ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το ανεκτέλεστο μαμούθ των 9,2 δισ. και οι επιδόσεις των Παραχωρήσεων

Παραχωρήσεις και Αττική Οδός αποτέλεσαν την ατμομηχανή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο ενεάμηνο αφού το 57% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου εισέφερε ο τομέας των Παραχωρήσεων, με βαρύ πυροβολικό τη σύμβαση της Αττικής Οδού.

Οι Παραχωρήσεις εξελίσσονται σε βασικό μοχλό σταθερής και διατηρήσιμης κερδοφορίας για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αφού στο εννεάμηνο εμφάνισαν υπερδιπλάσιες επιδόσεις φτάνοντας σε έσοδα 401,5 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 267,3 εκατ. ευρώ.

Η δυναμική που προσέδωσε η απόκτηση της Αττικής Οδού, αύξησε το μερίδιο των παραχωρήσεων στη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου στο 57,6%, οδηγώντας τον στόχο για EBITDA άνω των 800 εκατ. ευρώ το 2028.

Όσον αφορά στα έσοδα των Παραχωρήσεων αυτά αυξήθηκαν κατά 96,1%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 112,2%, σε συνέχεια της συνεισφοράς νέων έργων (Αττική Οδός) αλλά και της οργανικής κερδοφορίας λόγω αυξημένων κυκλοφοριακών δεδομένων.

Ειδικότερα για τις Παραχωρήσεις, καταγράφηκε σημαντική αύξηση τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και λειτουργικής κερδοφορίας, διαμορφώνοντας πλέον μία νέα «βάση» για τα οικονομικά μεγέθη του τομέα. Ο τομέας εισέφερε έσοδα 401,5 εκατ. (από 204,8 εκατ. στο 9μηνο 2024), επί συνόλου 2,87 δισ., με Λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) 267,3 εκατ. (126 εκατ. πέρυσι), επί συνόλου 463,9 εκατ. ευρώ.

Ο συγκεκριμένος τομέας βαίνει διαρκώς αυξανόμενος καθώς τους επόμενους μήνες, στο χαρτοφυλάκιο των παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα προστεθούν δύο μεγάλα έργα.

Σύμφωνα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ομίλου, αναμένεται μέχρι τέλους του έτους να ολοκληρωθεί η διαδικασία της Εγνατίας Οδού, ενώ αντίστοιχα, μέσα τους πρώτους μήνες του 2026, τοποθετείται η εκκίνηση για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), τμήμα «Χανιά – Ηράκλειο». Την ίδια ώρα, η πρόοδος κατασκευής του νέου αεροδρομίου της Κρήτης (Καστελίου) ξεπερνά το 65% με ορίζοντα ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων εντός του 2026,

Ανεκτέλεστο 9,2 δισ

Ωστόσο, οι κατασκευές παραμένουν πυλώνας ανάπτυξης της δραστηριότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, παρουσιάζοντας αύξηση εσόδων κατά 34,3% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 35,7%. Ειδικότερα, τα έσοδα του κλάδου ανήλθαν στο εννεάμηνο σε 1,192 δισ. ευρώ έναντι 887,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024, με το EBITDA να διαμορφώνεται σε 123,4 εκατ. από 90,9 εκατ.

Επιδόσεις που οφείλονται στην επιτάχυνση της υλοποίησης έργων που βρίσκονταν υπό κατασκευή και την έναρξη κατασκευής νέων. Επίσης, «τα περιθώρια κέρδους συνέχισαν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ως αποτέλεσμα του μείγματος των

Έργων, αλλά και της εκτελεστικής ικανότητας και προσήλωσης του ομίλου», κατά τις σχετικές ανακοινώσεις.

Ως προς το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο, αυτή στις 30.09.2025 ήταν 6,8 δισ., όταν στο κλείσιμο του 2024 ήταν 4,1 δισ., ενώ τα προς υπογραφή έργα ανέρχονται σε 2,4 δισ., ανεβάζοντας το συνολικό ανεκτέλεστο σε 9,2 δισ.

Ποσοστό περίπου 75% του υπογεγραμμένου ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του ομίλου (50%) και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων (25%), διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο.

Η χρυσοτόκος Αττική Οδός

Στην Αττική Οδό οι ημερήσιες διελεύσεις ανέρχονται σε περίπου 280 χιλιάδες, με τα συνολικά έσοδα σε επίπεδο Q3 να ανέρχονται σε 56,8 εκατ. (59,4 εκατ. στο Q2, 52,9 εκατ. στο Q1 2025 και στα 52,4 εκατ. στο δ’ τρίμηνο 2024, όταν και ανέλαβε το project η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) στο γ΄ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 44,8 εκατ. (στα 47,4 εκατ. στο :2 2025, στα 41,5 εκατ. στο Q1 και 40,8 εκατ. στο δ’ τρίμηνο 2024). Με το περιθώριο EBITDA margin να είναι σταθερά στο 76%-78% και ειδικότερα στο 76,6% στο γ’ τρίμηνο 2025.

Ενίσχυση οικονομικών μεγεθών

Ευρύτερα, ο όμιλος εμφάνισε αύξηση εσόδων κατά 28,7%, σε 2,875 δισ, και λειτουργικής κερδοφορίας (adj. EBITDA) κατά 66,2%, στα 463,9 εκατ., με θετική επίδοση από όλους τους τομείς δραστηριότητας, προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη 106,6 εκατ., αυξημένα κατά 11%, και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 1,06 ευρώ, κατά 112% αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (adj. EBITDA) στον τομέα παραχωρήσεων, στα 267,3 εκατ. αλλά και ισχυρή ρευστότητα με ταμειακά διαθέσιμα 2 δισ. ευρώ.

Με το σχετικό περιθώριο (adj.EBITDA margin) να ανέρχεται σε 16,1% έναντι 12,5%, σε συνέχεια του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων. Τα κέρδη προ φόρων για το Εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 133εκατ. έναντι 124,2 εκατ. την προηγούμενη συγκριτική περίοδο, ως συνέπεια των αυξημένων λειτουργικών κερδών. Τα καθαρά κέρδη των μετόχων, χωρίς την επίδραση μη λειτουργικών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη) διαμορφώθηκαν σε 106,6 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.