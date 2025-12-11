Έκθεση τρίτου τριμήνου του 2025 της Sobi: Επιταχυνόμενη ανάπτυξη και δυναμικό χαρτοφυλάκιο

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) ανακοίνωσε την έκθεσή της για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Τρίτο τρίμηνο του 2025

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13%, 21% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, (CER)1, και ανήλθαν σε 7.776 εκατ. SEK (6.894)

Τα έσοδα του τομέα Αιματολογίας αυξήθηκαν κατά 26% σε CER και ανήλθαν σε 4.771 εκατ. SEK (4.000), υπαγορευμένα κυρίως από τις πωλήσεις του efanesoctocog alfa ύψους 769 εκατ. SEK (129), τις ισχυρές πωλήσεις του avatrombopag ύψους 1.408 εκατ. SEK (1.039) και τις πωλήσεις του pegcetacoplan ύψους 317 εκατ. SEK (270), που εν μέρει αντισταθμίστηκαν από τις χαμηλές πωλήσεις του pacritinib ύψους 307 εκατ. SEK (379)

Τα έσοδα του τομέα Ανοσολογίας αυξήθηκαν κατά 12% σε CER και ανήλθαν σε 2.658 εκατ. SEK (2.583), υπαγορευμένα από τις ισχυρές πωλήσεις του emapalumab ύψους 733 εκατ. SEK (405) και τις πωλήσεις του anakinra ύψους 769 εκατ. SEK (699), που εν μέρει αντισταθμίστηκαν από χαμηλότερα δικαιώματα εκμετάλλευσης για το nirsevimab ύψους 1.166 εκατ. SEK (1.478)

Τα έσοδα από το στρατηγικό χαρτοφυλάκιο1* αυξήθηκαν κατά 39% σε CER και ανήλθαν σε 5.001 εκατ. SEK (3.830)

Τα δικαιώματα προϊόντος και μάρκετινγκ για το pacritinib εμφάνισαν απομείωση ύψους 6.612 εκατ. SEK προ φόρου. Η απομείωση δεν επηρέασε τις ταμειακές ροές και αναφέρεται ως στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC2)

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1,2 ήταν ίσο με 47% (43), εξαιρουμένων των IAC2 ύψους -6.664 εκατ. SEK. To EBITA1 ήταν ίσο με 3.620 εκατ. SEK (2.923), αντιστοιχώντας σε περιθώριο 47% (42). Το EBIT ήταν ίσο με -3.858 εκατ. SEK (2.038) συμπεριλαμβανομένης της απομείωσης του pacritinib κατά 6.612 εκατ. SEK

Τα έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης ήταν ίσα με -8,40 (4,27) και τα EPS μετά τη μείωση ήταν -8,32 (4,22). Τα προσαρμοσμένα EPS προ μείωσης1 ήταν 6,11 (4,36) SEK και τα προσαρμοσμένα EPS μετά τη μείωση1 ήταν 6,05 (4,31) SEK. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν 1.840 εκατ. SEK (1.201)

Οικονομικές προβλέψεις για το 2025 - επικαιροποιημένες

Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό σε CER (προηγουμένως, υψηλό μονοψήφιο)

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA αναμένεται να κυμανθεί από 35% έως 39% των εσόδων (προηγουμένως γύρω στο 35%)

Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

* Το στρατηγικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τα εξής φάρμακα της Sobi: efanesoctocog alfa, pegcetacoplan, avatrombopag, emapalumab, pacritinib και loncastuximab-tesirine, καθώς και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από τις πωλήσεις της Sanofi για τα efanesoctocog alfa και nirsevimab.