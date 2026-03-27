Γ. Καλλιμασιάς (ΔΑΑ): Το guidance για το 2026 και οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών επιχειρεί σήμερα να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις, καθώς από τη μία υπάρχει η ανθεκτική ζήτηση για ταξίδια προς την Αθήνα, και από την άλλη, οι αβεβαιότητες που δημιουργεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και οι εκτιμήσεις για το 2026 αποτυπώνουν αυτήν ακριβώς τη διττή εικόνα, ήτοι ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, αλλά και μια στρατηγική που δοκιμάζεται σε ένα πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Στην ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιώργος Καλλιμασιάς, επισήμανε ότι η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε 34,0 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 6,7% σε σχέση με το 2024 και τόνισε ότι υπάρχει μια ανάπτυξη 35% μετά την πανδημία, ενώ πρόσθεσε ότι η διοίκηση προτείνει μέρισμα 0,66 ευρώ ανά μετοχή, με συνολική διανομή περίπου 205 εκατ. ευρώ.

Ο νέος CEO υπογράμμισε, ότι φέτος αναμένεται χαμηλή μονοψήφια αύξηση της επιβατικής κίνησης, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν την αβεβαιότητα. Ωστόσο, με βάση την κίνηση στη Μέση Ανατολή το 2025 (~7,5%), προς το παρόν δεν αναμένεται ουσιαστική οικονομική επίπτωση. Ο κ. Καλλιμασιάς δήλωσε για τις προοπτικές: «αναμένουμε καθαρά κέρδη για το 2026 περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ και θα διατηρήσουμε την πολιτική μερισμάτων στο 100%». Επισήμανε δε, ότι είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την υποστήριξη των αναγκών του προγράμματος για την επέκταση του αεροδρομίου έως το 2028/2029.

Ανθεκτικότητα με φόντο τη γεωπολιτική αστάθεια

Παρά την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές για το 2026 παραμένουν, σύμφωνα με τον κ. Καλλιμασιά, θετικές. Η εκτίμηση για αύξηση της επιβατικής κίνησης σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό ίσως να φαντάζει συγκρατημένη σε σχέση με τις επιδόσεις των προηγούμενων ετών, ωστόσο αντανακλά μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση σε ένα περιβάλλον αυξημένων κινδύνων.

Η Αθήνα έχει αποκτήσει πλέον χαρακτηριστικά «ώριμου» προορισμού city break, με ισχυρή βάση ζήτησης που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εποχικούς παράγοντες. Αυτό εξηγεί και την ανθεκτικότητα που καταγράφεται μέχρι στιγμής, παρά το γεγονός ότι περίπου το 7,5% της επιβατικής κίνησης συνδέεται με τη Μέση Ανατολή. Η στρατηγική εστίαση σε αγορές υψηλής δαπάνης και σε δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δρομολόγηση απευθείας πτήσης προς την Ινδία, ενισχύει περαιτέρω αυτή την ανθεκτικότητα.

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης

Το 2025 επιβεβαίωσε τη δυναμική του αεροδρομίου της Αθήνας, με την επιβατική κίνηση να αγγίζει τα 34 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 6,7%. Πρόκειται για μια επίδοση που ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εδραιώνει την Αθήνα μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων αεροδρομίων της Ευρώπης.

Ωστόσο, πίσω από την αύξηση της κίνησης, τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν μια πιο σύνθετη εικόνα. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 675,6 εκατ. ευρώ, με οριακή αύξηση 1,5%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA υποχώρησε κατά 7%, στα 394,9 εκατ. ευρώ.

Η κάμψη αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα του ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά και της μετάβασης σε έναν νέο επενδυτικό κύκλο. Τα καθαρά κέρδη, στα 207,3 εκατ. ευρώ (-12,1%), επηρεάστηκαν επίσης από την εξάντληση του λεγόμενου «μεταφερόμενου ποσού», ενός μηχανισμού που στο παρελθόν ενίσχυε την κερδοφορία. Με άλλα λόγια, το 2025 ήταν μια χρονιά όπου η ανάπτυξη συνεχίστηκε, αλλά η κερδοφορία «εξομαλύνθηκε» σε πιο βιώσιμα επίπεδα.

Το στοίχημα του Airport Expansion Program

Στο επίκεντρο της στρατηγικής του ΔΑΑ βρίσκεται το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου (AEP), ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους περίπου 1,3 δισ. ευρώ που φιλοδοξεί να αυξήσει τη δυναμικότητα στα 40 εκατ. επιβάτες έως το 2032.

