ΕΚΤΕΡ: Μειοδότης σε έργα 59 εκατ, ενισχύει ανεκτέλεστο ενόψει του πτυχίου 7ης τάξης

Με ενισχυμένο ανεκτέλεστο μετά την ανάληψη τριών νέων έργων, προϋπολογισμού 59 εκατ. ευρώ μπαίνει στην νέα χρονιά η ΕΚΤΕΡ, οπότε αναμένεται και να λάβει το εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης.

Η διοίκηση της ΕΚΤΕΡ έχει χαράξει μια στοχευμένη στρατηγική ανάπτυξης, εστιάζοντας σε υποδομές, ΣΔΙΤ, τουρισμό και real estate. Στόχος είναι η ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και η δημιουργία σταθερών ροών πέρα από τον παραδοσιακό κατασκευαστικό κύκλο.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την υπογραφή της ΣΔΙΤ που αφορά την κατασκευή πέντε νέων Αστυνομικών Μεγάρων ύψους 57 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα προχωρά η ανάπτυξη του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στις Κολυμπήθρες της Πάρου, προϋπολογισμού 53,3 εκατ. ευρώ, παρά τα εμπόδια και τις αντιδράσεις που συνεχίζει να συναντά το έργο εν αναμονή της απόφασης του ΣτΕ. Την ίδια στιγμή, το ξενοδοχείο Summer Senses στην Πάρο, που λειτουργεί υπό την ομπρέλα της ΕΚΤΕΡ, ενισχύει ήδη τα έσοδα του ομίλου και συμβάλλει στη σταθεροποίηση της τουριστικής δραστηριότητας.

Επίσης διεκδικεί το mega project αποθηκών της ΠΑΕΓΑΕ, προϋπολογισμού περίπου €200 εκατ. και την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογισμού €40 εκατ. καθώς και το ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού άνω των €350 εκατ.

Τα νέα έργα που μειοδότησε

Η εταιρία μειοδότησε: στο έργο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΦΑΣΗ Δ1'-ΚΤΙΡΙΑ 1, 13 & ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ B΄», προϋπολογισμού €8,8 εκατ. στο έργο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», προϋπολογισμού €18,4 εκατ. καθώς και στο έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού €32,0 εκατ.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω έργα έρχονται να προστεθούν σε ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων της τάξης των €130 εκατ. περίπου, αναδεικνύοντας περαιτέρω τις θετικές προοπτικές της κατασκευαστικής δραστηριότητας της εταιρίας κατά τα επόμενα έτη.

Τα προς παράδοση έργα του 2026 – Ποια παραδίδονται το α' εξάμηνο

Την ίδια ώρα η ΕΚΤΕΡ κατά το α’ εξάμηνο του 2026 αναμένεται να παραδώσει μια σειρά σύνθετων έργων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

η ανέγερση του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου,

η κατασκευή νέου κτηρίου για κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες και των εργαστηρίων της Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπανικολάου,

η αναδιαμόρφωση και επέκταση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Λαϊκό,

η υλοποίηση καινοτόμου εγκατάστασης πράσινης ενεργειακής μετάβασης στην Πάτρα, στο πλαίσιο του Κέντρου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης του ΙΤΕ,

η κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος Έρευνας και Καινοτομίας του ΙΤΕ στα Ιωάννινα,

καθώς και η ανάπτυξη του κόμβου καινοτομίας στο Ηράκλειο Κρήτης και η επέκταση των κτηριακών υποδομών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ στο Ρέθυμνο.

Τα έργα του 2025

Κατά το 2025 η ΕΚΤΕΡ, ολοκλήρωσε και παρέδωσε, σύμφωνα με τις συμβατικές προθεσμίες, πέντε δημόσια έργα από το συνολικό της χαρτοφυλάκιο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η επέκταση, αναδιαρρύθμιση και βελτίωση των εγκαταστάσεων του Κρατικού Αερολιμένα Χίου (διάρκεια υλοποίησης περίπου 3 έτη),

η αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (διάρκεια περίπου 2 έτη),

η ανέγερση νέου κτηρίου με αμφιθέατρο για την επέκταση της Ογκολογικής Κλινικής και τη δημιουργία Κέντρου Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής στο ίδιο νοσοκομείο (διάρκεια περίπου 18 μήνες),

η ανακαίνιση και αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, των υποστηρικτικών χώρων και των νοσηλευτικών τμημάτων του 5ου ορόφου της Κεντρικής Πτέρυγας του Νοσοκομείου ΚΑΤ (διάρκεια 22 μηνών),

καθώς και η δημιουργία του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας στη Νέα Ιωνία (διάρκεια περίπου 18 μηνών).

Σε επίπεδο δημοσίων έργων, έως το τέλος του 2025 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της επέκτασης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος.