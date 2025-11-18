ElvalHalcor: Ισχυρό 9μηνο αλλά με ανάσχεση κερδοφορίας στο γ’ τριμηνο λόγω ενεργειακού κόστους

Ένα ισχυρό 9μηνο ανακοίνωσε η Elvalhalcor σε σχέση με το 9μηνο του 2024, αν και ο ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας υποχώρησε στο τρίτο τρίμηνο ως απόρροια του υψηλού ενεργειακού κόστους, ενώ φάνηκαν και οι πρώτες επιπτώσεις από τη βαριά επιβολή δασμών 50% σε αλουμίνιο και χαλκό από τις ΗΠΑ. Ο ισολογισμός πάντως παραμένει δυνατός με κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση των όγκων (+3%), την μείωση του καθαρού δανεισμού και των χρηματοοικονομικών βαρών από την πτώση των επιτοκίων.

Το κεφάλαιο κίνησης λόγω ανόδου των πρώτων υλών διατηρήθηκε υψηλά αλλά υποχώρησε σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο. Ισχυρό ατού της εταιρείας για ακόμη ένα τρίμηνο οι θετικές ταμειακές ροές που παρά τη διανομή μερίσματος 36 εκατ. ευρώ, επέτρεψαν την περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 48 εκατ. ευρώ στα 643 εκατ. ευρώ με τη σχέση καθαρός δανεισμός προς ebitda να διαμορφώνεται στο 2,6x. Στο peak ο καθαρός δανεισμός είχε φτάσει τα 1,2 δισ. ευρώ, αλλά η ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος και η «παραγωγή» λειτουργικών ροών περιόρισαν δραστικά τα ύψος του.

Για αυτό και η εταιρεία πλήρωσε λιγότερους τόκους στο 9μηνο ύψους 26,8 εκατ. ευρώ από 34,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024.

Οι τιμές των μετάλλων στο LME κινήθηκαν ανοδικά στο 9μηνο με τη μέση τιμή αλουμινίου να διαμορφώνεται στα 2.300 ευρώ ανά τόνο (2.178 ευρώ πέρσι), τη μέση τιμή χαλκού στα 8.554 ευρώ ανά τόνο (8.403 ευρώ πέρσι) και τη μέση τιμή του ψευδαργύρου στα 2.483 ευρώ ανά τόνο (2.473 ευρώ πέρσι).

Γενικότερα οι τιμές των μετάλλων συνεχίζουν να είναι καλές (και σταθερές) με την Εlvalhalcor να είναι καλά τοποθετημένη και να εκμεταλλεύεται τη ζήτηση όταν αυτή εκδηλώνεται στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Πώς αντιμετωπίζει η εταιρεία τους υπέρογκους δασμούς στις ΗΠΑ

Το τρίτο τρίμηνο φάνηκαν και οι επιπτώσεις από την επιβολή δασμών 50% σε αλουμίνιο και χαλκό στις ΗΠΑ που τέθηκαν σε ισχύ από τον περασμένο Ιούλιο. Οι δασμοί στο αλουμίνιο ήταν μέχρι τότε 25% και η εταιρεία είχε καταφέρει να μην επηρεαστούν οι παραγγελίες της από τις ΗΠΑ. Τώρα όμως με το 50% τα πράγματα γίνονται δύσκολα αφού το κόστος για τους Αμερικανούς πελάτες διογκώνεται. Η ελληνική εταιρεία εξάγει το 8%-9% του συνολικού της όγκου στις ΗΠΑ και επιθυμεί να διατηρήσει το ποσοστό αυτό και κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες καθώς εξακολουθεί και πουλάει με κέρδος.

Όπως εκτιμούν από τη διοίκηση αν η εμπορική δραστηριότητα υποχωρήσει η εταιρεία είναι σε θέση να διοχετεύσει μεγάλο μέρος των όγκων αυτών σε άλλες αγορές χάρη στη μεγάλη διασπορά των πελατών της.



Οι επενδύσεις στο 9μηνο διαμορφώθηκαν στα 57 εκατ. ευρώ και μέχρι το τέλος του έτους θα κινηθούν κοντά στα 80 εκατ. ευρώ. Από το 2019 η εταιρεία έχει ολοκληρώσει επενδύσεις 860 εκατ. ευρώ με αιχμή τα χρόνια μέχρι το 2022 και από το 2023 πραγματοποιεί ετησίως επενδύσεις περίπου 70-90 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά μεγέθη του 9μηνου και οι προοπτικές για τη συνέχεια

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο 9μηνο διαμορφώθηκε στα 2,74 δισ. ευρώ αυξημένος κατά 5,8% σε σχέση με το 9μηνο του 2024 (3,59 δισ. ευρώ). Τα αναπροσαρμοσμένα ebitda χωρίς τις επιπτώσεις από τις τιμές των μετάλλων τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία του ομίλου, αυξήθηκαν κατά 5,1%, φτάνοντας τα 189,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2025 έναντι 180 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 93,6 εκατ. ευρώ από 70,9 εκατ. ευρώ πέρσι.

Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για τη συνέχεια καθώς τα επιτόκια και ο πληθωρισμός υποχωρούν. Παράλληλα, οι τιμές της ενέργειας, αν και εξακολουθούν να παραμένουν υψηλές στην Ευρώπη, σταθεροποιούνται.

Η μετοχή ακολουθεί τα fundamentas του ομίλου και έχει κάνει ένα πραγματικό ράλι από την αρχή του έτους με κέρδη 80% με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 1,3 δισ. ευρώ.