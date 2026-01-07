Εσύ πού θα βγεις αυτόν τον μήνα; Βρες μοναδικές προτάσεις εξόδου για όλη την οικογένεια στα Public!

Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

Hybrid Saturdays - Ελένη Φουρέιρα

Lohan Athens Nightclub

Τα Σάββατα στο Lohan γίνονται πιο… Hybrid από ποτέ, καθώς η κορυφαία pop star Ελένη Φουρέιρα πρωταγωνιστεί με ένα υψηλών προδιαγραφών κι εντυπωσιακό show.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/hybrid-saturdays-eleni-foureira/

Τάκης Ζαχαράτος & Έλενα Παπαρίζου The Velvet Night

Από 7 Ιανουαρίου 2026

NOX ATHENS

The Cabaret Edition είναι ο νέος κύκλος παραστάσεων του ΝΟΧ ο οποίος εγκαινιάζεται με την ολοκαίνουργια καλλιτεχνική παραγωγή “The Velvet Night”

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/takis-zaxaratos-elena-paparizou-the-velvet/

Οι Βλαβερές Συνέπειες του Γάμου

Kάθε Παρασκευή 21:30, Σάββατο 18:00, Κυριακή 21:00, Δευτέρα 20:00, Τρίτη 21:00 Θέατρο Άνεσις - Πάνω Σκηνή

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/oi-blaberes-synepeies-tou-gamou/

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

Έως 23 Ιανουαρίου 2026

Σταυρός του Νότου Κεντρική Σκηνή

Η Ιουλία Καραπατάκη ξεκινάει τις χειμερινές εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου παρέα με τους μουσικούς της.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/ioulia-karapataki-stauros-tou-notou-9/

ΤΑ SWING ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΧΙΩΤΗ

Κάθε Σάββατο

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Επί σκηνής ο βιρτουόζος του μπουζουκιού Μανώλης Καραντίνης μαζί με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, την Πέννυ Μπαλτατζή, την Χρυσούλα Στεφανάκη και τέσσερις σολίστες μουσικούς: Χρήστος Θεοδώρου – πιάνο, Πέτρος Κρεμυζάκης – μπάσο, Διονύσης Κοκόλης – τρομπέτα, Νίκος Σκομόπουλος – ντραμς.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/ta-swing-tou-manoli-xioti/

ΗΛΕΚΤΡΑ εντός

Έως 1 Φεβρουαρίου

Θέατρο Πορεία at Victoria

Η Ηλέκτρα του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου,

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/ilektra-entos/

ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ

Έως 8 Φεβρουαρίου

Κινηματοθέατρο ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ

Η θεατρική παράσταση «Οδυσσεβάχ», το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου με τη μουσική του Διονύση Σαββόπουλου, επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Κολοσσαίον.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/children/odyssebax/

