Euronext: Υπό εξέταση η πρόταση εξαγοράς της ΕΧΑΕ - Ξεκινά άμεσα η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης

Ο φάκελος της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ εξετάζεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται τη Δευτέρα να ξεκινήσει η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Σχετικές ανακοινώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να υπάρξουν ακόμα και εντός της Παρασκευής, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημειώνεται πως δεν είναι ακόμα βέβαιο πόσο θα διαρκέσει η περίοδος αποδοχής και το εάν η Euronext θα επιλέξει να εξαντλήσει το χρονικό διάστημα που προβλέπεται (έως και 8 μήνες).

Η Euronent έχει υποβάλει βελτιωμένη προαιρετική δημόσια πρόταση για το 100% των μετοχών της EXAE, προτείνοντας σχέση ανταλλαγής 20 κοινές μετοχές της ΕΧΑΕ για κάθε 1 νέα μετοχή της Euronext.

Υπενθυμίζεται πως ο επικεφαλής της Euronext, Στεφάν Μπουνιά, είχε τονίσει προ μηνών πως ο όμιλος θέλει να καταστήσει το Χρηματιστήριο Αθηνών βασικό κέντρο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.