Κάτι περισσότερο από 2 χρόνια έχουν περάσει από τον Σεπτέμβριο του 2023 και τη στιγμή που η Novo Nordisk έγινε -πρόσκαιρα- η μεγαλύτερη επιχείρηση της Ευρώπης σε όρους κεφαλαιοποίησης. Ωστόσο, 26 μήνες μετά η κατάσταση έχει αλλάξει επί τα χείρω για τη φαρμακευτική από τη Δανία, την ώρα που την Παρασκευή διεξάγεται έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της προκειμένου να καθοριστεί το μέλλον της ηγεσία στην παραγωγό του Wegovy.

Το Ίδρυμα Novo Nordisk, το οποίο κατέχει το 77% των δικαιωμάτων ψήφου, σχεδιάζει να τοποθετήσει τον πρόεδρό του Λαρς Ρέμπιεν Σόρενσεν ως νέο πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Novo. Θέλει να κάνει την εταιρεία πιο επιθετική στην αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία, καθώς η αμερικανική ανταγωνίστρια Eli Lilly προηγείται.

Η κίνηση αυτή έχει διχάσει τους επενδυτές, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι είναι βασική για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής και άλλους να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τη διακυβέρνηση.

«Από έξω, δεν ήταν μια όμορφη διαδικασία, που αμαύρωσε την εικόνα της εταιρείας», δήλωσε στο Reuters ο Κλάους Μπέρνερ Μόλερ, αντιπρόεδρος για τις δανικές μετοχές στην ATP, το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο της Δανίας, το οποίο θα υποστηρίξει τις αλλαγές παρά τις ανησυχίες σχετικά με την πορεία της εταιρείας.

«Είναι φυσικό ένας μεγάλος μέτοχος να αναλάβει δράση όταν η εταιρεία αντιμετωπίζει πιεστικές προκλήσεις στην αγορά».

Η αναδιάρθρωση ακολουθεί μια πτώση της τιμής της μετοχής κατά 70% και την αυξανόμενη πίεση από τα φάρμακα-αντίγραφα και το φάρμακο GLP-1 για απώλεια βάρους Zepbound της Lilly, το οποίο έχει ξεπεράσει το Wegovy της Novo.

Ο αναλυτής της Jefferies, Μάικλ Λούχτεν, δήλωσε ότι δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιο προηγούμενο για «αυτού του είδους τη μη ομαλή μετάβαση του διοικητικού συμβουλίου». Η δανική δομή ιδρύματος, που χρησιμοποιείται επίσης από τις Maersk και Carlsberg, είναι συνήθως γνωστή για τη σταθερότητά της.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας – ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος της Novo – δήλωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία της Παρασκευής, ενώ το California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) σχεδιάζει να αντιταχθεί στους προτεινόμενους υποψηφίους για το διοικητικό συμβούλιο.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές υποστηρίζουν τις αλλαγές.

Ο Άντερς Σέλντε, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της AkademikerPension με έδρα τη Δανία, η οποία κατέχει μετοχές της Novo αξίας 190 εκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε την αλλαγή ως «την καλύτερη δυνατή λύση σε μια κακή κατάσταση».

Ανησυχίες

Η Novo διόρισε τον Μάικ Ντουστντάρ ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο στα τέλη Ιουλίου, αφού το Ίδρυμα πίεσε για ταχεία δράση, απογοητευμένο από αυτό που θεωρούσε παθητικό διοικητικό συμβούλιο.

Ο ίδιος προχώρησε σε περικοπές θέσεων εργασίας και έκανε μια επιθετική κίνηση για την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Metsera, η οποία ασχολείται με την παχυσαρκία, αν και τελικά έχασε τη συμφωνία από την αμερικανική ομόλογό της Pfizer.«Πιστεύαμε ότι η επείγουσα ανάγκη ήταν καθοριστική», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Σόρενσεν, ο οποίος είναι και ο ίδιος πρώην διευθύνων σύμβουλος της Novo, υπερασπιζόμενος τον σχετικά γρήγορο διορισμό του Ντούστνταρ.Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο ίδιος πρώην διευθύνων σύμβουλος της Novo, δήλωσε τον περασμένο μήνα, υπερασπιζόμενος τον σχετικά γρήγορο διορισμό του Ντούστνταρ.

Το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο πίεσε για μια πιο ολοκληρωμένη αναζήτηση CEO και είχε προσλάβει μια εξωτερική εταιρεία αναζήτησης για να την ηγηθεί.

Δύο πρώην στελέχη, δήλωσαν ότι το παλιό διοικητικό συμβούλιο ήταν πολύ παθητικό και δεν είχε αρκετά σκληρό διάλογο με τη διοίκηση και δεν την εποπτεύε αρκετά.

Ένα άλλο πρώην μέλος της εταιρείας δήλωσε ότι η διαδικασία αναδιοργάνωσης του διοικητικού συμβουλίου ήταν «απογοητευτική». «Αυτό θα μπορούσε να ήταν μια σταδιακή διαδικασία που θα εξασφάλιζε τη σωστή διαδοχή και τα κατάλληλα προσόντα», δήλωσε το άτομο.