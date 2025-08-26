Evergrande: Ο κινεζικός κολοσσός ακινήτων διαγράφηκε από το χρηματιστήριο μετά από θεαματική κατάρρευση

Οι μετοχές του κινεζικού κολοσσού ακινήτων Evergrande αφαιρέθηκαν από το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ τη Δευτέρα, ύστερα από περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια διαπραγμάτευσης.

Αυτό σηματοδοτεί ένα ζοφερό ορόσημο για ό,τι υπήρξε κάποτε η μεγαλύτερη εταιρεία ακινήτων της Κίνας, με χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνούσε τα 50 δισ. δολάρια (37,1 δισ. λίρες), σύμφωνα με όσα αναφέρει το BBC.

Οι ειδικοί λένε ότι η αποδέσμευση ήταν αναπόφευκτη και οριστική. «Μόλις διαγραφεί, δεν υπάρχει επιστροφή», λέει η Νταν Βανγκ της Eurasia Group.

Η Evergrande, που έφτασε να έχει 1.300 έργα σε εξέλιξη σε 280 πόλεις, οικοδομήθηκε πάνω σε δάνεια ύψους 300 δισ. δολαρίων, αποκτώντας τον τίτλο του πιο υπερχρεωμένου κατασκευαστή ακινήτων στον κόσμο.

Σημειώνεται ότι η παρακμή ξεκίνησε το 2020, όταν το Πεκίνο επέβαλε όρια στον δανεισμό των κατασκευαστών. Η εταιρεία αναγκάστηκε να πουλάει ακίνητα με εκπτώσεις, αθέτησε διεθνείς υποχρεώσεις και τελικά το 2024 διατάχθηκε η εκκαθάρισή της.

Μέχρι σήμερα, τα χρέη της υπολογίζονται σε 45 δισ. δολάρια, ενώ έχουν ρευστοποιηθεί μόλις 255 εκατ. περιουσιακά στοιχεία.

Η κατάρρευση της Evergrande, μαζί με τις δυσκολίες άλλων εταιρειών του κλάδου, έχει πλήξει σοβαρά την κινεζική οικονομία. Ο τομέας των ακινήτων αντιπροσώπευε περίπου το ένα τρίτο του ΑΕΠ και σημαντικά έσοδα για τις τοπικές κυβερνήσεις.

Η κρίση έχει οδηγήσει σε μαζικές απολύσεις και μειώσεις μισθών, ενώ οι τιμές κατοικιών έχουν πέσει τουλάχιστον κατά 30%, μειώνοντας την κατανάλωση, αφού τα περισσότερα νοικοκυριά είχαν αποταμιεύσεις επενδεδυμένες στην κατοικία.

Παρά τα μέτρα του Πεκίνου για τόνωση της αγοράς, η ανάπτυξη έχει περιοριστεί γύρω στο 5%, χαμηλά για τα δεδομένα της Κίνας. Άλλοι μεγάλοι κατασκευαστές, όπως η Country Garden και η China South City, βρίσκονται επίσης σε κίνδυνο εκκαθάρισης. Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι τιμές ακινήτων θα συνεχίσουν να πέφτουν έως το 2027.

Το Πεκίνο ξεκαθαρίζει ότι δεν θα διασώσει τον κλάδο και στρέφει την προσοχή του σε νέους τομείς υψηλής τεχνολογίας.