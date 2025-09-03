Επιχειρηματική εξωστρέφεια και επενδύσεις στην περιφέρεια: Ποια είναι τα νέα επενδυτικά πλάνα των ελληνικών επιχειρήσεων

Η αύξηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων κάθε μεγέθους είναι ο βασικός στόχος της αναδιοργάνωσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε σημαντικούς φορείς αλλά και πλατφόρμες προώθησης και ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών.

Η Export Credit Greece (Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α. Ε.), αποτελεί τον κρατικό Oργανισμό Eξαγωγικών Πιστώσεων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Αποστολή της είναι η στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων που πραγματοποιούν διεθνείς συναλλαγές ή επενδύσεις, παρέχοντας στον Έλληνες εξαγωγείς ασφάλιση πιστώσεων, εγγυήσεις και χρηματοδότηση.

Πρόκειται για υπηρεσίες και προϊόντα που έχουν στόχο να διευρυνθούν οι ορίζοντες των επιχειρήσεων, εκτός ελληνικών συνόρων με ασφάλεια αλλά και σταθερά βήματα.

Η Enterprise Greece παρέχει υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τη διεθνοποίηση και την προώθηση εγχώριων προϊόντων σε διεθνείς αγορές, κάτι το οποίο αποτελεί στρατηγική επιλογή της.

Εκτός από τη συμμετοχή της σε διεθνείς εκθέσεις η Enterprise Greece διοργανώνει και εμπορικές και επιχειρηματικές αποστολές καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες.

Σε ό,τι αφορά τους εξαγωγικούς κλάδους, εκτός από τα καταναλωτικά προϊόντα και τα τρόφιμα - ποτά, η Enterprise Greece προωθεί και τα βιομηχανικά προϊόντα και δομικά υλικά στην αγορά HORECA, ναυτιλιακό εξοπλισμό καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας και καινοτομίας.

Ειδικότερα για την τελευταία κατηγορία η Enterprise Greece δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο υψηλής μόρφωσης ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας, στη γεωστρατηγική της θέση αλλά και την επικοινωνιακή της υποδομή. Οι παραπάνω παράγοντες καθιστούν το ελληνικό οικοσύστημα νέων τεχνολογιών και καινοτομίας έναν εξαιρετικά σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας με εξαγωγική δυναμική.

Η δέσμευση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα να δώσει προτεραιότητα σε επενδύσεις σε ψηφιακές - τεχνολογικές υποδομές, ενισχύει τη μετατροπή της Ελλάδας σε κορυφαίο κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας στην περιοχή.

Σημαντικές πρωτοβουλίες όπως η ανάπτυξη του εθνικού δικτύου οπτικών ινών, δημόσια αλλά και ιδιωτικά σχήματα όπως θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), χώροι συνεργασίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης, ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων ευδοκίμησε ακόμα και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, συνεχίζει να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, με σημαντικές προοπτικές προώθησης και διείσδυσης σε διεθνείς αγορές.

Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η ανάπτυξη παραγωγικών επενδύσεων στην ελληνική περιφέρεια, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού της Πολιτείας, σε μία περίοδο που η οικονομική και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν εθνικές προτεραιότητες.

Η ανάπτυξη αυτή γίνεται μέσα από στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Αναπτυξιακός Νόμος και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα οποία και δίνουν σημαντικά κίνητρα σε επιχειρήσεις και επενδυτές για να στραφούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Η μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τα αστικά κέντρα προς την ελληνική περιφέρεια είναι πλέον κάτι παραπάνω από αναγκαία. Τα συνδυασμένα κίνητρα από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη δυναμικών και καινοτόμων επενδύσεων σε αυτήν.

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 26 δισ. ευρώ, συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό κορμό στήριξης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Ειδικά προγράμματα, όπως αυτά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, απευθύνονται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις της περιφέρειας.

Οι 13 Περιφερειακές Διοικήσεις της χώρας διαχειρίζονται πλέον σημαντικούς πόρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά σχεδιάζονται με βάση τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και δίνουν έμφαση σε τομείς όπως η αγροτική οικονομία, ο τουρισμός, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και οι υποδομές.

Η ευελιξία αυτών των εργαλείων επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων σε περιοχές που χρειάζονται στοχευμένη παρέμβαση.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια είναι η Δωδώνη, η οποία με έδρα την Ήπειρο και συνεργασία με 2.500 τοπικούς παραγωγούς έχει παρουσία σε 51 χώρες.

Η Alfa Wood Group, με έδρα τη Λάρισα, η οποία ως το 2027 θα έχει ολοκληρώσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο 47 εκατ.ευρώ εξάγει πρόϊόντα βιομηχανίας ξύλου σε πάνω από 40 ευρωπαϊκές χώρες.

Η σύγχρονη χαρτοποιία UNIPAKHELLAS με έδρα τη Φθιώτιδα, μέλος του Πολυεθνικού Ομίλου INDEVCO, υλοποιεί ένα στρατηγικό πλάνο με στόχο όχι μόνο την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικής, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για την περιφέρεια.

Η φαρμακοβιομηχανία Demo με εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη και την Τρίπολη υλοποιεί το μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο του κλάδου και επενδύει αποφασιστικά στην ανάπτυξη και παραγωγή πρώτων υλών και τελικών φαρμάκων χημικής προέλευσης στην Ελλάδα — ένα εγχείρημα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, που συνιστά στρατηγική υπεραξία για την Ε.Ε. συνολικά.

Σε παραγωγικές επενδύσεις στην Βόρεια Ελλάδα προχωρούν ακόμη η Εβροφάρμα, η Ελληνικός Χρυσός, η εταιρεία κατασκευής ανελκυστήρων Metron και άλλες.