Fresh Up: Η καινοτόμα συσκευή φρεσκαρίσματος ρούχων από τη Bosch στα καταστήματα Κωτσόβολος και Kotsovolos.gr

Η Κωτσόβολος, κορυφαίος προορισμός τεχνολογίας, και η Bosch Οικιακές Συσκευές, γνωστή για την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της, παρουσιάζουν στην ελληνική αγορά και σε αποκλειστικότητα το Fresh Up.

Πρόκειται για την πρώτη φορητή συσκευή που αφαιρεί οσμές, στη στιγμή και απομακρύνει ιούς και βακτήρια έως 99,9%, χάρη στην τεχνολογία Bosch Plasma. Η συγκεκριμένη καινοτομία, ήρθε για να αλλάξει τη ζωή μας μέσα και έξω από το σπίτι, προσφέροντας μια αποτελεσματική και εύκολη λύση, σε μια καθημερινή ανάγκη όλων μας.

Η συσκευή φρεσκαρίσματος υφασμάτων Fresh Up της Bosch με state of the art σχεδιασμό φέρνει το αύριο στο καθημερινό φρεσκάρισμα ρούχων, απομακρύνοντας τις οσμές που προκύπτουν από τις καθημερινές δραστηριότητες και διατηρώντας τα υφάσματα σαν καινούργια. Η νέα συσκευή αναμένεται να γίνει ο απόλυτος σύμμαχος της καθημερινής φροντίδας και περιποίησης των ρούχων μας, χάρη στο μικρό μέγεθός της, που δε ξεπερνά αυτό ενός κινητού τηλεφώνου.

Με τη βοήθεια του ενεργού πλάσματος διασπώνται τα μόρια των οσμών, όπως ιδρώτας, μυρωδιές από κατοικίδια, τσιγάρο, αλλά και εκείνες που προκύπτουν από το μαγείρεμα, επαναφέροντας στα ρούχα την αρχική τους φρεσκάδα. Όλα αυτά χωρίς τη χρήση απορρυπαντικών, νερού ή χημικών. Ταυτόχρονα με τις οσμές, το Fresh Up εξουδετερώνει και ιούς και βακτήρια έως και 99,9%.

Η διάθεση της νέας συσκευής της Bosch γίνεται σε πρώτη παγκόσμια παρουσίαση ζωντανών επιδείξεων στα καταστήματα Κωτσόβολος, όσο και online στο Kotsovolos.gr (με τη δυνατότητα αυθημερόν παράδοσης ή και μέσα σε 60 λεπτά μέσω της Wolt) και έρχεται να επισφραγίσει την προσήλωση των δύο εταιρειών σε προϊόντα αιχμής και τεχνολογικής προόδου. Οι δύο εταιρείες με όχημά τους την καινοτομία και με στόχο να προσφέρουν μία Καλύτερη Ζωή στους καταναλωτές που επιζητούν ποιοτικές και έξυπνες λύσεις τεχνολογίας, κάνουν για ακόμα μία φορά τη διαφορά. Παρουσιάζουν μία συσκευή νέας γενιάς που ξεχωρίζει για τα μοναδικά χαρακτηριστικά της.

Κωτσόβολος και Bosch Οικιακές Συσκευές βρίσκονται ξανά ένα βήμα πιο μπροστά, ικανοποιώντας τις ανάγκες των καταναλωτών, διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους και παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας, εξελιγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας, που τους επιτρέπουν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή μία Καλύτερη Ζωή.