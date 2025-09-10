ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων 44% και λειτουργικής κερδοφορίας 84% στο α' εξάμηνο

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους με όλους τους τομείς δραστηριότητας να καταγράφουν άνοδο.

Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 44% και ανήλθαν σε € 1.957 εκατ., ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) αυξήθηκε κατά 84%, φθάνοντας τα € 317 εκατ. με το σχετικό περιθώριο (adj.EBITDA margin) να ανέρχεται σε 16% έναντι 12% σε συνέχεια του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων.

Αξιοσημείωτη είναι η απόδοση του τομέα Παραχωρήσεων, με τα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία να κινούνται πλέον σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (αύξηση κατά 100% και 114% αντίστοιχα), αντιστοιχώντας σε 53% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Παράλληλα, ο τομέας Κατασκευής παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 41% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 49%. Τέλος, στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό συνεχίστηκαν οι ανταγωνιστικές πιέσεις και η μεταβλητότητα της αγοράς, με τον Όμιλο να επιτυγχάνει ικανοποιητική λειτουργική κερδοφορία και διατήρηση μεριδίων αγοράς.

Σημειώνεται ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που καταγράφηκε στο πρώτο εξάμηνο αναμένεται να είναι διατηρήσιμη, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων με τα έργα να διασφαλίζουν για τον Όμιλο μακροπρόθεσμές και σταθερές ροές εσόδων. Περαιτέρω ενίσχυση της αναμένεται σταδιακά με τη λειτουργία των επόμενων έργων παραχωρήσεων, όπως η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο Καστελίου, τα έργα διαχείρισης υδάτων και απορριμμάτων κ.α.

Τα κέρδη προ φόρων για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε € 87 εκατ. έναντι € 57 εκατ. την προηγούμενη συγκριτική περίοδο, ως συνέπεια των αυξημένων λειτουργικών κερδών. Τα καθαρά κέρδη των μετόχων, χωρίς την επίδραση μη λειτουργικών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη) διαμορφώθηκαν σε € 68 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλους τους τομείς

Η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς επιταχύνθηκε η υλοποίηση έργων που βρίσκονταν υπό κατασκευή και νέα έργα ξεκίνησαν να κατασκευάζονται. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους συνέχισαν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ως αποτέλεσμα του μείγματος των έργων αλλά και της εκτελεστικής ικανότητας και προσήλωσης του Ομίλου. Όσον αφορά το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 30.06.2025, ανήλθε σε € 6,3 δισ. (€ 4,1 δισ. την 31.12.2024). Το ανεκτέλεστο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες περιόδους καθώς ο Όμιλος αναμένει την υπογραφή νέων συμβάσεων έργου για τα οποία έχει προκριθεί (είτε ως προσωρινός είτε ως οριστικός ανάδοχος).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό περίπου 50% του υπογεγραμμένου ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα, το ύψος του ανεκτέλεστου προσφέρει σημαντική ορατότητα όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου.

Στις παραχωρήσεις καταγράφηκε, όπως αναμενόταν, σημαντική αύξηση σε επίπεδο εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας, διαμορφώνοντας πλέον μία νέα «βάση» για τα οικονομικά μεγέθη του τομέα. Η επίδοση αυτή οφείλεται, αφενός, στην αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου και, αφετέρου, στη συμβολή του νέου έργου παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού, το οποίο συνεισέφερε για το πρώτο εξάμηνο € 89 εκατ. σε επίπεδο adj. EBITDA. Αναφορικά με την κυκλοφορία οχημάτων, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, αυξήθηκε κατά 4,6% στην Αττική Οδό, κατά 7,5% στη Νέα και Κεντρική Οδό (λόγω και της παράδοσης νέων τμημάτων στην Κεντρική Οδό), και κατά 3,5% στην Ολυμπία Οδό. Πλέον, οι παραχωρήσεις, με το σταθερό και επαναλαμβανόμενο προφίλ εσόδων τους, αποτελούν το βασικό τομέα της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου - συμμετοχή που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την έναρξη και των νέων έργων παραχώρησης.

Στον τομέα της Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,6%, ενώ η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά κατέγραψε άνοδο κατά 37% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2024, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών φυσικού αερίου που παρατηρήθηκαν στην αρχή του έτους. Στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατάφερε να διατηρήσει τα μερίδια αγοράς παρά τις ανταγωνιστικές πιέσεις, με τους όγκους πωλήσεων να καταγράφουν μικρή μείωση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024 λόγο χαμηλότερων πωλήσεων σε βιομηχανικούς πελάτες. Στον τομέα της παραγωγής, η μονάδα ΗΡΩΝ παρήγαγε 0,7 TWh, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την συγκριτική περίοδο του 2024, κυρίως λόγο προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης. Επίσης, εντός του Α’ εξαμήνου του 2025 ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία της νέας μονάδας φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου της Κομοτηνής. Σημειώνεται ότι στο Α’ Εξάμηνο του 2025 εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία, για λογαριασμό της ΔΕΗ, σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο στην Κρήτη (Ήρων Ι) στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας. Κατόπιν αυτού αναγνωρίστηκε το αποτέλεσμα της συναλλαγής, το οποίο συνεισέφερε στη λειτουργική κερδοφορία του τομέα στο Α’ Εξάμηνο.

Σημαντική εξέλιξη για τη στρατηγική του Ομίλου αναφορικά με την παρουσία του στον τομέα της ενέργειας αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία με τη Motor Oil για τη δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας με την συγχώνευση των δραστηριοτήτων των δύο Ομίλων στον συγκεκριμένο τομέα και την δημιουργία ενός νέου ενεργειακού πόλου υπό κοινό έλεγχο (50/50). Η νέα εταιρεία, έχοντας στη διάθεση της ένα από τα πιο αποδοτικά χαρτοφυλάκια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη πελατειακή βάση, θα είναι σε θέση να επιτύχει ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και κορυφαίες οικονομικές επιδόσεις, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, υπό την πλήρωση σειράς αιρέσεων (αρχή ανταγωνισμού, ΡΑΑΕΥ, Γ.Σ. εταιρειών), αναμένεται στις αρχές του 2026. Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της συναλλαγής, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να λάβει μετρητά ύψους € 128 εκατ.

Δανεισμός – Ταμειακά διαθέσιμα

Ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή (Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος της Μητρικής εταιρείας) διαμορφώθηκε σε € 117 εκατ., έναντι € 153 εκατ. την 31.12.2024. Το Συνολικό Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος1 του Ομίλου (περιλαμβανομένων και των συμβάσεων project finance – δανεισμός χωρίς αναγωγή) ανήλθε σε € 3.120 εκατ., έναντι € 3.258 εκατ. την 31.12.2024.

Τα Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων ύψους € 83 εκατ.) διαμορφώθηκαν σε € 1.464 εκατ., εκ των οποίων € 748 εκατ. σε επίπεδο Μητρικής. Σημειώνεται ότι εντός του Α’ Εξαμήνου ο Όμιλος προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή του ΚΟΔ 2018, ύψους € 120 εκατ.