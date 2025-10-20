Euronext: Αυτό είναι το όφελος από την ένταξη της ΕΧΑΕ στο πανευρωπαϊκό χρηματιστηριακό δίκτυο

Η Euronext προωθεί τη δημόσια πρόταση εξαγοράς της ΕΧΑΕ, υποστηρίζοντας ότι η αποδοχή της θα ενισχύσει τη ρευστότητα, τη διεθνή προβολή και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό όμιλο, η ένταξη της ATHEX στο δίκτυό του αναμένεται να βελτιώσει τις μετα-συναλλακτικές υπηρεσίες, να ενισχύσει την τεχνολογία και την ανθεκτικότητα της αγοράς και να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Η Euronext επισημαίνει ότι η πρόταση θα διευκολύνει τις αρχικές δημόσιες προσφορές (IPOs) και την άντληση κεφαλαίων μέσω ιδίων κεφαλαίων, προσφέροντας πιο ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και ενισχύοντας την προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες θα επωφεληθούν από προγράμματα προ- και μετα-εισαγωγής στο χρηματιστήριο, με στόχο τη βελτίωση της ορατότητάς τους και τη διευκόλυνση της άντλησης κεφαλαίων.

Η ελληνική αγορά θα ενταχθεί στην ενιαία «δεξαμενή» ρευστότητας της Euronext μαζί με τις επτά υφιστάμενες αγορές, οι οποίες συγκεντρώνουν περίπου 1.700 εισηγμένες εταιρείες και κεφαλαιοποίηση άνω των 6,5 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με την εταιρεία. Η ένταξη στο πανευρωπαϊκό μοντέλο συναλλαγών εκτιμάται ότι θα προσελκύσει μεγαλύτερο διεθνές ενδιαφέρον και θα διευκολύνει την πρόσβαση των τοπικών συμμετεχόντων στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Παράλληλα, η Euronext αναφέρει ότι η αναβάθμιση των μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών, όπως η εκκαθάριση και η τεχνολογία Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, θα ευθυγραμμίσει την ελληνική αγορά με τα πανευρωπαϊκά πρότυπα, οδηγώντας σε ταχύτερες και ασφαλέστερες συναλλαγές. Η επένδυση στην τεχνολογία και τις λειτουργικές υποδομές αναμένεται να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της αγοράς, αξιοποιώντας τα κέντρα δεδομένων και τις δυνατότητες κυβερνοασφάλειας της Euronext.

Η εταιρεία προβλέπει επίσης τη συμμετοχή εκπροσώπων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στα όργανα διοίκησης και εποπτείας του ομίλου, όπως το Εποπτικό και το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στο Συμβούλιο Ρυθμιστικών Αρχών, για τη διαμόρφωση στρατηγικών αποφάσεων και την εποπτεία της λειτουργίας της αγοράς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Stéphane Boujnah, δήλωσε ότι η δημόσια πρόταση «αποτελεί μια στρατηγική σύμπραξη και όχι απλώς μια χρηματοοικονομική συναλλαγή». Όπως εξήγησε, στόχος είναι η σύνδεση των ελληνικών κεφαλαιαγορών με την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά και η δημιουργία συνθηκών όπου όλες οι ελληνικές εταιρείες που επιθυμούν να εισαχθούν σε μεγαλύτερη αγορά θα μπορούν να το πράξουν. «Είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί εγκαινιάζουμε έναν διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: εκδότες, κατόχους μετοχών και συμμετέχοντες στην αγορά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η διαφάνεια και η κατανόηση του σκοπού της συναλλαγής είναι προτεραιότητες.

Ο επικεφαλής της Euronext υπογράμμισε ότι η ένταξη της ATHEX στο δίκτυο της Euronext προσφέρει μεγαλύτερη ρευστότητα και μειωμένες προμήθειες για τις εισηγμένες εταιρείες, ενώ ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που σήμερα είναι εισηγμένες στην αγορά του Όσλο θα μπορούν να μεταφερθούν στην Αθήνα. «Η Αθήνα διαθέτει γεωγραφικά και θεσμικά πλεονεκτήματα για να λειτουργήσει ως περιφερειακό χρηματοοικονομικό κέντρο, προσφέροντας ένα ισχυρότερο οικοσύστημα κεφαλαιαγοράς για ελληνικές και βαλκανικές εταιρείες», τόνισε.

Επιπλέον, ο S. Boujnah αναφέρθηκε στη δημιουργία νέου Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, το οποίο θα υποστηρίζει ολόκληρο τον όμιλο και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. «Πιστεύουμε στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στο μέλλον της κεφαλαιαγοράς της. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την τεχνολογική υποδομή, να διευκολύνουμε την εισαγωγή νέων εταιρειών και να στηρίξουμε τη δυναμική της ελληνικής αγοράς», τόνισε ο S. Boujnah, προσθέτοντας ότι ο διάλογος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα είναι εποικοδομητικός και αποδοτικός.

Η προσφορά προς τους μετόχους της ΕΧΑΕ προβλέπει 1 μετοχή της Euronext για κάθε 20 μετοχές της ΕΧΑΕ και έχει αξιολογηθεί ως «δίκαιη και εύλογη» από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ, βάσει ανεξάρτητης χρηματοοικονομικής αξιολόγησης. Η μετοχή της Euronext εντάσσεται στον δείκτη CAC40, εμφανίζει περίπου 42 φορές μεγαλύτερη ρευστότητα από τις μετοχές της ΕΧΑΕ, ενώ η μέση τιμή-στόχος των αναλυτών υποδηλώνει ανοδική προοπτική 16%. Η προθεσμία αποδοχής της δημόσιας πρότασης λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025.