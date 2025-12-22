Εγγύηση 40,4 δισ. δολαρίων από τον συνιδρυτή της Oracle για την προσφορά της Paramount στη Warner Bros

Ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, συμφώνησε να παράσχει προσωπική εγγύηση ύψους 40,4 δισ. δολαρίων σε χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να στηρίξει την προσφορά της Paramount Skydance για τη Warner Bros Discovery, σύμφωνα με σημερινή κατάθεση στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ

Η εγγύηση αναμένεται να ενισχύσει τους όρους χρηματοδότησης της συμφωνίας, η οποία είχε δεχθεί επικρίσεις από το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros, που τελικώς απέρριψε την πρόταση της Paramount υπέρ ανταγωνιστικής προσφοράς της Netflix.

Η Paramount ανέφερε ότι οι τροποποιημένοι όροι δεν μεταβάλλουν το τίμημα των 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά.

Ο πόλεμος προσφορών για τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του Χόλιγουντ δεν δείχνει να αποκλιμακώνεται, καθώς ο επικρατέστερος πλειοδότης θα αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό του streaming, εξασφαλίζοντας μια εκτενή βιβλιοθήκη περιεχομένου με μεγάλα blockbuster, που εδώ και καιρό βρίσκεται στο επίκεντρο εξαγορών.

Παράλληλα, ο Λάρι Έλισον δεσμεύτηκε να μην ανακαλέσει το οικογενειακό καταπίστευμα Ellison ούτε να μεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής.

Η Paramount ανακοίνωσε επίσης ότι αύξησε το αντίστροφο τέλος ακύρωσης της συμφωνίας στα 5,8 δισ.δολάρια, από 5 δισ. προηγουμένως, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους όρους της ανταγωνιστικής συναλλαγής. Επιπλέον, παρέτεινε την ημερομηνία λήξης της προσφοράς έως τις 21 Ιανουαρίου 2026.

Η νέα αυτή κίνηση έρχεται μετά το αίτημα της Warner Bros προς τους μετόχους της να απορρίψουν την προηγούμενη προσφορά της Paramount, ύψους 108,4 δισ. δολαρίων, για την εξαγορά του συνόλου της εταιρείας - συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της καλωδιακής τηλεόρασης - επικαλούμενη αβεβαιότητες ως προς τη χρηματοδότηση και την απουσία πλήρους εγγύησης από την οικογένεια Έλισον.