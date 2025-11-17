Enaon: Η Βιωσιμότητα ως Μετρήσιμος Μοχλός Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας

Για την Enaon, Εταιρεία Βιώσιμων Δικτύων, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλώς μια εταιρική υποχρέωση, αλλά τον πυρήνα του επιχειρηματικού της μοντέλου και έναν θεμελιώδη μοχλό για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Ως μέλος του Ομίλου Italgas, η εταιρεία μετατρέπει το φιλόδοξο Σχέδιο Δημιουργίας Βιώσιμης Αξίας (Sustainable Value Creation Plan 2025-2031) σε συγκεκριμένες, μετρήσιμες δράσεις στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη και ο θετικός κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι έννοιες αλληλένδετες.

Το Σχέδιο του Ομίλου δομείται πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες — Για το Μέλλον του Πλανήτη, Για το Μέλλον των Ανθρώπων, και Για ένα Βιώσιμο Μέλλον, Μαζί — και η Enaon πρωταγωνιστεί στην υλοποίησή τους, με αποτελέσματα που ήδη κάνουν τη διαφορά.

1. Για το Μέλλον του Πλανήτη:

Ο Όμιλος Italgas έχει θέσει έναν ξεκάθαρο στόχο: Net Zero Carbon έως το 2050, με ενδιάμεσο ορόσημο τη μείωση των εκπομπών Scope 1 & 2 κατά 55% έως το 2030 (σε σχέση με το 2020). Η Enaon εναρμονιζόμενη με αυτόv τον στόχο, πρωτοπορεί, έχοντας επιτύχει μια εντυπωσιακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1 & 2) κατά 35,5% στην Ελλάδα.

Η δέσμευση αυτή υλοποιείται μέσω:

Ψηφιοποίησης και Εκσυγχρονισμού: Μέσω της ψηφιοποίησης των δικτύων για τη διανομή ανανεώσιμων αερίων, άμεσα βιομεθανίου και μελλοντικά υδρογόνου και με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης, η Enaon, η οποία μέσω της θυγατρικής της, Enaon EDA, της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, διαχειρίζεται περισσότερα από 8.700 χιλιόμετρα δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε 115 δήμους της χώρας, πρωτοστατεί στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών μεθανίου, μετριάζοντας τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, η Enaon κατέκτησε το 2025, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τη διάκριση «Gold Standard Pathway» που απονέμεται στο πλαίσιο της έκθεσης «An Eye on Methane 2025» του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Εκπομπών Μεθανίου, το οποίο ιδρύθηκε από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτυγχάνοντας υψηλή ποιότητα δεδομένων στην καταγραφή και αναφορά εκπομπών μεθανίου, στο πλαίσιο της OGMP 2.0.





2. Για το Μέλλον των Ανθρώπων:

Η ασφάλεια και η ευημερία των εργαζομένων και των πολιτών αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Στον τομέα της ασφάλειας, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση του προσωπικού της και αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων της και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας βιωσιμότητας. Η πρωτοβουλία Πρεσβευτές Βιωσιμότητας της Enaon αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη αυτής της στόχευσης. Μέσω του προγράμματος, εργαζόμενοι από όλα τα τμήματα γίνονται φορείς θετικής αλλαγής σε όλη την Enaon, ενισχύοντας την καινοτομία, την υπευθυνότητα και την εφαρμογή του Σχεδίου Δημιουργίας Βιώσιμης Αξίας, προτείνοντας καινοτόμες ιδέες και ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση σε ολόκληρη την εταιρεία.

3. Για ένα Βιώσιμο Μέλλον, Μαζί:

Η βιωσιμότητα επεκτείνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Το Σχέδιο του Ομίλου προβλέπει την αξιολόγηση (μέσω επιτόπιων επιθεωρήσεων) του 100% των Στρατηγικών της προμηθευτών σε θέματα ESG έως το 2028. Η Enaon εφαρμόζει ήδη αυτή τη στρατηγική, έχοντας θεσπίσει την υποχρεωτική ESG αξιολόγηση για τους προμηθευτές της. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία δεν περιορίζεται στη βελτίωση των δικών της επιδόσεων, αλλά λειτουργεί ως καταλύτης για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Η στρατηγική της Enaon αποδεικνύει ότι η βιωσιμότητα και η επιχειρηματική ανάπτυξη δεν είναι απλώς συμβατές, αλλά αλληλένδετες. Το Σχέδιο Δημιουργίας Βιώσιμης Αξίας δεν αποτελεί θεωρητική προσέγγιση, αλλά έναν ζωντανό οδικό χάρτη που καθοδηγεί κάθε πτυχή της λειτουργίας της εταιρείας — από τις επενδύσεις σε ψηφιακά δίκτυα και την προστασία του περιβάλλοντος, μέχρι την ανάπτυξη των ανθρώπων της και τη δημιουργία μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας. Με μετρήσιμα αποτελέσματα και κουλτούρα υπευθυνότητας, η Enaon χτίζει ένα ανθεκτικό και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για όλους.