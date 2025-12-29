Γ. Γεωργόπουλος (Πειραιώς): Η Gen AI επαναπροσδιορίζει την εργασία και την παραγωγικότητα

Τον μετασχηματιστικό ρόλο της Generative AI στην εργασία και την παραγωγικότητα ανέδειξε ο Γιώργος Γεωργόπουλος, Executive General Manager, Chief Human Resources & Group Change της Τράπεζας Πειραιώς, μιλώντας στο MD Forum με θέμα «Η Εργασία μετά την ΑΙ».

Όπως τόνισε, η Gen AI αποτελεί την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική επανάσταση στην παραγωγικότητα, όχι μόνο μέσω της ευρείας χρήσης εργαλείων AI στους οργανισμούς, αλλά και μέσα από τη δημιουργία μιας ισορροπίας που ενισχύει τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη.



Ο κ. Γεωργόπουλος επισήμανε ότι, παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη υπήρχε ήδη σε επιμέρους λειτουργίες των οργανισμών, η έλευση της Gen AI διεύρυνε τον ρόλο της, μετατρέποντάς την από απλό εργαλείο αυτοματοποίησης σε μέσο ενδυνάμωσης των ανθρώπων.

Σύμφωνα με τον Chief Human Resources της Πειραιώς, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει γίνει πλέον πιο εύκολη και συνεπώς πιο δημιουργική. Καθοριστικός παράγοντας για την αύξηση της παραγωγικότητας είναι η διάχυση των εργαλείων AI σε ολόκληρο τον οργανισμό, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να μπορούν να επωφεληθούν. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς με τη Microsoft.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας οργανωσιακής κουλτούρας που θα αξιοποιεί τη Gen AI με τρόπο που προάγει τις νέες ιδέες, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της απλής αναπαραγωγής κειμένων και πληροφοριών.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις για την ηγεσία στο νέο εργασιακό περιβάλλον, ο κ. Γεωργόπουλος επεσήμανε τον κίνδυνο η υπερβολική «απομάκρυνση» των ηγετών από τις διαδικασίες, λόγω της τεχνολογίας, να οδηγήσει τελικά σε αποξένωση από την πραγματική λειτουργία και τις ουσιαστικές ανάγκες του οργανισμού.



Αν και η αποδέσμευση από καθημερινές διαδικασίες μπορεί θεωρητικά να προσφέρει περισσότερο χρόνο για τη χάραξη στρατηγικής και τη λήψη αποφάσεων, στην πράξη ενδέχεται να στερήσει από την ηγεσία την επαφή με την επιχειρησιακή πραγματικότητα.

«Αναβαθμισμένοι ηγέτες θα είναι αυτοί που θα καταφέρουν να τηρήσουν μια στάση ισορροπίας μεταξύ του τι θέλουμε να κάνει η μηχανή και τι οι άνθρωποι», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας παράλληλα ότι «η τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει τους ηγέτες, θα αντικαταστήσει τους ηγέτες που δεν θα την καταλαβαίνουν και δεν θα την χρησιμοποιούν σωστά».