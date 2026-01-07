Εσύ πού θα βγεις αυτόν τον μήνα; Βρες μοναδικές προτάσεις εξόδου για όλη την οικογένεια στα Public!

Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.
Hybrid Saturdays - Ελένη Φουρέιρα
Lohan Athens Nightclub
Τα Σάββατα στο Lohan γίνονται πιο… Hybrid από ποτέ, καθώς η κορυφαία pop star Ελένη Φουρέιρα πρωταγωνιστεί με ένα υψηλών προδιαγραφών κι εντυπωσιακό show.
Τάκης Ζαχαράτος & Έλενα Παπαρίζου The Velvet Night
Από 7 Ιανουαρίου 2026
NOX ATHENS
The Cabaret Edition είναι ο νέος κύκλος παραστάσεων του ΝΟΧ ο οποίος εγκαινιάζεται με την ολοκαίνουργια καλλιτεχνική παραγωγή “The Velvet Night”
Οι Βλαβερές Συνέπειες του Γάμου
Kάθε Παρασκευή 21:30, Σάββατο 18:00, Κυριακή 21:00, Δευτέρα 20:00, Τρίτη 21:00 Θέατρο Άνεσις - Πάνω Σκηνή
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Έως 23 Ιανουαρίου 2026
Σταυρός του Νότου Κεντρική Σκηνή
Η Ιουλία Καραπατάκη ξεκινάει τις χειμερινές εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου παρέα με τους μουσικούς της.
ΤΑ SWING ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΧΙΩΤΗ
Κάθε Σάββατο
Γυάλινο Μουσικό Θέατρο
Επί σκηνής ο βιρτουόζος του μπουζουκιού Μανώλης Καραντίνης μαζί με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, την Πέννυ Μπαλτατζή, την Χρυσούλα Στεφανάκη και τέσσερις σολίστες μουσικούς: Χρήστος Θεοδώρου – πιάνο, Πέτρος Κρεμυζάκης – μπάσο, Διονύσης Κοκόλης – τρομπέτα, Νίκος Σκομόπουλος – ντραμς.
ΗΛΕΚΤΡΑ εντός
Έως 1 Φεβρουαρίου
Θέατρο Πορεία at Victoria
Η Ηλέκτρα του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου,
ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ
Έως 8 Φεβρουαρίου
Κινηματοθέατρο ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ
Η θεατρική παράσταση «Οδυσσεβάχ», το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου με τη μουσική του Διονύση Σαββόπουλου, επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Κολοσσαίον.
