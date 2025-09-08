Epsilon Net: Kέρδη 20,66 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 3,2%

Αύξηση κερδοφορίας παρουσίασε η Epsilon Net το 2024, με το EBITDA να ενισχύεται κατά 10,01% και τα καθαρά κέρδη κατά 3,2% σε σύγκριση με τη χρήση 2023.

Όπως σημειώνεται στην οικονομική έκθεση, «η Εταιρεία και ο Όμιλος εμφανίζουν υψηλές οικονομικές επιδόσεις στα βασικά τους οικονομικά μεγέθη τα τελευταία έτη ως αποτέλεσμα του επιχειρηματικού σχεδιασμού που αναπτύσσει ο Όμιλος σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στη σταδιακή επέκτασή του στο εξωτερικό».

Ενοποιημένα αποτελέσματα

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά τη χρήση 2024 διαμορφώθηκε σε € 116,82 εκ., έναντι € 93,23 εκ. κατά την προηγούμενη χρήση 2023, σημειώνοντας αύξηση 25,30%.

Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 2024 ανήλθαν σε € 27,36 εκ., έναντι € 27,16 εκ. Το 2023, σημειώνοντας αύξηση 0,73%.

Τα κέρδη μετά από φόρους της χρήσης 2024 διαμορφώθηκαν στα € 20,66 εκ., έναντι € 20,02 εκ. Το 2023, σημειώνοντας αύξηση 3,20%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσης 2024 διαμορφώθηκαν σε € 32,09 εκ., έναντι € 29,17 εκ. το 2023, σημειώνοντας αύξηση 10,01%.

Ενσώματα και Άυλα πάγια: Η συνολική αξία των “Άυλων παγίων” το 2024 ανήλθε σε € 26,86 εκ., έναντι € 19,44 εκ. το 2023, αύξηση που οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη από τον Όμιλο μη ολοκληρωμένου με ημερομηνία 31.12.2024 λογισμικού που κατά κύριο λόγο αφορούσε ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα, ανάπτυξη νέων καινοτόμων πλατφορμών και εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού αλλά και νέες εφαρμογές λογισμικού για την κάλυψη των νομοθετικών αλλαγών που αφορούν κυρίως στην ηλεκτρονική διαβίβαση και τιμολόγηση, στην αυτοματοποίηση πληρωμών αλλά και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας.