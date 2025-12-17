EFA Group: Αύξηση κεφαλαίου €80 εκατ., επενδυτικό πλάνο €120 εκατ. σε εξαγορές και εισαγωγή σε Χρηματιστήριο

Σε εξαγορές και ενίσχυση των δραστηριοτήτων της EFA Group, η οποία ανοίγει βηματισμό για την εισαγωγή της σε κάποια Κεφαλαιαγορά, με την Ελληνική να θέτει σοβαρή υποψηφιότητα μετά και την ένταξή της στον όμιλο Euronext, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με focus και σε εταιρείες start up, θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια από την αύξηση κεφαλαίου των 80 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε χθες.

Μέσω της αύξησης κεφαλαίου, ύψους 80 εκατ. ευρώ εισέρχονται στο μετοχικό κεφάλαιο της EFA Group ο όμιλος της Motor Oil και η EOS Capital. Στην αύξηση αυτή θα συμμετάσχει και ο υφιστάμενος μέτοχος της εταιρείας Κρίστιαν Χατζημηνάς. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Liberal, η συμμετοχή των δύο νέων θεσμικών επενδυτών θα γίνει με μειοψηφικό ποσοστό με τον ιδρυτή και βασικό μέτοχο της εταιρείας να ενισχύει την εταιρεία μέσω της αύξησης με ισόποσο ποσό με τους νέους μετόχους.

Τα 80 εκατ. της αύξησης σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά χθες σε συνέντευξη Τύπου της εταιρείας, θα ανέλθουν μέσω μόχλευσης με τραπεζικό δανεισμό στα 120 εκατ. και αναμένεται σε διάστημα 12 μηνών να έχουν διατεθεί για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της διοίκησης.

Οι δύο νέοι μέτοχοι όπως είπε ο κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς επιλέχθηκαν μεταξύ πολλών άλλων και αποτελούν θεσμικούς επενδυτές με εγνωσμένη αξία και προσδίδουν αναγνωρισιμότητα στην EFA Group.

Η σύμπραξη του Ομίλου Motor Oil, της οικογένειας Βαρδινογιάννη, EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη με τον όμιλο Group, του Κρίστιαν Χατζημηνά, διαμορφώνει ένα ισχυρό εγχώριο σχήμα με σαφή εξαγωγικό χαρακτήρα στην αμυντική βιομηχανία με εστίαση σε τέσσερις πυλώνες προϊόντων-λύσεων σε μια χρονική συγκυρία που η αμυντική βιομηχανία βρίσκεται σε παγκόσμιο επίπεδο στο επίκεντρο της προσοχής.

Όσον αφορά την εισαγωγή της EFA σε κεφαλαιαγορά, όπως διευκρίνισε ο κ. Χατζημηνάς, η σχετική απόφαση θα ληφθεί από κοινού με τους θεσμικούς επενδυτές, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής που αποσκοπεί όχι μόνο στην άντληση κεφαλαίων, αλλά και στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της διεθνούς αξιοπιστίας του Ομίλου.

«Η εμπειρία από αντίστοιχες κινήσεις στο παρελθόν έχει δείξει ότι η παρουσία σε οργανωμένες αγορές μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής ανάπτυξης», επεσήμανε ο ίδιος.

Οι πυλώνες ανάπτυξης για την EFA εστιάζουν σε Drones, Σύστηματα αποστολής, προσομοίωση και εκπαίδευση, Ολοκληρωμένες λύσεις και αισθητήρες συστημάτων στόχευσης, και ηλεκτρονικός πόλεμος, διάστημα, συστήματα διοίκησης και επικοινωνιών, UAV’s και κυβερνοάμυνα.

Για το 2025 ο τζίρος της εταιρείας αναμένεται σε 80 εκατ. ευρώ ενώ μπορεί να ανέλθει ακόμη και στα 100 εκατ. ευρώ ανάλογα με τις τιμολογήσεις που θα γίνουν. Σε ποσοστό πάνω από 60% οι πωλήσεις του EFA Group θα κατευθυνθούν σε αγορές του εξωτερικού καθώς διαθέτει παρουσία σε 40 χώρες και 13 εταιρείες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα αμυντικών τεχνολογιών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Liberal, την ώρα που η στόχευση για την THEON είναι το 2030 να πραγματοποιεί τζίρο 1 δισ. ετησίως, το πλάνο για την EFA, δείχνει δυνητικά τα 500 εκατ. σε ετήσια βάση, γεγονός που αποτυπώνει τόσο τις προοπτικές της εταιρείας όσο και τους λόγους επιλογής των νέων επενδυτών.

Όπως αποκάλυψε χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο ιδρυτής των δύο εταιρειών, Κρ. Χατζημηνάς, η EFA Group, βαδίζει στα χνάρια της ΤΗΕΟΝ και η διοίκηση έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια γιγάντωσης του ομίλου EFA, σε συνδυασμό και με τους νέους μεγάλους επενδυτές, Motor Oil και EOS Capital που μπήκαν στον όμιλο.

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Χατζημηνάς, το EFA Group έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία συμφωνίας και με τη Metlen για ηλεκτροοπτικά σε πλατφόρμες, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο εισαγωγής του EFA στο ελληνικό ή σε κάποιο άλλο Χρηματιστήριο.

