Χρηματιστήριο Αθηνών

Φθάνοντας στο τέλος της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων και έχοντας τις κυριότερες εταιρίες της αγοράς στο δείγμα έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί ο παράγοντας «μη επαναλαμβανόμενες εγγραφές» ή κατά το ελληνικότερο «One-off». Οι έκτακτες εγγραφές δεν έλλειψαν στο εξάμηνο των εισηγμένων και σε μια οριακή εικόνα αύξησης των λειτουργικά κερδών (+3,5%) φαίνεται ότι θα καθορίσουν το πρόσημο της τάσης των καθαρών κερδών.

Σε σχέση πάντως με άλλες περιόδους δημοσιεύσεων τα απόλυτα μεγέθη δεν ήταν υπερβολικά. Ως επί το πλείστων καταγράφονται αρνητικές διαφορές που αφορούν συναλλαγματικές διαφορές, αποτίμηση αποθεμάτων και θυγατρικών στο εξωτερικό ενώ οι εγγραφή των προβλέψεων είναι μειωμένη. Στον αντίποδα οι θετικές διαφορές έρχονται από τον κλάδο ακινήτων και την αναπροσαρμογή της αξίας του εμπορικού χαρτοφυλακίου.

Αθροιστικά η ως τώρα (58% των εταιριών) καταγραφή των εκτάκτων του εξαμήνου δείχνει να έχει καθαρή αρνητική επίδραση περίπου 48 εκατ. ευρώ στα κέρδη μετά από φόρους. Είναι ενδεικτικό ότι εφόσον εξαιρεθεί ο κλάδος ενέργειας που έχει και τις περισσότερες εγγραφές η καθαρή κερδοφορία δείχνει τάση βελτίωσης κατά 10,8% σε σχέση με πέρυσι.

Οι κυριότερες έκτακτες εγγραφές που παρατηρούνται στο εξάμηνο είναι οι εξής: