ΕΚΤΕΡ: Υπερδιπλασιασμός EBITDA και νέα έργα στον ορίζοντα

Με θετικό πρόσημο και βελτίωση στα βασικά της μεγέθη έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2025 η ΕΚΤΕΡ Α.Ε., καταγράφοντας σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και μεγάλη άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας. Επιπρόσθετα, η προοπτική απόκτησης του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης και η συμμετοχή σε έργα ΣΔΙΤ ανοίγουν νέους δρόμους ανάπτυξης, ενώ η παράλληλη διεύρυνση στη φιλοξενία δείχνει στρατηγική που δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο παραδοσιακό αντικείμενο.

Αναλυτικότερα για τα οικονομικά αποτελέσματα, ο ενοποιημένος τζίρος διαμορφώθηκε στα 41,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 18,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καθώς η εταιρία αξιοποίησε το μεγαλύτερο ανεκτέλεστο έργων αλλά και την ταχύτερη εκτέλεσή τους.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 7,2 εκατ. ευρώ, από 3,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση 116%. Το μικτό περιθώριο κέρδους διευρύνθηκε θεαματικά κατά 780 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 17,2%, στοιχείο που αποτυπώνει όχι μόνο την ποιοτική εκτέλεση του έργου αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Η λειτουργική κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA υπερδιπλασιάστηκε, φθάνοντας τα 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024. Η βελτίωση αυτή, σε συνδυασμό με τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, οδήγησε σε περιθώριο EBITDA 16,9% από 7,8% πέρυσι – ένα άλμα σχεδόν 900 μονάδων βάσης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΚΤΕΡ, Αθανάσιος Σίψας, τόνισε ότι η εταιρία ενίσχυσε ουσιαστικά την κερδοφορία και την κεφαλαιακή της βάση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει στον κλάδο των κατασκευών. Υπογράμμισε ακόμη ότι η ΕΚΤΕΡ επιδιώκει τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων σε τομείς όπως οι ΣΔΙΤ, οι παραχωρήσεις, η φιλοξενία και το real estate, πάντοτε με γνώμονα τις αξίες της αξιοπιστίας, της συνέπειας και του ήθους.

«Με ό,τι κι αν ασχοληθούμε, θα το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη δέσμευση της εταιρίας για δημιουργία προστιθέμενης αξίας όχι μόνο για τους μετόχους, αλλά και για την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της.

Να σημειώσουμε, ότι παρά τη σαφή ενίσχυση των βασικών δεικτών, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων εμφανίζονται μειωμένα στα 4,5 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας πτώση 13,2%. Η μείωση όμως είναι πλασματική, καθώς τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2024 περιλάμβαναν ένα έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο κέρδος 4,3 εκατ. ευρώ από την απόκτηση θυγατρικής. Αν αφαιρεθεί αυτή η επίδραση, τα φετινά καθαρά κέρδη αντανακλούν ουσιαστική βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας.

Έργα αιχμής και ανεκτέλεστο

Κατά το πρώτο εξάμηνο, η ΕΚΤΕΡ ανέλαβε και εκτελεί σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν το κέντρο ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας στο νοσοκομείο «Σωτηρία» ύψους 22,1 εκατ. ευρώ, το έργο για το Ινστιτούτο Παστέρ (11,6 εκατ. ευρώ), καθώς και η επέκταση των ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (3,5 εκατ. ευρώ). Στα ιδιωτικά έργα ξεχωρίζει η κατασκευή του ξενοδοχείου Six Senses στο Πόρτο Χέλι, συνολικού προϋπολογισμού 26,5 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία παρέδωσε επίσης σημαντικές υποδομές όπως το Κέντρο Εκπαίδευσης Κυβερνητών και Πληρωμάτων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, έργα βελτίωσης του Αερολιμένα Χίου, καθώς και παρεμβάσεις σε ιστορικά κτίρια όπως το διατηρητέο της Τράπεζας της Ελλάδος στην οδό Σίνα και η Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα. Εξίσου σημαντική είναι η ολοκλήρωση τριών μεγάλων νοσοκομειακών έργων στη Λαμία και στο ΚΑΤ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 διαμορφώθηκε σε περίπου 123 εκατ. ευρώ, προσφέροντας ορατότητα στα μελλοντικά έσοδα και εξασφαλίζοντας ρυθμούς ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Διεύρυνση δραστηριοτήτων στη φιλοξενία

Το 2025 σηματοδοτεί και τη στροφή της ΕΚΤΕΡ στη φιλοξενία, μέσα από τη λειτουργία του ξενοδοχείου Summer Senses στην Πάρο, το οποίο εντάχθηκε πλήρως στο χαρτοφυλάκιο της μετά την απορρόφηση της Ενεργειακός Κόμβος Α.Ε. Η νέα δραστηριότητα συνεισέφερε ήδη 1,1 εκατ. ευρώ τζίρο στο πρώτο εξάμηνο και εκτιμάται ότι θα προσφέρει ετησίως περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος, βεβαίως, χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, με το τρίτο τρίμηνο να αποφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων. Ωστόσο, η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική της ΕΚΤΕΡ να διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές της και να εξασφαλίσει επαναλαμβανόμενα έσοδα εκτός των κατασκευών.

Ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση

Στο μέτωπο της χρηματοοικονομικής θέσης, η εικόνα της ΕΚΤΕΡ είναι επίσης θετική. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 10,3%, φθάνοντας τα 48,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο δανεισμός μειώθηκε σε 13,6 εκατ. ευρώ από 14,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 14,7 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον συνολικό δανεισμό και οδηγώντας σε αρνητικό καθαρό δανεισμό ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 29,5% στα 24,4 εκατ. ευρώ, στοιχείο που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση έργων και στη διαχείριση νέων επενδύσεων. Οι θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, που έφθασαν τα 6,5 εκατ. ευρώ, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη ρευστότητα.

Η προοπτική του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Σημαντική εξέλιξη για τη μελλοντική πορεία της εταιρίας είναι η κάλυψη όλων των προϋποθέσεων για την απόκτηση του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης. Η υποβολή του σχετικού αιτήματος αναμένεται εντός του έτους και, εφόσον εγκριθεί, θα επιτρέψει στην ΕΚΤΕΡ να συμμετέχει σε μεγάλης κλίμακας δημόσια έργα, διευρύνοντας το πεδίο δραστηριοτήτων της.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει χρονικά με την προοπτική ανάληψης σημαντικών έργων ΣΔΙΤ, όπως η κατασκευή πέντε νέων αστυνομικών μεγάρων ύψους 57 εκατ. ευρώ, για τα οποία η κοινοπραξία ΕΚΤΕΡ – ΕΡΕΤΒΟ – ΤΕΝΑ έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος. Παράλληλα, σε εκκρεμότητα βρίσκεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μεγάλο ξενοδοχειακό project στις Κολυμπήθρες της Πάρου, προϋπολογισμού 53,3 εκατ. ευρώ.