Για να συνεχίσει, σημειώνοντας ότι, «το περιβάλλον πλέον είναι ευνοϊκό. Στην Ελλάδα υπάρχουν η πολιτική βούληση, τα κονδύλια, και το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την ταχύτερη ανάπτυξη εγχώριων αμυντικών οικοσυστημάτων, με ελληνική συμμετοχή τουλάχιστον 25% στα αμυντικά προγράμματα».

Όπως ανέφερε ο CEO του EFA, Γρηγόρης Κουτσογιάννης, «με άξονα τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεών μας, επεκτείνουμε την παρουσία μας σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και Αμερική και δημιουργούμε ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετάσχουν στην επαναβιομηχανοποίηση της ελληνικής οικονομίας».

Ο κ. Χατζημηνάς τόνισε ότι υπάρχει ισχυρή βάση στους τομείς όπου δραστηριοποιείται ήδη ο Όμιλος και ότι, μέσω της δημιουργίας νέων εταιρειών, αξιοποιούνται και λύσεις AI.

Ο Νίκος Γιαννακάκης, Group Chief Information Officer του Όμιλου Μοtor Oil, τόνισε ότι η επένδυση στην EFA Group εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για ανθεκτικότητα, καινοτομία και τεχνολογίες dual use – τομείς που μπαίνουν πλέον δυναμικά στη διεθνή οικονομία.

Όπως σημείωσε: «Σπάνια βρίσκεις μια εταιρεία που διαθέτει ταυτόχρονα κατάλληλο κλάδο, δυνατότητα ανάπτυξης και σωστή δομή συναλλαγής. Η EFA έχει και τα τρία.»

O Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, τόνισε: «Η επένδυσή μας στο EFA GROUP είναι ψήφος εμπιστοσύνης σε έναν πραγματικά εξωστρεφή ελληνικό όμιλο εταιριών, ο οποίος έχει DNA καινοτομίας και ανάπτυξης σε καθεμία από τις εταιρίες του. Το όραμα του ιδρυτή και της διοίκησης, καθώς και η ποιότητα των μετόχων του ομίλου, αποτελούν σοβαρά στοιχεία διαφοροποίησης σε σχέση με άλλες εταιρίες του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας. Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις προοπτικές του EFA GROUP και θα συνεργαστούμε στενά με τους νέους μας εταίρους προκειμένου να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι μας.»

Τέλος, η δημιουργία των τεσσάρων καινοτόμων τεχνολογικών clusters, στα οποία και θα είναι ενσωματωμένες οι 13 εξειδικευμένες εταιρείες του ομίλου, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την οργάνωση και διαχείριση των δυνατοτήτων του EFA GROUP και όπως περιέγραψε ο κ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης CEO του EFA Group, τα τέσσερα Clusters είναι:

Μη Επανδρωμένων & Αυτόνομων Συστημάτων (Unmanned & Autonomous Solutions) το οποίο περιλαμβάνει την εταιρία UCANDRONE (Μη Στελεχωμένα Συστήματα), και την εταιρία AETHER AERONAUTICS (Εναέριοι Στόχοι), με Διευθυντή τον κ. Νίκο Καλογιάννη.

Συστημάτων Αποστολής, Προσομοίωσης και Εκπαίδευσης (Mission Systems, Simulation & Training), το οποίο περιλαμβάνει τις εταιρίες SCYTALYS, (Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αμυντικού Λογισμικού) STHENOS AI, (Λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης), THYREOS CYBER, (Κυβερνοασφάλεια στην Άμυνα), ACROMOVE, (Κατασκευή Υπολογιστικών Συστημάτων για το χώρο της Άμυνας και Ασφάλειας), SCYWAVE, (Κατασκευή Ασύρματων Συστημάτων Επικοινωνιών), WAYREN, (Ανάπτυξη Λογισμικού για Στρατιωτικές Εφαρμογές), REALISCAPE (Ανάπτυξη Λογισμικού Προσομοίωσης Συστημάτων, Τακτικής Εκπαίδευσης και Συνθετικής Απεικόνισης), με Διευθυντή τον κ. Γιώργο Μενεξή.

Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (Integrated Services), το οποίο περιλαμβάνει τις εταιρίες EFA VENTURES (Ολοκληρωμένες Λύσεις και Υπηρεσίες) AEROSPACE VENTURES (Συμβουλευτική Εταιρία εξειδικευμένη σε Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία στους τομείς της Αεροδιαστημικής και Ασφάλειας), EPICOS (Παγκόσμια B2B Πλατφόρμα Πληροφοριών Άμυνας), με Διευθυντή τον κ. Νίκο Καλογιάννη. Το συγκεκριμένο cluster θα δραστηριοποιηθεί μελλοντικά και στον χώρο της Συντήρησης, Επισκευής και Ανακατασκευής/Γενικής Επιθεώρησης Πτητικών Μέσων (ΜRO Services).

Αισθητήρων & Συστημάτων Στόχευσης (Sensors & Targeting), το οποίο περιλαμβάνει την εταιρία ES SYSTEMS (Σχεδιασμός Αισθητήρων και IoT), με Διευθυντή τον κ. Χρήστο Γρυμπογιάννη. Το εν λόγω Cluster θα δραστηριοποιηθεί και στο χώρο του Ηλεκτρονικού Πολέμου, Radar και Διαστήματος.

Κεντρική φωτ.: (από αριστερά) Κρίστιαν Χατζημηνάς, Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Γρηγόρης Κουτσογιάννης, Νίκος Γιαννακάκης