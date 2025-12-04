ΕΕ: Επανεξετάζει τους δασμούς στα ηλεκτροκίνητα οχήματα που κατασκευάζει η VW στην Κίνα

Η Κομισιόν ξεκίνησε να επανεξετάζει τους αντισταθμιστικούς δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα της Volkswagen που κατασκευάζονται στην Κίνα, που μπορεί να οδηγήσει στην αντικατάστασή τους με μια δέσμευση ελάχιστης τιμής, σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της ΕΕ την Πέμπτη.

Η Επιτροπή, η οποία επέβαλε δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα τον Οκτώβριο του 2024, δήλωσε ότι έλαβε μια προσφορά δέσμευσης από την VW Anhui και ότι η επανεξέτασή της θα αξιολογήσει εάν είναι αποδεκτή και πρακτική.

Η Volkswagen παρέπεμψε το αίτημα του Reuters για σχόλιο στην ισπανική θυγατρική του ομίλου Seat, της οποίας το πλήρως ηλεκτρικό SUV Tavascan κατασκευάζεται στην Κίνα για εξαγωγή με τις επωνυμίες Seat και Cupra. Εκπρόσωπος της Seat δεν απάντησε αμέσως.

Το εργοστάσιο της Volkswagen στην Anhui είναι μια κοινοπραξία στην οποία η κινεζική JAC Automobile Group κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ που ισχύουν από τον Οκτώβριο του 2024, οι εξαγωγές από το εργοστάσιο της Volkswagen Anhui υπόκεινται σε δασμό 20,7%, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από την Seat/Cupra ως σοβαρή απειλή για τις μάρκες.

Η Επιτροπή δήλωσε τον Απρίλιο ότι συμφώνησε με την Κίνα να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ελάχιστων τιμών για τα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής αντί για δασμούς, αλλά επέμεινε ότι οι ελάχιστες τιμές θα πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματικές και εκτελεστές με τους δασμούς.