ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS: Νέα διοικητική ομάδα και συνέχεια της στρατηγικής ανάπτυξης στον ασφαλιστικό κλάδο

Η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ολοκλήρωσε σήμερα την Τακτική Γενική Συνέλευσή της, με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή μετόχων, η οποία άγγιξε το 80%. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα. Στη Συνέλευση παρέστη ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS, κ. Σωκράτης Κόκκαλης.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο ιδρυτής και επικεφαλής του Ομίλου INTRACOM, κ. Σωκράτης Κόκκαλης, αναφέρθηκε στους παράγοντες που οδήγησαν τον Όμιλο στη στρατηγική στροφή προς την ασφαλιστική αγορά. Παράλληλα, υπογράμμισε τις θετικές προοπτικές του κλάδου καθώς και τη διαρκή δέσμευση της Εταιρείας και του Ομίλου για τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας προς όφελος των μετόχων.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο νέος Πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Ν. Μακρόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, κατόπιν και των πρόσφατων εξαγορών των εταιρειών ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, ΝΑΚ Insurance Brokers Α.Ε. και ΑΜΥΝΑ – Μεσίτες Ασφαλίσεων Ι.Κ.Ε., εισέρχεται σε μία νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης. Η πορεία αυτή στηρίζεται στην ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, την εκτενή εμπειρία των στελεχών της στον ασφαλιστικό κλάδο και την ουσιαστική υποστήριξη του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS.

Τέλος, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, κ. Γιάννης Παπαβασιλείου, παρουσίασε την αναπτυξιακή στρατηγική της Εταιρείας, η οποία βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες:

Κεφαλαιοποίηση της θέσης της σε ασφαλιστικούς υπο-κλάδους με υψηλές προοπτικές,

Αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών της, και

Διαφοροποίηση κινδύνου μέσω επενδύσεων σε χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τη σύνθεση νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Νικόλαος Μακρόπουλος του Αχιλλέα και της Λάουρας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,

2. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου και της Βασιλικής, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,

3. Ιωάννης Παπαβασιλείου του Ηλία και της Τριανταφυλλιάς, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,

4. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα και της Ελένης, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,

5. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη και της Ελένης, MH Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,

6. Λαβίνια Μακροπούλου του Νικολάου και της Κατλίν Μέλανι Βάγκνερ, MH Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,

7. Ιωάννα Πανδή του Νικολάου και της Αθηνάς, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,

8. Χρυσούλα Ξουραφά του Κωνσταντίνου και της Ελένης, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ και

9. Κωνσταντίνος Γεωργάρας του Δημητρίου και της Στυλιανής, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ.

Οι σχετικές ανακοινώσεις για τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ και των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας στην ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών».