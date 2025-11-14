Επίσημα η αλλαγή «φρουράς» στην ηγεσία της Novo Nordisk

Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Novo Nordisk επέβαλε την αναδιάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Wegovy σε μια συνέλευση των μετόχων την Παρασκευή, επιβάλλοντας τον έλεγχό του σε μια κίνηση που προκάλεσε διαμαρτυρίες από ορισμένους επενδυτές λόγω ανησυχιών σχετικά με την πορεία της φαρμακευτικής.

Η ανακατάταξη του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ξέσπασε όταν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Novo, Χέλγκε Λουντ, και τα ανεξάρτητα μέλη παραιτήθηκαν τον περασμένο μήνα υπό πίεση, έδωσε άνευ προηγουμένου εξουσία στο Ίδρυμα Novo Nordisk, το οποίο ελέγχει το 77% των δικαιωμάτων ψήφου της Novo.

«Δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί κοινή κατανόηση με το Ίδρυμα Novo Nordisk σχετικά με τις αρχές διακυβέρνησης και τη μελλοντική σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Novo Nordisk», δήλωσε ο Λουντ στους μετόχους.

Ο πρόεδρος του ιδρύματος, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Novo Nordisk, Λαρς Ρέμπιεν Σόρενσεν, ορίστηκε νέος πρόεδρος της φαρμακευτικής εταιρείας την Παρασκευή, αναλαμβάνοντας έναν διπλό ρόλο άνευ προηγουμένου στην ιστορία της εταιρείας και προκαλώντας ανησυχίες για τη συγκέντρωση υπερβολικής εξουσίας.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Novo Nordisk αγωνίζεται να σταθεροποιήσει τις δραστηριότητές της μετά από μια ταραχώδη περίοδο που χαρακτηρίστηκε από πολλαπλές προειδοποιήσεις για μείωση των κερδών, απότομη αλλαγή διευθύνοντος συμβούλου, πτώση της τιμής της μετοχής και εξασθένιση της αύξησης των πωλήσεων στην κερδοφόρα αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία.

Πώς φτάσαμε εδώ;

Το Ίδρυμα Novo Nordisk ελέγχει τη Novo Nordisk μέσω του βραχίονα Novo Holdings, παρά το γεγονός ότι κατέχει μόνο το 28% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Σόρενσεν, πρώην μακροχρόνιος διευθύνων σύμβουλος της Novo Nordisk, δήλωσε ότι σκοπεύει να υπηρετήσει ως πρόεδρος για δύο έως τρία χρόνια.

Η Novo Nordisk αναδείχθηκε στην πιο πολύτιμη εταιρεία της Ευρώπης χάρη στο επιτυχημένο φάρμακο για την παχυσαρκία Wegovy, το οποίο κυκλοφόρησε το 2021, αλλά αντιμετώπισε δυσκολίες το τελευταίο έτος λόγω της επιβράδυνσης των πωλήσεων και της εντατικοποίησης του ανταγωνισμού από την αντίπαλη Eli Lilly

Ο Σόρενσεν επέκρινε το παλιό διοικητικό συμβούλιο για την αργοπορία του να ανακόψει την πτώση στην βασική αγορά των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πίεσε για να επιταχυνθεί η επιλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, Μάικ Ντάουστνταρ, ο οποίος ηγείται μιας σειράς απολύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Novo ήταν η πρώτη που κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φάρμακο για την απώλεια βάρους το 2021, αλλά έχασε το πλεονέκτημα της πρωτοπορίας, καθώς οι περιορισμοί στην προσφορά και μια σειρά εμπορικών λαθών άνοιξαν τον δρόμο για την ανταγωνιστική Eli Lilly και τα σύνθετα φάρμακα-αντίγραφα.

Το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Novo Nordisk Foundation, που ιδρύθηκε το 1989, αν και οι ρίζες του ανάγονται στη δεκαετία του 1950, δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει τη χρηματοοικονομική και στρατηγική σταθερότητα του ομίλου Novo, προωθώντας παράλληλα την επιστημονική έρευνα και τις ανθρωπιστικές δράσεις.

Ο διπλός ρόλος του Σόρενσεν θεωρείται ως δοκιμή του μοντέλου ιδιοκτησίας του ιδρύματος, το οποίο είναι γνωστό για τη σταθερότητά του και χρησιμοποιείται επίσης από άλλες μεγάλες δανικές εταιρείες, όπως η Maersk και η Carlsberg.