Eurolife FFH: Ανανέωση συνεργασίας με τη METRO A.E.B.E.

Για τη Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd, αξία έχει να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των ανθρώπων που την εμπιστεύονται. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τη METRO Α.Ε.Β.Ε., και στηρίζει την πρωτοποριακή της πρωτοβουλία να προσφέρει σε πάνω από 11.000 εργαζόμενους των αλυσίδων My market και METRO Cash & Carry ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για το περιεχόμενο της κατοικίας τους.

Η Eurolife FFH είχε προχωρήσει πριν δύο χρόνια στη δημιουργία ομαδικού συμβολαίου σε συνεργασία με τη ΔΙΟΝ ΟΕ, μεσιτική ασφαλιστική εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχει μια σημαντική κάλυψη σε χιλιάδες εργαζόμενους, και μάλιστα πανελλαδικά, ενέργεια που ήταν ιδιαίτερα ανακουφιστική για τους εργαζομένους της εταιρείας στη Θεσσαλία, που τον Σεπτέμβριο του 2023 επλήγη σημαντικά από την κακοκαιρία Daniel.

Σήμερα, συνεχίζουν μέσω του προγράμματος Sweet Home Content να προστατεύουν το περιεχόμενο της κατοικίας των ασφαλισμένων από απρόοπτα γεγονότα, όπως για παράδειγμα πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή ληστεία, βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών και αλλοίωση τροφίμων. Παράλληλα, εξακολουθούν να τους δίνουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την ασφάλιση του περιεχομένου του σπιτιού τους, με υπηρεσίες όπως αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων και άμεση 24/7 επέμβαση από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δίκτυα συνεργείων.

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους ασφαλισμένους της, επιστρέφοντας έτσι την προτίμηση που της δείχνουν. Η συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας της METRO A.E.B.E. με την Eurolife FFH μέσω της ΔΙΟΝ ΟΕ αποδεικνύει έμπρακτα τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο οργανισμών, καθώς και τη δέσμευση της εταιρείας να βελτιώνει συνεχώς τις λύσεις που παρέχει στους συνεργάτες της, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους κάθε ημέρα.