Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι εταιρίες διύλισης ήταν ο ασθενής των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου για μια σειρά από λόγους που συνδέονται με το γενικότερο κλίμα των περιθωρίων που επικράτησαν παγκοσμίως στο ξεκίνημα της χρονιάς. Στην αδύναμη εικόνα προστέθηκε και η τακτική συντήρηση των εγχώριων διυλιστηρίων (για τη Helleniq ήταν η μεγαλύτερη συντήρηση όλων των εποχών στη μονάδα της Ελευσίνας) αλλά και η απώλεια δυναμικότητας λόγω του ατυχήματος στη μία από τις δύο κεντρικές μονάδες της Motor Oil στο περυσινό τρίτο τρίμηνο.

Οι δύο εταιρίες αποπλήρωσαν την έκτακτη φορολογία της χρήσης του 2023 μειώνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα τους το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση ή αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Σε δημοσιευμένο επίπεδο οι διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων για τις δύο εταιρίες έφθασαν στο εξάμηνο το διόλου ευκαταφρόνητο ύψος των 328 εκατ. ευρώ. Κερασάκι στην τούρτα το αδύναμο δολάριο το οποίο με τη σειρά του πρόσθεσε κάποιες συναλλαγματικές διαφορές κάτω από την γραμμή των λειτουργικών κερδών.

Η εικόνα στο τρίτο τρίμηνο δείχνει να αλλάζει και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή που οι δύο εταιρίες θα έχουν πλήρη διαθεσιμότητα στις μονάδες διύλισης. Μετά την πτώση του 2024, τα περιθώρια «πήραν ανάσα» από το Μάιο και διατήρησαν την καλή εικόνα στο τρίτο τρίμηνο μακριά μεν από τα ιστορικά ρεκόρ του 2022–2023 αλλά αισθητά υψηλότερα από το περυσινό δεύτερο εξάμηνο.

Και στις δύο εταιρίες αναμένεται ανάκαμψη του περιθωρίου, για τη μεν Motor Oil προς την περιοχή των 12 $/βαρέλι (9,8 στο β’ τρίμηνο) και την Helleniq προς τα 8,5 $/βαρέλι (5,2 στο Q2:25) δεδομένης της εικόνα που παρουσιάζουν τα επιμέρους περιθώρια των προϊόντων διύλισης στην περιοχή της Μεσογείου. Με αυτά τα δεδομένα η Motor Oil μπορεί να φέρει προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη από τη διύλιση κοντά στα 205 εκατ. ευρώ και η Helleniq 184 εκατ. ευρώ.

Με την εικόνα του τρίτου τριμήνου οι δύο εταιρίες θα ξαναμπούν σε τροχιά επίτευξης προσαρμοσμένων ετήσιων λειτουργικών κερδών της τάξης των 900 - 950 εκατ. ευρώ σε μια χρονιά που κάθε άλλο παρά εύκολη μπορεί να χαρακτηριστεί. Και αυτό θα είναι ένα καλό νέο για όσους αναμένουν ικανοποιητικά μερίσματα και για την χρήση του 2025.