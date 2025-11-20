Γ. Παράσχης (ΣΕΤΕ): Χρειαζόμαστε ένα master plan δεκαετίας με παρεμβάσεις και στις ιδιωτικές και στις δημόσιες επενδύσεις

Στο νέο Δόγμα και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Παράσχης, μιλώντας στο κλείσιμο του τρίτου ετήσιου συνεδρίου «Reimagine Tourism» που πραγματοποιήθηκε το διήμερο Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στην Αθήνα.

Όπως τόνισε ο κος Παράσχης, οι χρονιές του 2023, ‘24 και ‘25 ήσαν οι καλύτερες ιστορικά χρονιές του ελληνικού τουρισμού, που άντεξε τη δοκιμασία του κορωνοϊού, ενίσχυσε το brand και την ελκυστικότητά του, με αποτέλεσμα να αποτελεί τον πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Χρειαζόμαστε ένα master plan δεκαετίας, συμπλήρωσε, με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και στις ιδιωτικές και στις δημόσιες επενδύσεις, που θα πατάνε σε τέσσερις πυλώνες: λειτουργικές ρυθμίσεις, εφαρμογή της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις υποδομές με ρύθμιση των αρμοδιοτήτων του κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού.

Την ανάγκη ενός μακροπρόθεσμου οικονομικού σχεδιασμού υπογράμμισε ο Ανδρέας Ανδρεάδης, CEO & co-Managing Partner του Sani/Ikos Group, στο πλαίσιο της συζήτησης με θέμα «Όταν ο ελληνικός τουρισμός εξάγει τεχνογνωσία». Ο κ. Ανδρεάδης αναφέρθηκε στο ελληνικό προϊόν που θεωρεί εξαγώγιμο: την αυθεντική φιλοξενία.

Όπως είπε, το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό διαθέτει μια φυσική τάση προς την παροχή υπηρεσιών με ζεστασιά και αμεσότητα. «Το DNA του Έλληνα, η προθυμία να δίνει υπηρεσίες πραγματικά από την καρδιά του, είναι ένα πλεονέκτημα που δεν έχουμε αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε», σημείωσε. Εκτίμησε μάλιστα ότι το ποσοστό των ανθρώπων που διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τριπλάσιο σε σχέση με την Ισπανία (15% έναντι 5%), ένα στοιχείο που, όπως είπε, μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, εφόσον ενισχυθεί σωστά με εκπαίδευση και καθαρές δομές.

Στις νέες εποχές και κανόνες στο yachting και τον θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα αναφέρθηκαν εκπρόσωποι του τομέα. Ο Μιχάλης Χρυσικόπουλος, Global Manager Partner IYC, τόνισε ότι η Ελλάδα πλέον κρατεί τα σκήπτρα παγκοσμίως στο chartering για σκάφη άνω των 24 μέτρων και επεσήμανε πως θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών που παρέχονται, αλλά πολύ περισσότερο στις τιμές για τον ελλιμενισμό και το ΦΠΑ. Από την πλευρά του ο Αιμίλιος Μελής, Επικεφαλής Υπηρεσιών Στρατηγικής της PWC, αναφέρθηκε στην σημασία της ύπαρξης κανόνων αναφορικά με το Yachting στην Ελλάδα.

Όπως τόνισε, πέρα από την ρύθμιση του ΦΠΑ, είναι σημαντικό να ορισθούν και τα αγκυροβόλια, καθώς αυτό θα καταπολεμήσει και την παρανομία που ανθεί στον τομέα. Ο Δήμαρχος Σύμης Ελευθέριος Παπακαλοδούκας μίλησα για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε για να καταστεί η Σύμη παγκόσμιος προορισμός και το μεγαλύτερο αγκυροβόλιο στην Ελλάδα.

Επεσήμανε όμως τα μεγάλα προβλήματα που αφήνει στο νησί η πληθώρα των αφίξεων κι αναγκάζει τον Δήμο να έχει επιτάξει το προσωπικό του για την καθαριότητα και τις άλλες υπηρεσίες. Είναι σημαντικό να υπάρξει ένα τέλος 3 ευρώ, όπως έχει ο ίδιος ζητήσει και το έχουν υποστηρίξει κι άλλα νησιά, ακόμη και στις Κυκλάδες, ώστε να μπορεί να έχει έσοδα και να καλύψει τις ανάγκες των εκατομμυρίων επισκεπτών που δέχεται το νησί.

Το μέλλον του σημαντικότερου πολιτιστικού οργανισμού της χώρας και η μεταμόρφωσή του σε έναν παγκόσμιο προορισμό που θα επαναπροσδιορίσει την περιοχή του κέντρου της Αθήνας, βρέθηκε στο επίκεντρο του πάνελ «Μπορεί το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο να γίνει Παγκόσμιος Τουριστικός Προορισμός;». «Αν το Μουσείο στο Κάιρο αποκαλείται το "Μουσείο των Μουσείων", το δικό μας είναι το "Μουσείο των Μουσείων του Δυτικού Πολιτισμού"», τόνισε χαρακτηριστικά ο Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Ανδρέας Κούρκουλας, δίνοντας το στίγμα της βαρύτητας του εγχειρήματος.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Ιωάννα Δρέττα παρείχε, για πρώτη φορά, με τόση σαφήνεια, ένα αδρό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου: Οι μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα του 2027. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η δημοπράτηση του έργου και η μεταφορά των εκθεμάτων, καθώς το μουσείο θα χρειαστεί να κλείσει για το κοινό. Η ονομαστική διάρκεια της κατασκευής υπολογίζεται στα τέσσερα χρόνια, ενώ θα απαιτηθεί τουλάχιστον ένας ακόμη χρόνος για το στήσιμο της έκθεσης. Στη νέα του μορφή, το μουσείο θα εκθέτει περίπου 16.500 αντικείμενα, πολλά από τα οποία θα βγουν για πρώτη φορά από τις αποθήκες, καλύπτοντας 10.000 χρόνια πολιτισμού.

«Το μεγάλο στοίχημα είναι το νέο μουσείο να αποτελέσει πόλο συγκέντρωσης της περιοχής και να κάνει μια ισορροπία με την τοπική κοινότητα», ανέφερε ο κ. Κούρκουλας, υπογραμμίζοντας πως σε αντίθεση με το Μουσείο της Ακρόπολης που είναι ένα «global» τοπόσημο, το Εθνικό Αρχαιολογικό πρέπει να κερδίσει τους κατοίκους της Αθήνας. Η συζήτηση έκλεισε με την κοινή παραδοχή ότι το Νέο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δεν σχεδιάζεται απλώς για το σήμερα, αλλά ως ένα τοπόσημο που θα υπηρετεί τον πολιτισμό για τους επόμενους δύο αιώνες.

Στο πάνελ με θέμα «Τουρισμός και Τοπική Παραγωγή», ο σεφ Λευτέρης Λαζάρου, δήλωσε πως «Χάθηκε ο πρωτογενής τομέας της Αθήνας, της Αττικής. Τα μεγάλα χωράφια στου Ρέντη γίνανε πρακτορεία. Βαριά βιομηχανία τουρισμού χωρίς χώρους για να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι δεν μπορεί να υπάρξει». Η Κατερίνα Μόσχου, ιδρύτρια του τυροκομείου «Το Πάριον», στην Πάρο, μίλησε για τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας του τουριστικοποιημένου νησιού καταγωγής της, που ξαφνιάστηκε με την ίδρυση μιας τέτοιας μονάδας αντί για άλλης μιας τουριστικής.

«Ο τουρισμός αναπτύσσεται στο νησί μονομερώς. Δεν υπάρχουν όρια, σεβασμός και ισορροπία» δήλωση και συμπλήρωσε: «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της νησιωτικότητας και θα έπρεπε να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας για όσους από εμάς έχουμε ακόμη την τρέλα και τον ρομαντισμό να ασχοληθούμε με την παραγωγή, γιατί φυλάσσουμε παραδόσεις και τον τοπικό πολιτισμό και προσφέρουμε στην γαστρονομία πρώτες ύλες που θα αναδείξουν τον τόπο μας».

Κλείνοντας το συνέδριο, ο Διευθυντής της Καθημερινής Αλέξης Παπαχελάς δήλωσε πως στο ξεκίνημα της πρωτοβουλίας «Reimagine Tourism in Greece» υπήρξε μια καχυποψία ως προς την κατεύθυνση της συζήτησης. Τρία χρόνια μετά, «έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όλοι συμφωνούμε και απέναντί μας μάλλον έχουμε τους πολιτικούς και το κράτος από τους οποίους ζητάμε να κάνουν περισσότερα».

Ζητάμε υπουργούς οι οποίοι να παίρνουν αποφάσεις χωρίς να υπολογίζουν το κόστος, γιατί αυτό είναι που χρειάζεται η χώρα, συμπλήρωσε και ανέφερε «Εμείς θέλουμε να είμαστε πρακτικοί και πάντα να προωθούμε λύσεις προσπαθώντας να βοηθάμε να πάει μπροστά αυτή η υπόθεση».