Χρηματιστήριο Αθηνών

Φθάνοντας στο τέλος της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων και έχοντας τις κυριότερες εταιρίες της αγοράς στο δείγμα έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί ο παράγοντας «μη επαναλαμβανόμενες εγγραφές» ή κατά το ελληνικότερο «One-off». Οι έκτακτες εγγραφές δεν έλλειψαν στο εξάμηνο των εισηγμένων και σε μια οριακή εικόνα αύξησης των λειτουργικά κερδών (+3,5%) φαίνεται ότι θα καθορίσουν το πρόσημο της τάσης των καθαρών κερδών.
Σε σχέση πάντως με άλλες περιόδους δημοσιεύσεων τα απόλυτα μεγέθη δεν ήταν υπερβολικά. Ως επί το πλείστων καταγράφονται αρνητικές διαφορές που αφορούν συναλλαγματικές διαφορές, αποτίμηση αποθεμάτων και θυγατρικών στο εξωτερικό ενώ οι εγγραφή των προβλέψεων είναι μειωμένη. Στον αντίποδα οι θετικές διαφορές έρχονται από τον κλάδο ακινήτων και την αναπροσαρμογή της αξίας του εμπορικού χαρτοφυλακίου.
Αθροιστικά η ως τώρα (58% των εταιριών) καταγραφή των εκτάκτων του εξαμήνου δείχνει να έχει καθαρή αρνητική επίδραση περίπου 48 εκατ. ευρώ στα κέρδη μετά από φόρους. Είναι ενδεικτικό ότι εφόσον εξαιρεθεί ο κλάδος ενέργειας που έχει και τις περισσότερες εγγραφές η καθαρή κερδοφορία δείχνει τάση βελτίωσης κατά 10,8% σε σχέση με πέρυσι.
Οι κυριότερες έκτακτες εγγραφές που παρατηρούνται στο εξάμηνο είναι οι εξής:
- Τράπεζα Πειραιώς: Στο α’ εξάμηνο καταγράφονται απομειώσεις που σχετίζονται με τιτλοποιήσεις ύψους 23 εκατ. ευρώ έναντι 12 εκατ. ευρώ πέρυσι.
- Alpha Bank: Η αναβαλλόμενη φορολογία ενίσχυσε τα καθαρά κέρδη κατά 174 εκατ. ευρώ.
- Εθνική Τράπεζα: Οι συναλλαγματικές διαφορές και οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους αύξησαν τα καθαρά κέρδη κατά 136 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 14 εκατ. ευρώ πέρυσι.
- Eurobank: Στο εξάμηνο καταγράφονται α) κέρδη 38 εκατ. ευρώ από την απόκτηση συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα και την CNP Κυπρου β) ζημιά απομείωσης πώλησης δανείων 41 εκατ. ευρώ
- Τράπεζα Αττικής: Τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί από το κόστος αποχώρησης προσωπικού 24,8 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα υπάρχει κέρδος από την πώληση της συμμετοχής των μετοχών της ΔΙΑΣ ύψους 7,8 εκατ. ευρώ.
- Εταιρίες διύλισης: H Motor Oil παρουσιάζει στο εξάμηνο αρνητικές διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας 65 εκατ. ευρώ ενώ έχει κέρδος 9 εκατ. ευρώ από την αποκατάσταση των ζημιών των παγίων στοιχείων. Στην Helleniq Energy η ζημιά απομείωσης αποθεμάτων είναι 172 εκατ. ευρώ έναντι 15 εκατ. ευρώ πέρυσι. Επιπλέον από διαφορές μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων και υπάρχει ένα μικρό κέρδος 6 εκατ. ευρώ. Αθροιστικά τα δύο διυλιστήρια σε λειτουργικό επίπεδο έχουν επιβαρυνθεί με 230 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 24 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024.
- Τιταν: Η απομείωση της συμμετοχής στην Adocim (Τουρκία) επιβάρυνε τα αποτελέσματα με ζημιές 51,9 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 38,5 εκατ. ευρώ αφορούν συναλλαγματικές διαφορές.
- Η Metlen έχει επιβαρυνθεί με 132 εκατ. ευρώ ζημιά που αποτυπώνεται στα λειτουργικά κέρδη από τον κλάδο ενεργειακών έργων και συγκεκριμένα με το project Protos.
- Lamda Development: Οι μεταβολές της εύλογης αξίας των ακινήτων στο εξάμηνο ανήλθαν σε 151 εκατ. ευρώ αυξάνοντας ισόποσα τα αποτελέσματα.
