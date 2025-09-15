Fourlis: Δημοσίευση έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2024

Τη σταθερή δέσμευση του Ομίλου Fourlis και τις πολυεπίπεδες δράσεις για τη βιωσιμότητα αποτυπώνει ο απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας για το οικονομικό έτος 2024, που δημοσιεύτηκε σήμερα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι πρωτοβουλίες εστιάζουν στη στήριξη της κοινωνίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καλλιέργεια και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού του, σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της συμβολής στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο όμιλος κατέγραψε σημαντική πρόοδο, επιτυγχάνοντας το 2024 σε σχέση με το 2023, μείωση των άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1) t CO₂e κατά 12% στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα μείωσε τις έμμεσες εκπομπές (Scope 2, market based) t CO₂e κατά 1,3%.

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε Ελλάδα και Κύπρο ανήλθε σε 964,62 MWh, ενώ πραγματοποιήθηκε και νέα εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην Trade Logistics, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Fourlis.

Η επένδυση στους ανθρώπους του αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον όμιλο Fourlis. Με ανθρώπινο δυναμικό που υπερβαίνει τους 4.400 εργαζομένους στις τέσσερις χώρες όπου δραστηριοποιείται, ο όμιλος ξεχωρίζει για τη συμμετοχή των γυναικών, οι οποίες αποτελούν το 56% του συνόλου των εργαζομένων.

Στην Ελλάδα, το 45% των θέσεων ευθύνης σε επίπεδο managers και supervisors καλύπτεται από γυναίκες, ενώ η προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας συνεχίζεται με στοχευμένες πρωτοβουλίες και δράσεις γυναικείας ενδυνάμωσης. Το 2024 υλοποιήθηκαν δράσεις σε οκτώ προγράμματα που προάγουν την υγεία και την ευεξία, ενώ συνεχίστηκαν και τα δύο προγράμματα υποτροφιών που παρέχει ο όμιλος για τα παιδιά των εργαζομένων, συνολικού ύψους 32.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος παρείχε 6 υποτροφίες στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο, 2 στη Βουλγαρία και 1 στη Ρουμανία. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι συμμετείχαν ενεργά σε 20 δράσεις εταιρικού εθελοντισμού με συνολικά πάνω από 820 συμμετοχές, η ετήσια συνεισφορά του ομίλου για τη στήριξη της κοινωνίας ξεπέρασε το ποσό των 520.000 ευρώ, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων αυτών ο όμιλος συνεργάστηκε με περισσότερους από 80 φορείς.

Το 2024, ολοκληρώθηκε, επίσης, το πρόγραμμα προσφοράς οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού που είχε ανακοινώσει η ΙΚΕΑ μετά την κακοκαιρία Daniel που έπληξε περιοχές της Θεσσαλίας. Το ύψος της συνολικής προσφοράς σε δωρεά ειδών και παροχή εκπτώσεων έφτασε το 1.000.000 ευρώ.

Ο όμιλος Fourlis απέσπασε σημαντικές διακρίσεις το 2024, συμπεριλαμβανομένης της ένταξής του στις 50 πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα από το QualityNet Foundation. Παράλληλα, ο όμιλος τιμήθηκε για τις προσπάθειές του στον τομέα της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards.

Ταυτόχρονα, οι εταιρείες του ομίλου διακρίθηκαν με δεκάδες βραβεία σε Ελλάδα και Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα. Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο όμιλος συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία «Diamond» του ESG Transparency Index, που δημοσιεύτηκε από το Forbes σε συνεργασία με την EY Ελλάδος και την Net Zero Analytics.

Ο δείκτης αξιολογεί το επίπεδο διαφάνειας των 100 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων και η διάκριση αποτυπώνει τον βαθμό διαφάνειας και πληρότητας των αναφορών ESG με βάση δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και προκαθορισμένα κριτήρια γνωστοποίησης ESG δεδομένων.

Η Λήδα Φουρλή, διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του ομίλου, ανέφερε: «Με απόλυτο σεβασμό στις αξίες που μας καθοδηγούν εδώ και 75 χρόνια, συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε συνθήκες ευημερίας και υψηλής ποιότητας ζωής για όλες και όλους, προωθώντας μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη προσέγγιση ανάπτυξης που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον».