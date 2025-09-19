FOOTLAB EVENT BY INTERSPORT & adidas, μια γιορτή του ποδοσφαίρου με αφορμή την παρουσίαση του νέου adidas F50

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου το FOOTLAB BY INTERSPORT event, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του KICKS ACADEMY, με αφορμή την επίσημη παρουσίαση του νέου ποδοσφαιρικού παπουτσιού adidas F50.

Το event είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ INTERSPORT και adidas, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία σε μικρούς και μεγάλους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Περισσότεροι από 250 συμμετέχοντες, ανάμεσά τους 120 παιδιά ηλικίας 10 έως 14 ετών και οι γονείς τους, έζησαν μια ολοήμερη αθλητική εμπειρία, δοκιμάζοντας το νέο adidas F50 μέσα από διαδραστικές προπονητικές δοκιμασίες και ποδοσφαιρικά τουρνουά.