- MIG: Καταγράφονται κέρδη 346 χιλ. ευρώ τα οποία προέρχονται από τη διαχείριση του εμπορικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας (μετοχές και ομόλογα).
- Noval Properties: Τα κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες ανήλθαν σε 13,2 εκατ. ευρώ έναντι 12,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.
- Μπλέ Κέδρος: Στο εξάμηνο η εταιρία εμφανίζει έσοδο 739 χιλ. ευρώ από πώληση ακινήτου. Στα έκτακτα και ανόργανα έσοδα του Ομίλου περιλαμβάνεται το ποσό των 395,6 χιλ. ευρώ που αφορά επιστροφή φόρου εισοδήματος προηγούμενων ετών που είχε καταβληθεί αχρεωστήτως.
- Trade Estates: Τα κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες διαμορφώθηκαν σε 3,1 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ το 2024
- Στην Dimand τα κέρδη από την αναπροσαρμογή των ακινήτων στην εύλογη αξία βελτίωσαν τα λειτουργικά κατά 11,2 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.
- Intralot: Στο εξάμηνο καταγράφεται κέρδος από πώληση παγίων ύψους 313 χιλ. ευρώ. Επίσης ο όμιλος εμφάνισε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πρώτο εξάμηνο του 2025 κέρδη από «Συναλλαγματικές διαφορές» ποσού 52 χιλ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: κέρδη 487 χιλ. ευρώ.
- OTE: Στο εξάμηνο υπάρχει επιβάρυνση 23,6 εκατ. ευρώ με κόστος εθελουσίας, πέρυσι το σχετικό κονδύλι ήταν 28,6 εκατ. ευρώ.
- Ευρώπη Ασφαλιστική: Από την πώληση επενδύσεων η κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 254 χιλ. ευρώ.
- Austriacard: Οι συναλλαγματικές διαφορές επιβάρυναν τα αποτελέσματα με 700 χιλ. ευρώ ενώ υπάρχει και επιβάρυνση απομείωσης 264 χιλ. ευρώ λόγω υπερπληθωρισμού (282 χιλ. ευρώ το 2024).
- Καρέλιας: Η κατάσταση αποτελεσμάτων εμφανίζει αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές ύψους 21 εκατ. ευρώ έναντι θετικής διαφοράς 7,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.
- Flexopack: Από συναλλαγματικές διαφορές τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν κατά 2,86 εκατ. ευρώ έναντι θετικής διαφοράς 1,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.
- Profile: Από συναλλαγματικές διαφορές τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν κατά 440 χιλ. ευρώ έναντι θετικής διαφοράς 140 χιλ. ευρώ πέρυσι.
- Βιοκαρπετ: Στο φετινό εξάμηνο τα κέρδη από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογες αξίες ανήλθαν σε 182 χιλ. ευρώ έναντι 34 χιλ. ευρώ πέρυσι.
- Στην Κυλινδρόμυλοι Λούλης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ο όμιλος εμφανίζει ζημία 534 χιλ. ευρώ από κέρδη 307 χιλ. πέρυσι. Σύμφωνα με τις σημειώσεις των λογιστικών καταστάσεων οι διαφορές οφείλονται σε πράξεις αντιστάθμισης μέσω παραγώγων.
- Έλτον Χημικά: Υπάρχει και φέτος εγγραφή ζημιών λόγω πληθωρισμού ύψους 487 χιλ. ευρώ έναντι 1,17 εκατ. ευρώ το 2024. Ωστόσο, πιο σημαντική είναι η επίδραση των ισοτιμιών η οποία μειώνει το καθαρό αποτέλεσμα κατά 1 εκατ. ευρώ στις 520 χιλ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.
- Στη Safe Bulkers που έχει εισηγμένο ομόλογο στο ΧΑ (λήξη Φεβρουάριος του 2027) οι ζημιές από τις συναλλαγματικές διαφορές ήταν 12,3 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ κερδών πέρυσι.
- Στην AS Company καταγράφονται ζημιές 222 χιλ. ευρώ από χρηματοοικονομικές πράξεις έναντι κερδών 537 χιλ. ευρώ πέρυσι.
- Η ΕΥΔΑΠ έγραψε ζημιές 5,5 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο και αυτό οφείλεται στην αύξηση των προβλέψεων κατά 18,3 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το κονδύλι περιλαμβάνεται και πρόβλεψη 9,6 εκατ. ευρώ για επίδικη υπόθεση.