χρέους.

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω της απόκτησης του 9,71% εισέρχεται σε μια εταιρεία η οποία, μέσω ενός ρυθμιζόμενου πλαισίου, εξυπηρετεί πάνω από το 40% του πληθυσμού της χώρας, προωθεί επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ σε υποδομές, ψηφιακές δράσεις, ΚΕΛ και διαχειρίζεται τα projects κατά της λειψυδρίας με κορωνίδα το εμβληματικό «Εύρυτος» άνω των 530 εκατ. ευρώ που αναμένεται να δημοπρατηθεί προσεχώς.

Ένας κορυφαίος όμιλος υποδομών

Με αφετηρία τις κατασκευές και την ενέργεια ο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και βασικό μέτοχο τον Γιώργο Περιστέρη, ολοκληρώνει έναν πολυετή κύκλο σημαντικών επενδύσεων και βρίσκεται στην αφετηρία της ωρίμανσης και απόδοσης των μεγάλων παραχωρήσεων που συγκροτούν πλέον τον πυρήνα του.

Στον πυρήνα της μετεξέλιξης του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που επιταχύνθηκε την τελευταία πενταετία, βρίσκεται ο νέος ρόλος του. Από κατασκευαστής και σημαντικός παίκτης στον ενεργειακό τομέα, έχει εξελιχθεί σε διαχειριστή κρίσιμων υποδομών, και έχει καταστεί σημαντικότερος για την εύρυθμη λειτουργία τόσο της οικονομίας όσο και της κοινωνίας, ενώ, στις σημερινές συνθήκες, ο ρόλος αυτός αποκτά και ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση. Και αυτό γιατί όπως έχει επισημανθεί από στελέχη του ομίλου, οι μεταφορικοί διάδρομοι που λειτουργούν βάσει συμβάσεων παραχώρησης συνιστούν ιδανικό εργαλείο για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς λειτουργούν ως ολοκληρωμένα συστήματα και όχι ως μεμονωμένες υποδομές, με ενιαίο φορέα ευθύνης σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Οι υφιστάμενες παραχωρήσεις περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων στη χώρα, συνολικού μήκους άνω των 2.000 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, ο Όμιλος αναπτύσσει το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας στο Καστέλι του Ηρακλείου Κρήτης και το μοναδικό επώνυμο Integrated Resort Complex (Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με καζίνο – IRC) στην ηπειρωτική Ευρώπη, στο Ελληνικό, σε κοινοπραξία με τη Hard Rock, επένδυση συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, ο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει το 40% του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), που αποτελεί τον μεγαλύτερο υπό ανάπτυξη αυτοκινητόδρομο στην Ευρώπη, με συνολικό κατασκευαστικό αντικείμενο 1,75 δισ. και διατηρεί προαίρεση απόκτησης ποσοστού 50% στο έργο αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας, ισχύος 700 MW, το οποίο αποτελεί τη νεότερη μεγάλη μονάδα αυτής της δραστηριότητας στην Ευρώπη.

Η θυγατρική του Ομίλου ΤΕΡΝΑ, αποτελεί την μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της τάξεως των 9 δισ., όταν το 2020 ήταν 3 δισ., γεγονός που εξασφαλίζει στον Όμιλο έσοδα για χρονικό διάστημα άνω των έξι ετών, με βάση τον τρέχοντα ρυθμό εκτέλεσης έργων.

Ταυτόχρονα, διαθέτει στρατηγική παρουσία στην αγορά της συμβατικής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Ομίλου Heron, ο οποίος, μετά την κυοφορούμενη συγχώνευση με τη Motor Oil (κοινοπραξία 50% – 50%), θα αποτελέσει τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

Με 9.000 εργαζόμενους και συνεισφορά στο ΑΕΠ 5,9 δις. ο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει περάσει σε νέα φάση και ως προς τα οικονομικά του μεγέθη.

Το 2020 είχε έσοδα 971 εκατ., το 2024 3,25 δις. και στο 9μηνο του 2025 (τελευταία επίσημα στοιχεία) 2,874 δισ. Τα EDITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) από 306,3 εκατ. το 2020, το 2024 διαμορφώθηκαν σε 404 εκατ. και στο 9μηνο πέρυσι σε 463,9 εκατ. και αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1,108 δισ., 1,5 δις. και 1,971 δισ.

Τι εκτιμούν οι αναλυτές και τι φέρνει η επόμενη δεκαετία

Σύμφωνα δε με πρόσφατες εκτιμήσεις των Alpha Finance και AXIA Ventures (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η έναρξη της παραχώρησης του ΒΟΑΚ) το 2029 το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου θα διαμορφωθεί σε 770 εκατ. αντανακλώντας, την πλήρη ωρίμανση της Εγνατίας Οδού, τη μεγαλύτερη βαρύτητα των παραχωρήσεων στο συνολικό μείγμα της δραστηριότητας και τη σταθερότητα των ταμειακών ροών από μακροχρόνια συμβασιοποιημένα assets. Τη χρονιά αυτή οι παραχωρήσεις θα συνεισφέρουν το 83% των EBITDA από 60% το 2025.

Από την άλλη η ιταλική επενδυτική τράπεζα Mediobanca, ανέβασε την τιμή-στόχο της μετοχής στα 45,70 ευρώ από 30,00 ευρώ και διατηρώντας σύσταση outperform.

Όπως εξηγούν οι αναλυτές, το 2026 αποτελεί κομβικό έτος για τον όμιλο, καθώς συμπίπτει με την είσοδο σε φάση εντατικής εκτέλεσης έργων, την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος και την ενεργοποίηση κρίσιμων παραχωρήσεων, με αιχμή την Εγνατία Οδό και το αεροδρόμιο Καστελίου.

Σε ό,τι αφορά την επόμενη πενταετία, οι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται σε περίοδο αυξημένων κεφαλαιακών δαπανών, ωστόσο, αυτή η φάση αποτελεί το απαραίτητο στάδιο πριν την ουσιαστική ανάδειξη της αξίας του χαρτοφυλακίου. Από τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, υπερβαίνοντας κατά μέσο όρο τα 600 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2031-2035.

Η θετική στάση της Mediobanca στηρίζεται, όπως επισημαίνεται, στο καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο παραχωρήσεων και κατασκευών, στο ισχυρό ιστορικό εκτέλεσης έργων, στη στήριξη των υποδομών από το ελληνικό Δημόσιο, αλλά και στο ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο έργων, το οποίο καλύπτει περίπου έξι χρόνια δραστηριότητας.

Ταμειακές ροές

Όπως εκτιμάται από τους αναλυτές η Εγνατία Οδός θα αποφέρει σωρευτικές ταμειακές ροές περίπου 5 δισ. στη διάρκεια της παραχώρησης, ποσό που υπερβαίνει κατά περίπου 45% τις αντίστοιχες διανομές της Αττικής Οδού, οι οποίες εκτιμώνται σε 3,4 δισ., παρά το γεγονός ότι για την απόκτησή της καταβλήθηκε τίμημα 3,27 δισ. ευρώ.

Η σύγκριση αναδεικνύει την Εγνατία ως το πλέον αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο του ομίλου σε βάθος χρόνου, τόσο λόγω χαμηλότερου κόστους απόκτησης όσο και λόγω μεγαλύτερης διάρκειας παραχώρησης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και άλλα έργα που βρίσκονται ακόμη σε φάση κατασκευής, όπως το αεροδρόμιο Καστελίου, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027, καθώς και το IRC στο Ελληνικό, το οποίο κατασκευάζεται με στόχο να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες του το 2029.

Πρόκειται για projects που δεν έχουν ακόμη συνεισφέρει στα αποτελέσματα, αλλά αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις ταμειακές ροές της επόμενης δεκαετίας.

Στο μεταξύ, η προοπτική νέων έργων υποδομών στην Ελλάδα παραμένει ανοιχτή και για τα επόμενα χρόνια, την ώρα που ο Όμιλος χαρτογραφεί ευκαιρίες ανάπτυξης και σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, έχοντας τεχνογνωσία και διαθέσιμα κεφάλαια για επενδύσεις.