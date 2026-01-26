Εurobank Equities: Τιμωρητική η αποτίμηση της Jumbo  - Crash test τιμών με τον ανταγωνισμό στη Ρουμανία

Η Eurobank Equities διατηρεί την τιμή στόχο της Jumbo στα 33,4 ευρώ με σύσταση «Αγορά» με την τρέχουσα τιμή στο ΧΑ να βρίσκεται στα 26 ευρώ.

Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει την αποτίμηση υπερβολικά τιμωρητική καθώς όπως υποστηρίζει στην τρέχουσα τιμή, η Jumbo διαπραγματεύεται σε μόλις 6,5x EV/EBITDA και έχει 10x PE, επίπεδα που φαίνονται φθηνά για μια επιχείρηση με ισχυρό ισολογισμό, υψηλή μετατροπή σε μετρητά και δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Μάλιστα επισημαίνει πως ενώ το στόρυ δεν συγκεντρώνει πλέον τον ενθουσιασμό των προηγούμενων ετών, με τα κέρδη να ανέρχονται πλέον σε μεσαίους μονοψήφιους αριθμούς, θεωρεί την τρέχουσα αποτίμηση ως υπερβολικά αυστηρή, προσφέροντας ένα ελκυστικό σημείο επανεισόδου.

O ανταγωνισμός περιορίζει την αύξηση των περιθωρίων κέρδους αλλά δεν τα οδηγεί σε μείωση

Για τα περιθώρια κέρδους και τον ανταγωνισμό η χρηματιστηριακή αναφέρει πως τα περιθώρια κέρδους βρίσκονται υπό έλεγχο και πως ο ανταγωνισμός περιορίζει την ανοδική πορεία αντί να οδηγεί σε μείωση των περιθωρίων κέρδους.

«Έχουμε λάβει ολοένα και περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το εάν το μοντέλο ακαθάριστου κέρδους της Jumbo διατρέχει δομικό κίνδυνο καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται, με τη Ρουμανία στο επίκεντρο μετά την είσοδο της Action και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξανόμενης διαφάνειας των διαδικτυακών τιμών. Ωστόσο, οι ανησυχίες για τον ανταγωνισμό δεν είναι καινούργιες. Παρόμοιοι φόβοι εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2010 (απειλή της Amazon), ωστόσο η Jumbo τους έχει επανειλημμένα διαψεύσει, επιτυγχάνοντας ακαθάριστα περιθώρια κέρδους σταθερά πάνω από 51,5% από το 2016 και πάνω από 55% από το 2021».

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, η αύξηση του περιθωρίου EBIT τα τελευταία χρόνια κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες είναι δομική, λόγω μιας διαρκούς μετατόπισης σε κατηγορίες όπως είδη σπιτιού/εποχιακά με υψηλότερα περιθωρίου κέρδους. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι ναύλοι, εξακολουθούν να έχουν σημασία, αλλά οδηγούν σε διακυμάνσεις γύρω από μια υψηλότερη βάση (περίπου 31%) αντί να επαναφέρουν το κατώτατο όριο.

Crash test τιμών με τους ανταγωνιστές στη Ρουμανία

Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής προχώρησαν και σε μια αξιολόγηση τιμών στη Ρουμανία μεταξύ της Jumbo και της Action Romania στο διαδίκτυο: «Κατασκευάσαμε ένα καλάθι πολλαπλών κατηγοριών που περιλαμβάνει παιχνίδια, οικιακά είδη, χαρτικά και εποχιακά είδη, αντλήσαμε τις δημοσιευμένες τιμές απευθείας από τα ηλεκτρονικά καταστήματα της Action Romania και της Jumbo Romania και αντιστοιχίσαμε κάθε Action SKU στο πλησιέστερο ισοδύναμο της Jumbo χρησιμοποιώντας αυστηρά κριτήρια για το μέγεθος, τη συσκευασία και την προβλεπόμενη χρήση. Τα αποτελέσματα δεν είναι μονόπλευρα, όπως θα περίμενε κανείς. Η Action είναι πράγματι φθηνότερη σε ένα υποσύνολο βασικών προϊόντων με υψηλή ορατότητα και προτάσεις που βασίζονται σε πακέτα, αλλά η Jumbo φαίνεται φθηνότερη σε πολλά είδη, με ένα μεγάλο μερίδιο της τιμολόγησης του καλαθιού να είναι γενικά σύμφωνη. Συνολικά, τα στοιχεία υποδηλώνουν επιλεκτική πίεση, όχι μια αναγκαστική, οριζόντια επαναφορά. Από την άποψη του περιθωρίου κέρδους, αυτό υποστηρίζει την άποψή μας ότι ο ανταγωνισμός δημιουργεί στοχευμένα σημεία τριβής αντί να αποσυναρμολογεί το μοντέλο μικτού περιθωρίου κέρδους της Jumbo».

Οι προβλέψεις για τα περιθώρια το 2026-2028

Ετσι, η χρηματιστηριακή, μετά από τα αμετάβλητα περιθώρια μικτού κέρδους στο δεύτερο εξάμηνο (με τα συναλλαγματικά κέρδη να αποτελούν ώθηση στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 και στο πρώτο εξάμηνο του 2026, δεδομένης της σταδιακής μετάβασης στις προμήθειες της Jumbo), εκτιμά αύξηση περιθωρίου μικτού κέρδους 30 μονάδων βάσης το 2026, ακολουθούμενη από συρρίκνωση 90/70 μονάδων βάσης σε σχέση με το 2027-2028, γεγονός που θα άφηνε τα περιθώρια κέρδους της Jumbo πάνω από το όριο του 54%. Εκτιμά επίσης, ότι η εξέλιξη αυτή θα αντιστοιχεί σε περιθώριο EBIT 33% το 2026 (10 μονάδες βάσης υψηλότερο) και 32,2% το 2027 (-1 ποσοστιαία μονάδα), συνδυαζόμενα με αύξηση EBIT 7% το 2026 και 3% το 2027.