Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ: Σταθερός Υποστηρικτής του Greece Race for the Cure®

Για ακόμη μια χρονιά, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ βρέθηκε στο πλευρό του Greece Race for the Cure®, της σπουδαίας διοργάνωσης του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», που πραγματοποιήθηκε στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου, με σημείο εκκίνησης το Ζάππειο Μέγαρο.

Με χιλιάδες δρομείς και περιπατητές να συμμετέχουν ενεργά, η διοργάνωση μετέτρεψε το κέντρο της Αθήνας σε μια μεγάλη γιορτή ζωής, αισιοδοξίας και ενότητας, υπενθυμίζοντας σε όλους τη σπουδαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Με συνέπεια και σταθερή παρουσία, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, υποστήριξε για 11η χρονιά ως χορηγός ενυδάτωσης, τον μεγαλύτερο αγώνα ενημέρωσης και πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, προσφέροντας στους συμμετέχοντες δροσιά, ενυδάτωση και αναζωογόνηση. Πέρα όμως από την πρακτική στήριξη, η συμβολή του ΖΑΓΟΡΙ αποτυπώνει τη σταθερή δέσμευσή του να ενισχύει δράσεις που μετατρέπουν το μήνυμα σε πράξη, δημιουργώντας ουσιαστικό και θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Η Στεφανία Τσάπαλα, Group Marketing Director της ΧΗΤΟΣ, δήλωσε σχετικά: «Το Greece Race for the Cure® μας θυμίζει κάθε χρόνο τη σημασία της πρόληψης και τη δύναμη της συλλογικής δράσης. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ στηρίζει με συνέπεια πρωτοβουλίες που δίνουν ελπίδα, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και κάνουν πράξη την αλληλεγγύη. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε σε έναν σκοπό που εμπνέει και ενώνει, αποδεικνύοντας ότι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πραγματική αλλαγή.»

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, αφοσιωμένο, συνεχίζει να στέκεται δίπλα σε πρωτοβουλίες που εμπνέουν, προάγουν τον αθλητισμό και ενδυναμώνουν τις κοινότητες, δημιουργώντας ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία.