Fourlis: Ενιαία πλατφόρμα λιανικής, επενδύσεις και επέκταση στο εξωτερικό – Έρχεται investor day

Με τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας λιανικής, που θα διευκολύνει την ένταξη νέων concept, υιοθετώντας μοντέλο πολυεθνικής, μέσω ενός τριετούς επενδυτικού πλάνου, αλλά και με επενδύσεις και επέκταση στο εξωτερικό η Fourlis μπαίνει στον επόμενο κύκλο ανάπτυξης, μετά τα πρώτα 75 χρόνια λειτουργία με σαφή αναπτυξιακή στρατηγική, προγραμματίζοντας άμεσα και investor day.

Τον οδικό χάρτη για την επόμενη μέρα του Ομίλου Fourlis, παρουσίασαν χθες ο ισχυρός άνδρα του Ομίλου και βασικός μέτοχος Βασίλης Φουρλής και ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, Γιάννης Βασιλάκος

Στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης για τον εορτασμό των 75 χρόνων πορείας του ομίλου, σε μια βραδιά με έντονες συγκινήσεις και γεμάτη αναμνήσεις στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», ο κ. Βασιλάκος παρουσίασε το στοίχημα του ομίλου Fourlis στη νέα εποχή.

Ως απόλυτη προτεραιότητα έθεσε έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό που, όπως τόνισε, θα αποτελέσει τη βάση για όλα όσα έρχονται στο μέλλον την ανάπτυξη, την πολυκαναλική λειτουργία, την επέκταση σε νέες αγορές του εξωτερικού καθώς και την ικανότητα του ομίλου να ενσωματώνει νέα retail concepts με ευκολία και ταχύτητα.

Όπως εξήγησε ο κ. Βασιλάκος μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο στόχος δεν είναι απλώς η αναβάθμιση των υφιστάμενων λειτουργιών, αλλά η δημιουργία μιας ενιαίας, στιβαρής πλατφόρμας λιανικής.

«Είμαστε ένας όμιλος, ο οποίος πρέπει να αποτελεί μια σύγχρονη πλατφόρμα λιανικής, πάνω στην οποία θα μπορείς να λειτουργείς με πολύ παραγωγικό τρόπο διαφορετικά retail concepts. Από τα συστήματα, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις ίδιες αποθήκες, τα ίδια συστήματα, το ίδιο CRM για όλες τις εταιρείες», εξήγησε χαρακτηριστικά

Για να συνεχίσει αναφέροντας ότι πρέπει, «Να μπορείς να κάνεις πράγματα κεντρικά με έναν πιο παραγωγικό τρόπο, αλλά και να μπορείς στο μέλλον να βάλεις και μια ακόμη αλυσίδα, να πας σε περισσότερες χώρες χωρίς αυτό να είναι δύσκολο»

Ερωτηθείς δε εάν η προσθήκη μιας αλυσίδας στο μέλλον θα ερχόταν στον όμιλο μέσω συνεργασιών ή ακόμη και μέσω μιας εξαγοράς, ο ίδιος απάντησε πως «όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά». «Φτιάχνουμε μια σύγχρονη και παραγωγική πλατφόρμα ώστε να είναι θωρακισμένη η εταιρεία στο μέλλον, να έχει πολυκαναλική λειτουργία, να μπορεί να κινεί πολύ καλά τα προϊόντα, να δίνει υποσχέσεις στους πελάτες και να τις τηρεί. Και να μπορείς εύκολα και να βάλεις concepts και να βγάλεις», εξήγησε.

Η επόμενη ημέρα του ομίλου Fourlis απαιτεί και επενδύσεις στην ανάπτυξη των τομέων λιανικής που αναπτύσσει με προτεραιότητα τους βραχίονες που αποδίδουν περισσότερο καθώς αναφερόμενος στο σκέλος της επενδυτικής στρατηγικής, ο CEO του ομίλου ξεκαθάρισε ότι οι πόροι θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα στα concepts με τη μεγαλύτερη απόδοση.

«Άρα αν είχα 20 – 25 εκατ. να επενδύσω κάθε χρόνο, ένα κομμάτι πρέπει να θωρακιστεί στην τεχνολογία γιατί δεν γίνεται αλλιώς και το υπόλοιπο κομμάτι να πάει στην ανάπτυξη με προτεραιότητα αυτά που βγάζουν περισσότερα λεφτά.».

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκο, αυτή τη στιγμή δείχνουν να αποδίδουν περισσότερο ο κλάδος του οικιακού εξοπλισμού (ΙΚΕΑ) και η κατηγορία των αθλητικών ειδών με πρωταγωνιστή τη Foot Locker.

«Η ΙΚΕΑ με μικρότερα concepts μπορεί να πάει πιο γρήγορα και η Foot Locker που είναι ένα concept πολύ ευκολότερο, με καλύτερη κερδοφορία. Όσα καταστήματα ανοίγουμε, πηγαίνουν αρκετά καλά. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία για κερδοφόρα ανάπτυξη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Footlocker, όπως εξήγησε, αποτελεί τεράστια ευκαιρία κερδοφόρας ανάπτυξης, καθώς ο Fourlis έχει αναλάβει σημαντικές χώρες σε μια περίοδο που το brand πατάει γκάζι, αφού είναι υπό νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα «όσα καταστήματα ανοίγουμε πήγαν πολύ καλά», είπε. Τόνισε μάλιστα το παράδειγμα της Footlocker, η οποία έχει παρουσία σε οκτώ χώρες και χρειάζεται ενιαίο μοντέλο λειτουργίας για την επέκταση σε νέες αγορές όπως η Κροατία και η Σλοβενία.