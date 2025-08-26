ΕΥ: Σημάδια ανθεκτικότητας στην παγκόσμια αγορά δημόσιων εγγραφών το πρώτο εξάμηνο του 2025

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις στις αγορές και τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η παγκόσμια αγορά δημόσιων εγγραφών στα διεθνή χρηματιστήρια (IPO) διατήρησε σταθερή δυναμική κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της EY, Global IPO Trends, συνολικά καταγράφηκαν 539 νέες δημόσιες εγγραφές, με το ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων να ανέρχεται στα 61,4 δισ. δολάρια - σημειώνοντας αύξηση 17% σε ετήσια βάση.

Η εικόνα αυτή δεν αντικατοπτρίζει απλώς ανθεκτικότητα, αλλά αποτυπώνει τη δυνατότητα των κατάλληλα προετοιμασμένων εταιρειών να «διαβάσουν» τις αγορές με ακρίβεια, να ευθυγραμμίσουν τη στρατηγική τους με τις προτιμήσεις των επενδυτών, αλλά και να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον των κεφαλαιαγορών.

Ιδιαίτερα ενδεικτική της μετατόπισης ισχύος είναι η επανεμφάνιση της ευρύτερης περιοχής της Κίνας ως κορυφαίου hub άντλησης κεφαλαίων, συγκεντρώνοντας το 33% των παγκόσμιων εσόδων από IPOs.

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη σημείωσε αισθητή υποχώρηση, με το μερίδιό της να περιορίζεται μόλις στο 10%, γεγονός που αναδεικνύει τη συνδυαστική επίδραση των χαμηλότερων αποτιμήσεων, των δυσμενών μακροοικονομικών δεδομένων και της περιορισμένης επενδυτικής εμπιστοσύνης σε αρκετές αγορές της περιοχής.

Σύμφωνα με την έρευνα, η γενικότερη αστάθεια στην αγορά των δημόσιων εγγραφών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, λειτούργησε, σε μεγάλο βαθμό, ως καταλύτης επαναξιολόγησης και επαναπροσδιορισμού των στρατηγικών εξόδου. Πολλές εταιρείες επέλεξαν να καθυστερήσουν την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο ή να κινηθούν με μικρότερα πακέτα μετοχών, εστιάζοντας σε μεγαλύτερο έλεγχο και πιο επιλεκτική τοποθέτηση.

Σε αυτό το κλίμα, οι διασυνοριακές IPOs (cross-border listings) σημείωσαν άνοδο ρεκόρ - αντιπροσωπεύοντας το 14% του συνολικού αριθμού συμφωνιών παγκοσμίως. Η κατεύθυνση των γεωγραφικών ροών είναι ξεκάθαρη: η Ασία (Κίνα και Σιγκαπούρη) λειτουργεί ως βασική πηγή εισαγωγών, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν περαιτέρω τη θέση τους ως ο βασικός προορισμός, δείχνοντας μια σταδιακή επανατοποθέτηση ισχύος στον παγκόσμιο χάρτη των κεφαλαιαγορών.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 σηματοδοτεί μια περίοδο ουσιαστικής γεωγραφικής αναδιάταξης στο παγκόσμιο οικοσύστημα IPOs. Οι ΗΠΑ ηγήθηκαν με 109 εγγραφές - η καλύτερη επίδοσή τους σε πρώτο εξάμηνο μετά το "boom" του 2021. Η Κίνα κινήθηκε με έντονη ανοδική δυναμική μετά από μια παρατεταμένη περίοδο υποχώρησης, με το Χονγκ Κονγκ να επανέρχεται ως η κορυφαία παγκόσμια αγορά δημόσιων εγγραφών με βάση τα έσοδα, επταπλασιάζοντάς τα σε ετήσια βάση.

Στην Ευρώπη, αντιθέτως, οι περισσότερες αγορές φαίνεται να «πάγωσαν» μετά τις αναταράξεις του Απριλίου, με ελάχιστες εξαιρέσεις - μεταξύ αυτών, η Σουηδία, η οποία σημείωσε μία mega-IPO που έδωσε προσωρινή ώθηση στον συνολικό όγκο. Τέλος, η Μέση Ανατολή διατηρεί σταθερό ρυθμό δραστηριότητας, ενώ η Ινδία συνεχίζει να προσελκύει σημαντικά κεφάλαια, παρότι καταγράφεται μείωση στον συνολικό αριθμό συμφωνιών.

Όπως αποκαλύπτει η έρευνα, οι εξελίξεις στους επιμέρους κλάδους καθοδηγούνται όλο και περισσότερο από εθνικές προτεραιότητες και γεωπολιτικές δυναμικές. Το τοπίο δεν είναι πλέον οριζόντιο - αντίθετα, διαμορφώνεται από στρατηγικές επιλογές, τεχνολογική κατεύθυνση και επενδυτική επιλεκτικότητα.

Ο βιομηχανικός κλάδος -ιδίως στον τομέα της κινητικότητας- ενισχύεται από το reshoring των εφοδιαστικών αλυσίδων και την επανατοποθέτηση της παραγωγής πιο κοντά στη ζήτηση. Στον κλάδο της ενέργειας, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σε στρατηγικές υποδομές, ενώ η αμυντική τεχνολογία κερδίζει έδαφος, με φόντο την άνοδο των παγκόσμιων αμυντικών προϋπολογισμών.

Ταυτόχρονα, οι βιοεπιστήμες (LifeSciences) διατηρούν ισχυρό ενδιαφέρον, χάρη στις καινοτομίες στη βιοτεχνολογία, με τον κλάδο τεχνολογίας, φυσικά, να παραμένει η σταθερά: ΗΠΑ και Ιαπωνία πρωταγωνιστούν στις εγγραφές εταιρειών λογισμικού, ενώ η Κίνα συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στις εγγραφές εταιρειών hardware. Ξεχωρίζει, τέλος, η επανεμφάνιση των ψηφιακών assets και του fintech - με ονόματα από τον χώρο των stablecoins να αποκτούν μερίδιο στην αγορά, δίνοντας νέα ώθηση στον χώρο.

Παρά τις προκλήσεις, το πρώτο εξάμηνο του 2025 επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητα της αγοράς IPOs, με το βλέμμα, πλέον, να στρέφεται στο υπόλοιπο του έτους, με μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Ένα ενδεχόμενο rebound της αγοράς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επίτευξη πιο συνεργατικών εμπορικών συμφωνιών, την υποστηρικτική νομισματική πολιτική, τον έλεγχο του πληθωρισμού και -ίσως το πιο κρίσιμο- την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.

Οι εταιρείες που ευθυγραμμίζονται με τις εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες και την καινοτομία και που μπορούν να παρουσιάσουν ένα πειστικό επενδυτικό αφήγημα, με ρεαλιστική αποτίμηση και ευελιξία ως προς το timing της εισόδου, θα είναι αυτές που θα έχουν τα μεγαλύτερα περιθώρια επιτυχίας σε ένα περιβάλλον με τόσες μεταβαλλόμενες παραμέτρους, και που η επιλεκτικότητα των επενδυτών διαμορφώνει τη νέα κανονικότητα.