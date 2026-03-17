Επανεκλογή του Σταύρου Παπαγιαννόπουλου στην Προεδρία του Ελληνο-Νιγηριανού Επιμελητηρίου

Με την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, το Ελληνο-Νιγηριανό Επιμελητήριο ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, με τον κ. Σταύρο Παπαγιαννόπουλο να επανεκλέγεται στη θέση του Προέδρου.

Η νέα θητεία ξεκινά σε μια κομβική χρονική στιγμή, καθώς η ιστορική σταθερότητα του τοπικού νομίσματος (Νάιρα) και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη Νιγηρία δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων και των ελληνικών εξαγωγών.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνδυάζει την εμπειρία με την ανανέωση, διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Σταύρος Παπαγιαννόπουλος

Αντιπρόεδροι: Βασίλης Κώτσης και Μιχάλης Χαραλάμπους

Γενικός Γραμματέας: Χαρίλαος Τακάκης

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Kenneth Lawani

Ταμίας: Βασίλης Παπαϊωάννου

Αναπληρωτής Ταμίας: Τζωρτζίνα Παπαδοπούλου

Μέλη: Ιωάννης Μαστορούδης, Camelia Oros Tsarouchis

Το Ελληνο-Νιγηριανό Επιμελητήριο συνεχίζει το έργο του ως γέφυρα επιχειρηματικότητας, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, εκμεταλλευόμενο το ευνοϊκό οικονομικό κλίμα και τη σταθερότητα της αγοράς της Νιγηρίας.

Με αφορμή την επανεκλογή του, ο Πρόεδρος Σταύρος Παπαγιαννόπουλος δήλωσε:

«Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει με αρκετά νέα πρόσωπα στη σύνθεσή του, τα οποία έχουν βαθιά εμπειρία και γνώση της οικονομίας της Νιγηρίας. Αυτό θα είναι πολύ βοηθητικό στις προσπάθειές μας να φέρουμε τις δύο κοινότητες πιο κοντά και να συνδράμουμε στην ενίσχυση της διακρατικής δραστηριότητας. Επίσης, η οικονομία της Νιγηρίας βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά. Σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, αυξημένη παραγωγή πετρελαίου και ένα εξαιρετικό τελευταίο τρίμηνο του 2025 έχουν φέρει το Νάιρα σε ιστορικά υψηλά με ασυνήθιστη σταθερότητα. Η συγκυρία ανάληψης των καθηκόντων μας είναι ιδιαιτέρως θετική».