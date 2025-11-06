Ευάγγελος Χρυσάφης στο Green Deal Greece 2025: Η ΜΕΤΚΑ έχει μια μακρά και δυναμική ιστορία, που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα

«Η ΜΕΤΚΑ έχει μια μακρά και δυναμική ιστορία, που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα», τόνισε ο κ. Ευάγγελος Χρυσάφης, πρόεδρος ΔΣ της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και αντιπρόεδρος της METLEN, υπογραμμίζοντας πως «αν και τα τελευταία 2,5-3 χρόνια η παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα είναι πιο έντονη, η δραστηριότητά της στο εξωτερικό μετρά πάνω από 25-30 χρόνια επιτυχημένων έργων και σημαντικών συνεργασιών».

Όπως εξήγησε, μιλώντας στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα», η ΜΕΤΚΑ αναπτύχθηκε σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού, με ιδιωτικά κριτήρια και αυστηρές προδιαγραφές.

«Αυτό μας έκανε πιο δυνατούς, μας έμαθε να επιχειρούμε με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΜΕΤΚΑ βρισκόταν σταθερά μέσα στις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου».

Σε σχέση με τη διαφορά δημοσίων και ιδιωτικών έργων, ξεκαθάρισε ότι: «τα ιδιωτικά έργα έχουν άλλη λογική και οργάνωση. Ευνοούν την επιχειρηματικότητα, προϋποθέτουν ανάληψη ρίσκου. Αυτή την κουλτούρα φέραμε εμείς από το εξωτερικό: την κουλτούρα της ελεύθερης και υγιούς επιχειρηματικότητας. Είναι μέρος του DNA μας στη ΜΕΤLEN και αυτό μας επιτρέπει να φέρνουμε εις πέρας έργα εντός χρόνου και κόστους».

Στη συζήτηση με τη δημοσιογράφο Χριστίνα Βίδου και θέμα «Πώς η ανάπτυξη περνάει μέσα από τις υποδομές», ο κ. Χρυσάφης υπογράμμισε ότι: «στη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, δεν κοιτάμε το ανεκτέλεστο. Μας ενδιαφέρει το εκτελεσμένο. H έλλειψη του προσωπικού δυσχεραίνει την εκτέλεση των έργων. Επίσης, όταν ένα έργο εκτελείται για παράδειγμα 5-10 χρόνια αργότερα είναι πιθανόν να μη χρειάζεται πλέον».

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, σχολίασε με νόημα ότι: «στην Ευρώπη, παρά τα όσα λέγονται, δεν υπάρχει πραγματική έννοια του accountability· οι θεσμοί συχνά λειτουργούν χωρίς ουσιαστικό λογοδοτικό μηχανισμό προς τους πολίτες».

Τέλος, σχετικά με τα επόμενα βήματα της ΜΕΤΚΑ, αποκάλυψε ότι η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο βρίσκεται στους μεσοπρόθεσμους

σχεδιασμούς της: «δεν είναι κάτι που μας απασχολεί άμεσα. Προσβλέπουμε πρώτα στην περαιτέρω ανάπτυξη. Όταν έρθει η ώρα, πιθανότατα στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, θα κάνουμε και αυτό το βήμα».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του συνεδρίου Green Deal Greece 2025 στο youtube.

Το συνέδριο στήριξαν ως Platinum Χορηγοί οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΜΕΤΚΑ.