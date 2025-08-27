Εξαγορές και διείσδυση σε νέους κλάδους για την Ευρώπη Ασφαλιστική

Νέος CEO στον όμιλο Ευρώπη Holdings τοποθετήθηκε ο Γιάννης Παπαβασιλείου κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, παρουσία του Σωκράτη Κόκκαλη.

Τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέλευσης κατέστησαν σαφές ότι στο πλαίσιο του αναπτυξιακού πλάνου για την Ευρώπη Holdings εντάσσονται οι περαιτέρω εξαγορές στον ασφαλιστικό κλάδο με εστιασμένο ενδιαφέρον σε εταιρείες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία και διεύρυνση του ασφαλιστικού αντικειμένου της εταιρείας.

Ωστόσο, οι επαφές που έχουν γίνει βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο στην παρούσα φάση και για νεότερα θα υπάρξουν σχετικές ενημερώσεις το επόμενο τρίμηνο. Την ίδια στιγμή τονίστηκε ότι η γεωγραφική εξάπλωση των δραστηριοτήτων της Ευρώπης μπορεί να περιλαμβάνει και την αγορά της Ρουμανίας.

Με 150 εκατ. ίδια κεφαλαία και δείκτη φερεγγυότητας 403%, όπως διαμορφώνεται μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 28 εκατ. ευρώ, η Ευρώπη Ασφαλιστική βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών και προωθηθεί την εξειδίκευσή της στοχεύοντας σε παραγωγή 31 εκατ. ευρώ για το 2025, με κέρδη στα 15 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τις έως τώρα προβλέψεις.