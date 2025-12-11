Με εορταστικές εκδηλώσεις και πολλές εκπλήξεις το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία «απογειώνει» και φέτος τη χριστουγεννιάτικη μαγεία, καλώντας όλους, μικρούς και μεγάλους να ξαναγίνουν παιδιά.

Μέλος του δικτύου περιφερειακών αεροδρομίων που τελούν υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, ο Αερολιμένας Θεσσαλονίκης μεταμορφώνεται στον πιο ξεχωριστό γιορτινό προορισμό, φιλοξενώντας ένα ανανεωμένο Χριστογεννάτικο Χωριό.

Από τις 19 Δεκεμβρίου έως και τις 4 Ιανουαρίου, ταξιδιώτες και κάτοικοι της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν μια σειρά από εορταστικές δραστηριότητες στο Επίπεδο Αναχωρήσεων του αεροδρομίου.

Η αγκαλιά του Αγίου των Χριστουγέννων ανοίγει και πάλι για τα παιδιά. Το «Σπίτι του Άγιου Βασίλη», στην καρδιά του Χριστουγεννιάτικου Χωριού θα αποτελέσει πόλο έλξης για όσα παιδιά θέλουν να τον γνωρίσουν από κοντά, να φωτογραφηθούν μαζί του και να του παραδώσουν το γράμμα τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, οι μικροί φίλοι του αεροδρομίου θα μπορούν να αφήσουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους να «πετάξει», σχεδιάζοντας τις δικές τους χριστουγεννιάτικες κάρτες.

Σε μια άλλη γωνιά του Χωριού, οι βοηθοί του Άγιου Βασίλη θα καλούν τα παιδιά να «μεταμορφωθούν» σε ξωτικά και ταρανδάκια με το διασκεδαστικό εργαστήρι face painting και να στήσουν χορό παρέα με τον εντυπωσιακό ξυλοπόδαρο να δίνει τον γιορτινό ρυθμό.

Ένα ειδικά διαμορφωμένο photobooth θα περιμένει τους μικρούς και μεγαλύτερους επισκέπτες, για να τους εισάγει στον παραμυθένιο κόσμο των χριστουγεννιάτικων σκηνικών και των διασκεδαστικών props, αποτυπώνοντας την εμπειρία σε χαρτί και όχι μόνο στις αναμνήσεις.

Το αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων:

Από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου στη χώρα μας, το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» φέτος τα Χριστούγεννα μας ταξιδεύει με έναν τρόπο διαφορετικό, το ίδιο όμως αληθινό, μεταφέροντας το πνεύμα των γιορτών στις καρδιές μικρών και μεγάλων.

Σκηνές από τις περσινές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της Fraport Greece στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης "Μακεδονία"