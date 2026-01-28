Το efood ενώνει δυνάμεις με τη Humanity Greece για τη στήριξη της Κοινωνικής Κουζίνας στο κέντρο της Αθήνας

Το efood εγκαινιάζει μια νέα, ουσιαστική συνεργασία με την ανθρωπιστική οργάνωση Humanity Greece, στηρίζοντας την Κοινωνική Κουζίνα που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2022 στο σπίτι της Humanity, στην καρδιά της Αθήνας. Στόχος της σύμπραξης είναι η κάλυψη μίας ολόκληρης ημέρας μαγειρέματος κάθε εβδομάδα, για έναν χρόνο, προσφέροντας περισσότερα από 400 φρέσκα vegan γεύματα εβδομαδιαίως σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας.

Η Κοινωνική Κουζίνα της Humanity Greece αποτελεί μια ζωντανή πρωτοβουλία αλληλεγγύης με έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σε ετήσια βάση, προσφέρει πάνω από 40.000 vegan γεύματα, ενώ διατηρεί ενεργό μηχανισμό άμεσης ανταπόκρισης σε περιπτώσεις κρίσης, από φυσικές καταστροφές έως κοινωνικά γεγονότα που απαιτούν άμεση υποστήριξη ευάλωτων πληθυσμών.

Η επιλογή των vegan γευμάτων αποτελεί μια συνειδητή πράξη συμπερίληψης και βιωσιμότητας. Πρόκειται για μια προσέγγιση που μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είναι προσβάσιμη σε όλους ανεξαρτήτως διατροφικών ή θρησκευτικών περιορισμών και ενισχύει μια καθολική και δίκαιη προσφορά τροφής.

Το μαγείρεμα πραγματοποιείται με zero-waste πρακτικές και αρχές κυκλικής οικονομίας, όπου καμία πρώτη ύλη δεν πάει χαμένη. Από τα κοτσάνια και τις φλούδες έως τα υπολείμματα, όλα αξιοποιούνται πλήρως ή οδηγούνται σε κομποστοποίηση μέσω ειδικών κάδων βιοαποβλήτων. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται οικολογικές συσκευασίες και ενεργειακά αποδοτικές μέθοδοι μαγειρέματος, καθιστώντας την Κοινωνική Κουζίνα πρότυπο σύγχρονης, βιώσιμης κοινωνικής προσφοράς.

Η δράση υλοποιείται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Humanity Greece, ένα ανοικτό σπίτι όπου ο εθελοντισμός αποτελεί την καρδιά κάθε προσπάθειας. Άνθρωποι κάθε ηλικίας και διαδρομής συναντιούνται με κοινό σκοπό την προσφορά, αφιερώνοντας τον χρόνο και την ενέργεια τους για να μαγειρέψουν, να φροντίσουν και να σταθούν δίπλα στον συνάνθρωπο. Μέσα από τη δύναμη της συλλογικότητας, η πράξη της προσφοράς μετατρέπεται σε πράξη αγάπης, αξιοπρέπειας και ελπίδας.

Η νέα αυτή συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης Love Delivered του efood, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει την κοινωνία με πράξεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο.