Foundation: Στα €732 εκατ. οι συνολικές επενδύσεις σε καινοτομία στην Ελλάδα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για μία ακόμη χρονιά είχε τα πρωτεία στη χρηματοδότηση νεοφυών εταιρειών που ανήκουν στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, η οποία για το 2025 ανήλθε συνολικά σε 732 εκατ.ευρώ.

Όπως τόνισε ο Φίλιππος Λακόπουλος, managing partner της Found.ation στην εκδηλωση - παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, προς το Liberal, για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα projects νεοφυών εταιρειών αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για τον τομέα και συγκεκριμένα για τα big data εν τούτοις υπάρχουν επιχειρήσεις που αρχίζουν και προσθέτουν αξία στον συγκεκριμένο τομέα, ξεπερνώντας την αρχική κατάσταση του «AI everything»

Η μελέτη FWD Greece: Innovation Pulse 2025–2026 έγινε από την Foundation, σε συνεργασία με το 28DIGITAL (πρώην EIT Digital) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ).

Το report υλοποιείται, επίσης, με την υποστήριξη των Apeiron Ventures, BEYOND Expo, Eurobank, Grapevine, ΕΛΚΑΚ (HCDI), Helvia.ai, Loggerhead Ventures και Smart Attica.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, όπως είπε ο κ. Λακόπουλος, τα 732 και πλέον εκατ.ευρω επενδύθηκαν μέσα από 95 deals, σε πάνω από 90 startups, καταγράφοντας 35% αύξηση σε σχέση με το 2024.

Ακόμη, 18 VC funds και 10 επιπλέον επενδυτικοί οργανισμοί στοχεύουν ενεργά ελληνικές startups, ενώ συνολικά περισσότεροι από 143 μοναδικοί επενδυτές από όλο τον κόσμο συμμετείχαν σε γύρους χρηματοδότησης.

Σε ό,τι αφορά την δομή, οι επενδυτικοί γύροι Pre-seed & Seed αποτελούν το 75% των γύρων, δείχνοντας ότι η δραστηριότητα του οικοσυστήματος που βρίσκεται στα πρωταρχικά στάδια ανακάμπτει, ενώ οι Series A και άνω (25% των γύρων) συγκεντρώνουν πάνω από 600 εκατ.ευρώ αποδεικνύοντας την ωρίμανση της αγοράς.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), Λογισμικό ως Υπηρεσία (SaaS) και Τεχνολογία Υγείας (HealthTech) αποτελούν τους πιο χρηματοδοτούμενους τομείς. Ο τομέας της Αμυντικής Τεχνολογίας (Defence Tech) αρχίζει να αναδεικνύεται ως νέος ανεξάρτητος κλάδος. Η AI φαίνεται να μεταμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η μετάβαση, ωστόσο, εξαρτάται τόσο από την τεχνολογική ετοιμότητα όσο και από την ικανότητα ανθρώπων και οργανισμών να μαθαίνουν, να προσαρμόζονται και να επαναπροσδιορίζουν διαδικασίες.

Εξελίσσεται το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας

Όπως ανέφερε ο κ. Ζακόπουλος. «…το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας δεν εξελίσσεται πλέον γραμμικά. Βλέπουμε μια σταδιακή μεταμόρφωση, καθώς επιχειρηματικότητα, εταιρική καινοτομία, ακαδημαϊκή έρευνα και πολιτική συγκλίνουν. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η ανθεκτικότητα και η συνεργασία πρέπει να αντικαταστήσουν τον υπερβολικό ενθουσιασμό ως βασικά κριτήρια προόδου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Found.ation, η Spotawheel κατέγραψε τον μεγαλύτερο γύρο της χρονιάς, €300 εκατ., μέσα από έναν μικτό γύρο Series C (€13 εκατ.) & Venture Debt (€287 εκατ.). Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για το μέγεθος όσο και για τη δομή της, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα ενός οικοσυστήματος που μπορεί να προσελκύσει μεγάλης κλίμακας κεφάλαια.

Το Venture Debt φαίνεται να κερδίζει σταδιακά έδαφος στην Ελλάδα, παρέχοντας στους founders μια νέα, συμπληρωματική μορφή χρηματοδότησης πέρα από τις παραδοσιακές (equity). Η ύπαρξη πολλαπλών εργαλείων χρηματοδότησης αποτελεί σαφή ένδειξη ωρίμανσης και προσελκύει founders που αναζητούν πιο ευέλικτες επιλογές ανάπτυξης.

Σχολιάζοντας ο κ. Λακόπουλος τα αποτελέσματα της έρευνα ανέφερε ότι οι πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα δείχνουν πρόοδο, αλλά και αβεβαιότητα ως προς τον τελικό τους αντίκτυπο. Στο The Ellinikon, η LAMDA Development χτίζει τις υποδομές μιας «έξυπνης πόλης», με την πραγματική αξιοποίηση των δεδομένων να αποτελεί το επόμενο βήμα. Το Public Group εξερευνά νέες omnichannel πρακτικές, με το τελικό αποτέλεσμα να μένει να φανεί στην πράξη. Η OTE/COSMOTE δοκιμάζει AI-enabled μοντέλα, με το ζητούμενο να είναι η μετάβαση από πιλοτικές εφαρμογές σε κλιμακώσιμες λειτουργίες. Η AEGEAN αναβαθμίζει συστήματα και δεδομένα με στόχο την προσωποποίηση, ενώ μένει να φανεί αν η πλήρης ενοποίηση πληροφοριών θα επιτευχθεί στην πράξη. Η HELLENiQ ENERGY προχωρά σε πιο “έξυπνες” βιομηχανικές διαδικασίες, με την επιτυχία να εξαρτάται από την εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων στον πυρήνα των λειτουργιών.

Συνολικά, οι πρωτοβουλίες αυτές δείχνουν μια σαφή διάθεση εκσυγχρονισμού, ενώ η επόμενη περίοδος θα κρίνει ποιες θα εξελιχθούν σε ουσιαστική επιχειρησιακή αλλαγή και ποιες θα παραμείνουν σε στάδιο πειραματισμού.