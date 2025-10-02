Ευρώπη Holdings: Η επέκταση στα Βαλκάνια και η σύμπραξη δυνάμεων με Βαρδινογιάννη

Την είσοδο σε μια μεγάλη και απαιτητική αγορά όπως αυτή της Ρουμανίας, την οποία αναμένεται να διαδεχθεί και η αγορά της Βουλγαρίας με απώτερο στόχο την περαιτέρω επέκταση στα Βαλκάνια, ανακοίνωσε χθες η Ευρώπη Holdings μέσω της εξαγοράς της θυγατρικής της Vista Bank Romania, Alpha Insurance Brokers, σηματοδοτώντας και την συνεργασία με τον όμιλο Γ. Βαρδινογιάννη.

Μία σημαντική κίνηση, η οποία είχε εν μέρει σκιαγραφηθεί από την πρόσφατη, προ μηνός, γενική συνέλευση της εισηγμένης ασφαλιστικής εταιρείας του Σωκράτη Κόκκαλη, που θέτει ως πυλώνες ανάπτυξης την πραγματοποίηση νέων εξαγορών και τη μείωση του αποτυπώματος στα ακίνητα.

Η αγορά των Βαλκανίων αποτελεί δέλεαρ για την διοίκηση, του Σωκράτη Κόκκαλη, του Γιάννη Παπαβασιλείου και του Νίκου Μακρόπουλου, αλλά και εφαλτήριο και για την εν γένει στρατηγική ανάπτυξη στο εξωτερικό όπου στοχεύει να συνεργαστεί με μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τεχνικά έργα.

Σε αυτό το πλαίσιο, και ειδικότερα στον κλάδο των εγγυητικών, επόμενο βήμα αναμένεται η επέκταση στη Βουλγαρία, όπου δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα εξαγορά, δεδομένου ότι θα ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ από την Πρωτοχρονιά του 2026.

Άλλωστε όπως είχε αναφέρει ο νέος επικεφαλής της Ευρώπης, Γιάννης Παπαβασιλείου, τα ίδια κεφάλαια που διαθέτει η Ευρώπη Holdings και στο τέλος Αυγούστου έφθαναν τα 190 εκατ. «θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε νέες εξαγορές που σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε εντός 24 μηνών.

Ο ίδιος είχε θέσει και το νέο πεδίο δράσης της ασφαλιστικής όπου αναμένεται να δούμε σύντομα να ξετυλίγεται ο σχεδιασμός και αφορά στην συνέργεια με τραπεζικά ιδρύματα για εγγυητικές.

Επίσης ο κ. Παπαβασιλείου είχε σημειώσει ότι η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην κεφαλαιοποίηση της τοποθέτησης σε κλάδους της ασφαλιστικής αγοράς, στις συνέργειες του ομίλου Intracom με τους νέους μετόχους και στην εξασφάλιση εγγυημένου εισοδήματος από τον τομέα των ακινήτων.

Μάλιστα όπως έχει αναφέρει η διοίκηση σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, στόχος είναι η μείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων μεσοπρόθεσμα αφού σήμερα η Ευρώπη διαχειρίζεται real estate assets αξίας 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Η συμφωνία και οι επόμενες κινήσεις

Η συνεργασία με τον όμιλο Βαρδινογιάννη μέσω της εξαγοράς του 50% και της συνεργασίας με την Vista Bank και της Alpha Insurance Brokers, η οποία έχει ιδιαίτερα σημαντικά μερίδια και μεγάλη δραστηριότητα στην Ρουμανία, ενώ συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες που υλοποιούν σημαντικά έργα, δίνει το στίγμα για τις επόμενες κινήσεις.

Η νέα εταιρεία αναμένεται να ονομαστεί Vista-Europe Insurance Brokers, με την συμφωνία να εντάσσεται στην κεντρική στρατηγική του ομίλου Ευρώπη για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του, μέσω ποιοτικών επενδύσεων και εξαγορών.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, «η αγορά της Ρουμανίας αποτελεί μια νέα και πολλά υποσχόμενη αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών καθώς αφενός μεν εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ασφαλιστικής διείσδυσης σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας και αφετέρου αποτελεί πεδίο δραστηριοποίησης – κυρίως σε μεγάλα έργα υποδομών – σημαντικών επιχειρηματικών Ομίλων από την Ελλάδα».

Η εν λόγω επένδυση συντελείται με την μορφή της σύμπραξης σε κοινή εταιρεία μεσιτείας ασφαλίσεων με τον Όμιλο της VISTA Bank που καταγράφει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στην Ρουμανία διατηρώντας πέραν της Τράπεζας, δραστηριότητες στις ασφάλειες και στο Leasing. Η συμφωνία προβλέπει την ανάληψη του 50% της Alpha Insurance Brokers από κάθε συμβαλλόμενο μέρος καθώς και την εν συνεχεία μετονομασία της σε Vista -Europe Insurance Brokers.

Να σημειωθεί ότι η Ευρώπη έχει ήδη επενδύσει 112 εκατομμύρια ευρώ στον κλάδο των ασφαλειών, αφού έχει εξαγοράσει τις ΝΑΚ και Άμυνα στον τομέα της μεσιτείας.

Την ίδια ώρα η ναυαρχίδα του ομίλου, η Ευρώπη Ασφαλιστική, κατάφερε Δείκτη Φερεγγυότητας 402,51% που πρόκειται για έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά μεταξύ των εταιρειών γενικών ασφαλίσεων. Ενώ στόχος είναι η καθαρή παραγωγή να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ το 2025 και τα 40 εκατ. ευρώ το 2026.