Ήδη από το 2025, οι επενδύσεις εκτοξεύθηκαν στα 161 εκατ. ευρώ, από μόλις 33 εκατ. ευρώ το 2024, σηματοδοτώντας την είσοδο στη φάση υλοποίησης. Οι εργασίες για τον νέο πολυώροφο χώρο στάθμευσης και τον βορειοδυτικό χώρο στάθμευσης αεροσκαφών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η μεγάλη «μάχη» αφορά την επέκταση του κύριου και του δορυφορικού αεροσταθμού.

Η προσέγγιση Early Contractor Involvement (ECI), που έχει επιλεγεί για το έργο, θεωρείται από την αγορά ως ένδειξη ωριμότητας, καθώς μειώνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων και υπερβάσεων κόστους. Η ανάθεση αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την εξέλιξη του προγράμματος.

Αναπτυξιακή τροχιά και μέρισμα

Η χρηματοδότηση του AEP αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της αναπτυξιακής τροχιάς και γι’ αυτό είναι σημαντικό ότι ο ΔΑΑ έχει ήδη εξασφαλίσει τραπεζική χρηματοδότηση ύψους περίπου 806 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα αξιοποιεί το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend).

Για το 2026, η διοίκηση προτείνει μέρισμα 0,66 ευρώ ανά μετοχή, με συνολική διανομή περίπου 205 εκατ. ευρώ. Από αυτά, έως 100 εκατ. ευρώ μπορούν να επανεπενδυθούν. Το μοντέλο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Καλλιμασιά, επιτρέπει στον ΔΑΑ να διατηρεί υψηλή μερισματική απόδοση, χωρίς να υπονομεύει την επενδυτική του δυναμική.

Εμπορικές δραστηριότητες

Οι μη αεροπορικές δραστηριότητες παραμένουν βασικός πυλώνας εσόδων, με το εμπορικό χαρτοφυλάκιο να εμφανίζει υψηλή πληρότητα (99%) και συνεχή ανανέωση. Συγκεκριμένα, το αεροδρόμιο διέθετε το 2025 συνολικά 155 καταστήματα δραστηριοποιούμενα σε έκταση άνω των 13.600 τετραγωνικών μέτρων.

Επιπρόσθετα, ο ΔΑΑ είχε σε ισχύ 72 εμπορικές συμβάσεις με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 24 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, 5 επιχειρήσεις εστίασης, 17 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προς τους επιβάτες και μία εταιρεία δραστηριοποιούμενη στο χώρο των media και της διαφήμισης παρέχοντας ένα ισορροπημένο μείγμα συνεργασιών που συνδυάζει κορυφαίους διεθνείς εμπορικούς φορείς και διακεκριμένες ελληνικές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης.

Σημείο κλειδί στην ενίσχυση των εσόδων και το διευρυμένο πρόγραμμα διεθνών πτήσεων σε αγορές από τις οποίες προέρχονται επιβάτες με υψηλότερη αγοραστική δύναμη.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τομέας της στάθμευσης, όπου οι ψηφιακές υπηρεσίες κερδίζουν έδαφος. Οι ηλεκτρονικές κρατήσεις αντιπροσωπεύουν πλέον το 35% των συνολικών εσόδων, ποσοστό που ανεβαίνει στο 54% για τη μακράς διάρκειας στάθμευση.

Η κατασκευή του νέου πολυώροφου πάρκινγκ αναμένεται να επηρεάσει προσωρινά τα έσοδα, ωστόσο η εταιρεία επιχειρεί να αντισταθμίσει την απώλεια μέσω νέων ανοικτών θέσεων και καλύτερης διαχείρισης της δυναμικότητας.

Λειτουργική απόδοση και κόστος

Σε επίπεδο λειτουργίας, ο ΔΑΑ συνεχίζει να επενδύει στην ποιότητα υπηρεσιών, ακόμη και αν αυτό περιορίζει τα περιθώρια βελτίωσης του κόστους ανά επιβάτη. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 58,5%, με τη διοίκηση να προειδοποιεί για προσωρινή συμπίεση λόγω του επενδυτικού προγράμματος. Παρά ταύτα, η μακροπρόθεσμη στόχευση για περιθώρια άνω του 60% παραμένει, κάτι που θεωρείται εφικτό μετά την ολοκλήρωση των βασικών έργων. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της στρατηγικής του ΔΑΑ είναι η πρόοδος στον τομέα της βιωσιμότητας, γεγονός που ανέφερε και ο κ. Καλλιμασιάς. Με την την ολοκλήρωση του προγράμματος «ROUTE 2025» το αεροδρόμιο καλύπτει πλέον το σύνολο των ενεργειακών του αναγκών από ιδιοπαραγόμενη ανανεώσιμη ενέργεια.