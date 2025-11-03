Γ. Μπρατάκος: Ελληνική τεχνογνωσία και γεωργιανή πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα ανοίγουν δρόμους συνεργασίας

Εκδήλωση για τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στη Γεωργία διοργάνωσε, πρόσφατα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με την Enterprise Greece, την Πρεσβεία της Γεωργίας στην Αθήνα και με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network (EEN-Hellas 2028).

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών με τη Γεωργία, μια χώρα που αναδεικνύεται σε περιφερειακό κόμβο και προσφέρει σημαντικά επενδυτικά κίνητρα. «Η Γεωργία, με την στρατηγική της θέση και το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον - χαρακτηρίζεται από χαμηλή φορολογία και απλοποιημένες διαδικασίες - αποτελεί μια αναδυόμενη αγορά με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική», τόνισε ο κ. Μπρατάκος.

«Το ΕΒΕΑ λειτουργεί ως γέφυρα για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν την εξωστρέφεια και την διείσδυση σε νέες αγορές. Στόχος μας είναι η δημιουργία αμοιβαία επωφελών συνεργασιών, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο χωρών, όπως η ελληνική τεχνογνωσία και η γεωργιανή πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Ευκαιρίες συνεργασίας υπάρχουν σε κρίσιμους τομείς, όπως η πληροφορική και καινοτομία, η εφοδιαστική αλυσίδα, η ανάπτυξη ακινήτων και ο κλάδος τροφίμων και ποτών. Είμαστε βέβαιοι ότι η σημερινή εκδήλωση άνοιξε νέους δρόμους για την επιχειρηματική δικτύωση και την αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών στη Γεωργία», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, ανέφερε: «Με τη συγκεκριμένη εκδήλωση συμβάλλουμε από κοινού με το ΕΒΕΑ στη δικτύωση και ενημέρωση του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Γεωργία, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα οικονομικής συνεργασίας και επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δύο χώρες μοιράζονται κοινό όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία και περιφερειακή συνεργασία, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις και εξαγωγές. Στην Enterprise Greece, στόχος μας είναι να μετατρέπουμε τη διπλωματία των σχέσεων σε απτά οικονομικά αποτελέσματα, ενισχύοντας τη διεθνή εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και προσελκύοντας νέες επενδύσεις στη χώρα μας».

Ο πρέσβης της Γεωργίας, Λέβαν Μπερίτζε, επισήμανε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες και φιλία και η εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία να μετατραπούν σε συμπαγείς επιχειρηματικές συνεργασίες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ακόμη, πρόσθεσε ότι η Γεωργία είναι μία από τις πιο ανοιχτές και μεταρρυθμισμένες οικονομίες της περιοχής, με χαμηλή φορολογία, απλή και διαφανή νομοθεσία. Ενώ η γεωστρατηγική της θέση την καθιστά σημαντικό κόμβο πρόσβασης στις αγορές της Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

Ο Γκιόργκι Περτέα, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Γεωργίας (GCCI), και ο Αβτάντιλ Κάσρατζε, πρόεδρος του Οργανισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Γεωργίας (GITA), παρείχαν μια λεπτομερή επισκόπηση του οικονομικού περιβάλλοντος και των επενδυτικών ευκαιριών της Γεωργίας.

Όπως τόνισαν, η Γεωργία διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου (FTAs), όπως με την ΕΕ (DCFTA), την Κίνα (συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ), την Τουρκία, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτές οι συμφωνίες καλύπτουν μια αγορά με 2,3 δισεκατομμύρια πληθυσμό, και χάρη σε αυτές, το 80% των εμπορευμάτων απαλλάσσεται από δασμούς εισαγωγής.

Ακόμη, η συμμετοχή της χώρας στον Μεσαίο Διάδρομο (Middle Corridor) και στο TRACECA ενισχύει τον ρόλο της ως κέντρο logistics και διανομής. Τέλος, υπογράμμισαν τα σημαντικά φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα που διαθέτει η Γεωργία όπως οι Ελεύθερες Βιομηχανικές Ζώνες και τα μειωμένα ποσοστά φόρου για τις εταιρείες πληροφορικής, για την προσέλκυση επενδύσεων σε βασικούς τομείς όπως η πληροφορική, η ανανεώσιμη ενέργεια, και η εφοδιαστική αλυσίδα.