Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση κερδών στο εξάμηνο

Με αυξημένη παραγωγή συνέχισε ο όμιλος Energean μετά την προσωρινή αναστολή στο Ισραήλ τον Ιούνιο, λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Με τον μέσο όρο του 6μήνου στις 138 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως (kboed, 84% σε φυσικό αέριο), στο 8μηνο η παραγωγή έχει διαμορφωθεί στις 147 kboed, ενώ ειδικά τον Αύγουστο ήταν στις 178 kboed που συνιστά ρεκόρ σε μηνιαία βάση.

Η Energean σε ετήσια βάση καλύπτει περίπου το 50% των αναγκών του Ισραήλ σε φυσικό αέριο, ενώ η συνολική παραγωγή του ομίλου υπερβαίνει την ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας.

Επιπλέον, ενισχύθηκε στα 110 εκατ. δολάρια, έναντι 89 εκατ. δολ. πέρσι, η καθαρή κερδοφορία ενώ διατηρείται η καταβολή του τακτικού τριμηνιαίου μερίσματος.

Τα στοιχεία αυτά, μεταξύ άλλων, δημοσιοποίησε το πρωί της Πέμπτης η διοίκηση της Energean στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 6μήνου, τα οποία ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου σχολίασε ως εξής:

«Η δραστηριότητά μας παρέμεινε ανθεκτική, παρά τις εξωτερικές γεωπολιτικές και αγοραστικές πιέσεις, στηριζόμενη στη συνετή διαχείριση κεφαλαίων, στην ξεκάθαρη εστίαση στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και στην επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Αύγουστο, η παραγωγή του Ομίλου έφτασε τα 178 χιλ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως, αποδεικνύοντας την ισχυρή θερινή ζήτηση για το φυσικό μας αέριο στο Ισραήλ και την άριστη απόδοση του FPSO Energean Power. Παρά την προσωρινή αναστολή λειτουργιών στο Ισραήλ για δύο εβδομάδες κατά τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, όπως ζητήθηκε από το Υπουργείο λόγω γεωπολιτικών παραγόντων, τα καθαρά κέρδη μας αυξήθηκαν και είμαστε ευχαριστημένοι που ανακοινώνουμε σήμερα την καταβολή του τακτικού τριμηνιαίου μερίσματος.

Μέχρι στιγμής φέτος:

Εξασφαλίσαμε πάνω από 4 δισ. δολάρια σε νέες, μακροπρόθεσμες συμβάσεις φυσικού αερίου, ανεβάζοντας τη συνολική αξία των συμβολαιοποιημένων ποσοτήτων σε περίπου 20 δισ. δολάρια για τα επόμενα 20 χρόνια.

Διασφαλίσαμε ότι το έργο Katlan συνεχίζει να προχωρά έγκαιρα και εντός προϋπολογισμού.

Λάβαμε την πρώτη δόση χρηματοδότησης για το έργο αποθήκευσης άνθρακα στον Πρίνο.

Εγκρίναμε την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αεριου Irena στα ανοικτά της Κροατίας.

Σημειώσαμε πρόοδο στην συγχώνευση των παραχωρήσεων στην Αίγυπτο για μεγιστοποίηση αξίας.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι στρατηγικές μας προτεραιότητες είναι σαφείς:

Στο Ισραήλ, εστιάζουμε στην αξιόπιστη παραγωγή και πωλήσεις στην εγχώρια αγορά, που αποτελεί τη βάση των ταμειακών μας ροών, και στη συνέχεια στην ολοκλήρωση εξαγωγικών ευκαιριών για ενίσχυση των πωλήσεων, όπου βλέπουμε ισχυρή μακροπρόθεσμη ζήτηση για το αέριό μας στην περιοχή.

Eργαζόμαστε με ταχύ ρυθμό για να αναπτύξουμε τόσο οργανικές όσο και ανόργανες επιλογές για τη συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας.

Για τα άλλα δύο κλειδιά που οδηγούν την επιχειρησιακή μας πορεία, δηλαδή τα τριμηνιαία μερίσματα και την απομόχλευση δανεισμού, εξετάζουμε όλες τις στρατηγικές επιλογές στοι υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο για να μεγιστοποιήσουμε την αξία για τους μετόχους μας.

Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας και παραμένουμε δεσμευμένοι στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς μας».

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα 6μηνου του ομίλου Energean έχουν ως εξής:

Επιχειρησιακές εξελίξεις

Η παραγωγή Ομίλου στο Α΄ Εξάμηνο 2025 ήταν 138 χιλ. kboed (84% αέριο) έναντι 146 kboed το Α’ Εξάμηνο 2024, μειωμένη σε ετήσια βάση λόγω της προσωρινής αναστολής παραγωγής στο Ισραήλ τον Ιούνιο 2025, κατόπιν εντολής του Υπουργείου Ενέργειας και Υποδομών εξαιτίας γεωπολιτικών εξελίξεων. Έκτοτε, η παραγωγή αυξήθηκε, με τον μέσο όρο για το οκτάμηνο έως τον Αύγουστο 2025 να φθάνει τα 147 kboed και τα 178kboed μόνο τον Αύγουστο.

Το έργο ανάπτυξης Katlan εξελίσσεται σύμφωνα με το πρόγραμμα για πρώτη παραγωγή το Α΄ Εξάμηνο 2027.

Η Energean σκοπεύει να δεσμεύσει δυναμικότητα στον νέο χερσαίο αγωγό εξαγωγής Nitzana για αύξηση μελλοντικών πωλήσεων.

Στην Αίγυπτο, προχωρούν οι συζητήσεις συγχώνευσης παραχωρήσεων για την επέκταση της οικονομικής διάρκειας ζωής των Abu Qir, NEA και NI.

Στην Ιταλία, υποβλήθηκε τροποποίηση προγράμματος εργασιών για πιθανή ανάπτυξη του Vega West.

Στην Κροατία, ελήφθη ηΤελική Επενδυτική Απόφαση για το κοίτασμα αερίου Irena (αναμένεται πρώτη παραγωγή στο Α΄ Εξάμηνο 2027).

Στην Ελλάδα, ελήφθη η πρώτη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο αποθήκευσης άνθρακα στον Πρίνο, με στόχο την πραγματοποίηση των γεωτρήσεων το 2026.

Δείκτες Ασφάλειας: Συχνότητα Χαμένων Ωρών Εργασίας από Ατυχήματα 0,37 ανά 1 εκατ. ώρες (Α΄ Εξάμηνο 2024: 0,42) και Συνολική Συχνότητα Ατυχημάτων στην Εργασία από Ατυχήματα 0,37 ανά ένα εκατομμύριο ώρε (Α΄ Εξάμηνο 2024: 1,27), χαμηλότερα από τους στόχους του Ομίλου.

Εκπομπές: Ένταση εκπομπών Scope 1 και 2 στα 8,3 kgCO2e/boe, μείωση 2% σε ετήσια βάση (Α΄ Εξάμηνο 2024: 8,5).

Οικονομικές επιδόσεις & εμπορικά στοιχεία

Τα οικονομικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από:

τον προγραμματισμένο τερματισμό για εργασίες ανάπτυξης δεύτερης γραμμής πετρελαίου τον Μάρτιο και την αναστολή παραγωγής στο Ισραήλ για λόγους ασφαλείας τον Ιούνιο, καθώς και χαμηλότερες τιμές Brent σε σχέση με το 2024.

Έσοδα: 804 εκατ. δολ. (Α΄ Εξάμηνο 2024: 867 εκατ. δολ.)

Προσαρμοσμένο EBITDAX: 505 εκατ. δολ. (2024: 568 εκατ. δολ.)

Κέρδη μετά φόρων: 110 εκατ. δολ. (2024: 89 εκατ. δολ.), αντανακλώντας μηδενικές απομειώσεις το 2025 (έναντι 79 εκατ. απομείωσης το 2024). Το όφελος αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από χαμηλότερα φορολογητέα κέρδη και ζημιά συναλλάγματος 27 εκατ. δολ. (2024: κέρδος 11 εκατ. δολ.).

Μερίσματα ύψους 110 εκατ. δολ. (0,60 δολ./μετοχή) επιστράφηκαν στους μετόχους κατά την περίοδο. Το μέρισμα Β΄ Τριμήνου 2025 ύψους 0,30 δολ./μετοχή ανακοινώθηκε σήμερα, με πληρωμή στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Προοπτικές για το σύνολο του έτους

Παραγωγή Ομίλου: 145–155 χιλ. βαρέλια/ημέρα, μειωμένη από 155–165, λόγω προσωρινής αναστολής στο Ισραήλ και μετάθεσης της δεύτερης γραμμής πετρελαίου στο δ΄ τρίμηνο 2025.

Ισραήλ: 105–115 χιλ. βαρέλια/ημέρα. Υπόλοιπο χαρτοφυλακίου: ~40 χιλ. βαρέλια/ημέρα (αμετάβλητο).

Κόστος παραγωγής (συμπ. δικαιωμάτων): 560–600 εκατ. δολ., μειωμένο από 590–640 εκατ.

Κεφαλαιουχικές δαπάνες ανάπτυξης & παραγωγής: 480–520 εκατ. δολ., χωρίς μεταβολή.

Δαπάνες αποξήλωσης: 60–80 εκατ. δολ., μειωμένες από 80–100, λόγω αναβολής εργασιών απομάκρυνσης πλατφόρμας και εξοικονόμησης κόστους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Καθαρός δανεισμός τέλους 2025: 2,9–3,1 δισ. δολ., αντανακλώντας την αναθεωρημένη πρόβλεψη παραγωγής στο Ισραήλ.