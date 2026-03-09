Επιτυχής Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας της λύσης Galaxy Pharma στη NEWPHARM από την EPSILON SINGULARLOGIC

Η EPSILON SINGULARLOGIC, μέλος του Ομίλου EPSILONNET, ανακοινώνει την επιτυχή έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της λύσης Galaxy Pharma στη NEWPHARM από την 1η Νοεμβρίου 2025, ολοκληρώνοντας μια ακόμη σημαντική υλοποίηση στον χώρο των φαρμακαποθηκών.

Η NEWPHARM Α.Ε., με έδρα τα Ιωάννινα, είναι σήμερα η μεγαλύτερη Ιδιωτική φαρμακαποθήκη και Κέντρο διανομής (παροχή υπηρεσιών 3rd Party Logistics) της ΒΔ Ελλάδας, εξυπηρετώντας καθημερινά περισσότερα από 650 φαρμακεία της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου καθώς και των νομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Τρικάλων, Λάρισας, Αττικής, Κορινθίας, Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας, μέσω χονδρικής διάθεσης φαρμάκων-παραφαρμάκων-καλλυντικών και κτηνιατρικών προϊόντων καθώς επίσης και μεγάλου αριθμού άλλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Το έργο ήταν ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς περιλάμβανε τη διασύνδεση του Galaxy Pharma, της ολοκληρωμένης λύσης διαχείρισης φαρμακαποθηκών των EPSILON SINGULARLOGIC και EPSILON CSA, με WMS, B2B, SFA και ρομποτικά συστήματα Knapp, ενισχύοντας την επιχειρησιακή αποδοτικότητα της NEWPHARM, καλύπτοντας το σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών σε ενιαίο περιβάλλον και παρέχοντας εξελιγμένα εργαλεία παρακολούθησης, διασύνδεσης και βελτιστοποίησης διαδικασιών.

Η επιτυχής παραγωγική εκκίνηση στη NEWPHARM επιβεβαιώνει τον σταθερό ρυθμό υλοποίησης έργων Galaxy Pharma στον κλάδο, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα της λύσης στην ελληνική αγορά φαρμακαποθηκών.

Ο Γιάννης Φιλίππου, General Manager, Integrator της EPSILON SINGULARLOGIC, δήλωσε σχετικά: «Η παραγωγική εκκίνηση στη NEWPHARM επιβεβαιώνει τη δυναμική του Galaxy Pharma να ενισχύει την αποδοτικότητα των φαρμακαποθηκών, επιταχύνοντας τις διαδικασίες διανομής και βελτιώνοντας την επιχειρησιακή συνέχεια. Με την ενσωμάτωση εξειδικευμένων υποδομών και αυτοματισμών, το Galaxy Pharma λειτουργεί ως βασικό εργαλείο ψηφιακής αναβάθμισης για τον κλάδο, δημιουργώντας πραγματική αξία στην καθημερινή λειτουργία των φαρμακαποθηκών. Το έργο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα υλοποίησης υψηλής πολυπλοκότητας, με ενσωμάτωση πολλαπλών υποσυστημάτων και τεχνολογιών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του Galaxy Pharma ως καταλύτη ψηφιακού μετασχηματισμού στον φαρμακευτικό κλάδο».

Αντίστοιχα, ο Χρήστος Λάνης, General Manager της NEWPHARM ανέφερε: «Στη NEWPHARM, εδώ και 27 χρόνια, στοχεύουμε στην συνεχή εξέλιξη, την εξαιρετική ποιότητα, την αξιοπιστία και τη συνέπεια για τον φαρμακοποιό και τους πελάτες μας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή ενός στρατηγικού συνεργάτη για τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό αποτελούσε μονόδρομο. Η EPSILON SINGULARLOGIC και το Galaxy Pharma απέδειξαν ότι είναι η επιλογή που θα μας οδηγήσει επάξια στην ψηφιακή μας αναβάθμιση, στέκοντας πάντα δίπλα μας».