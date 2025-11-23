Επιταχύνονται οι επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στο FFTH

Η επιδότηση Gigabit Voucher και η δράση Smart Readiness φαίνεται πώς έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς και να επιταχύνουν τη διαδικασία ψηφιοποίησης στη χώρα μας.

Ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την αρχή του χρόνου, ως το τέλος του Οκτωβρίου 2025, είχαν κατατεθεί πάνω από 317.000 αιτήσεις για vouchers και περί τις 50.000 αιτήσεις για τη Smart Readiness, που επιδοτεί την εγκατάσταση οπτικών ινών εντός κτιρίων.

Ως αποτέλεσμα είναι η ελληνική αγορά γρήγορου ίντερνετ να γνωρίζει, από τις αρχές της φετινής χρονιάς μια νέα δυναμική καθώς δίδεται πλέον το κίνητρο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να κάνουν το βήμα προς τις συνδέσεις FTTH υψηλών ταχυτήτων.

Άλλωστε, το Gigabit Voucher στοχεύει στην αύξηση της διείσδυσης των δικτύων οπτικών ινών στα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιτρέποντας στη χώρα να προχωρήσει γρηγορότερα από τον χαλκό στις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ.

Μέσω του προγράμματος, περίπου 400.000 δικαιούχοι μπορούν να αποκτήσουν σύνδεση τουλάχιστον 250 Mbps, με επιδότηση έως 200 ευρώ, καλύπτοντας μέρος του κόστους ενεργοποίησης, εξοπλισμού και συνδρομής.

Για τον σκοπό αυτό, με ταχείς ρυθμούς προχωρά και η γενικότερη ανάπτυξη των FTTH δικτύων στην Ελλάδα, καθώς οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι εντείνουν τις επενδύσεις τους για να φέρουν γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ σε όλη τη χώρα.

Το Gigabit Voucher λειτουργεί ως καταλύτης σε αυτή την εξέλιξη, διευκολύνοντας τη μετάβαση σε οπτικές ίνες και ενισχύοντας τη διάδοση υπερυψηλών ταχυτήτων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι συνδέσεις χαλκού εξακολουθούν να κυριαρχούν.

Τι δείχνουν τα στοιχεία των παρόχων

Σε ό,τι αφορά τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ο ΟΤΕ διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των κουπονιών και αποτελεί βασικό μοχλό για την ανάπτυξη των δικτύων FTTH στη χώρα. Μέχρι σήμερα, ο όμιλος έχει εξαργυρώσει περίπου 95.000 κουπόνια Gigabit Voucher, πλησιάζοντας τον στόχο των 100.000 που έχει θέσει έως το τέλος του 2025. Στο πλαίσιο του Smart Readiness έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για 30.000 κουπόνια, με στόχο να φτάσουν τα 40.000 μέχρι το τέλος του έτους.

Η δράση Gigabit Voucher έχει επιταχύνει την πρόσβαση στο FTTH, επιτρέποντας σε περισσότερα σπίτια να συνδεθούν με υψηλές ταχύτητες ίντερνετ.

Όπως δήλωσε ο CEO του ομίλου κ. Κώστας Νεμπής, με αφορμή τα αποτελέσματα 9μήνου, οι πελάτες FTTH αυξήθηκαν κατά 38 χιλιάδες, με τη συνολική συνδρομητική βάση να φθάνει τις 509 χιλιάδες. Σημειώνεται ότι, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (συνολικό ποσοστό FTTH πελατών αγοράς επί των διαθέσιμων γραμμών ΟΤΕ) ανήλθε σε 33%, από 26% ένα χρόνο πριν.

Σήμερα η υποδομή του ΟΤΕ καλύπτει 2 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, ενώ όπως ανέφερε ο κ. Νεμπής στόχος της εταιρείας είναι να κλείσει το 2025 με 2,1 εκατ.

Η Vodafone Ελλάδας συνεχίζει τις επενδύσεις της, με σχέδιο ανάπτυξης 850.000 γραμμών FTTH έως το 2028, έχοντας σήμερα 360.000 ενεργές και 140.000 σε φάση ενεργοποίησης.

Η Nova εξυπηρετεί σήμερα περί τα 750.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο να φτάσει τα 850.000 μέχρι το τέλος του 2025 και πάνω από 1 εκατ. γραμμές το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η νεοεισελθούσα στον ανταγωνισμό των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, ΔΕΗ αναπτύσσει πανελλαδικό δίκτυο οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH). Ήδη η κάλυψη φτάνει τα 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο τα 1,7 εκατομμύρια μέσα στο 2025. Το πλάνο προβλέπει κάλυψη 3 εκατ. γραμμών έως το 2028, με επέκταση σε συνολικά 39 δήμους.

Η Inalan καλύπτει ήδη 600.000 νοικοκυριά στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, με στόχο να φτάσει τα 2,4 εκατ. νοικοκυριά έως το 2028, επεκτείνοντας παράλληλα σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα.