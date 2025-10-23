ΕΕ: Εντάσσει δύο κινεζικά διυλιστήρια και την Chinaoil στο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσθεσε δύο κινεζικά διυλιστήρια με συνολική δυναμικότητα 600.000 βαρελιών την ημέρα, καθώς και την Chinaoil Hong Kong, εμπορικό βραχίονα της PetroChina, στον κατάλογο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη.

Τα δύο διυλιστήρια είναι τα Liaoyang Petrochemical και Shandong Yulong Petrochemical. Τα εργοστάσια που υπόκεινται σε κυρώσεις αντιπροσωπεύουν το 3% της συνολικής δυναμικότητας διύλισης της Κίνας, η οποία ανέρχεται σε 19 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Οι κινεζικές προσθήκες δεν είναι οι πρώτες από την ΕΕ, αλλά είναι οι πιο σημαντικές οικονομικά. Σε συνεργασία με την G7, η ΕΕ επιδιώκει να περιορίσει περαιτέρω τα μέσα της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, συμπιέζοντας ζωτικά έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Στον κατάλογο περιλήφθηκε επίσης η κινεζική Tianjin Xishanfusheng International Trading Co, η οποία, σύμφωνα με την ΕΕ, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες της Ρωσίας να παρακάμψει τις κυρώσεις.

«Έχει εξαγάγει αγαθά ενωσιακής προέλευσης σε οντότητες στη Ρωσία, για τις οποίες η άμεση εξαγωγή από την Ένωση απαγορεύεται», αναφέρει η ΕΕ.

Η ΕΕ δήλωσε ότι οι τρεις πετρελαϊκές εταιρείες ήταν σημαντικοί αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου και ως εκ τούτου παρείχαν «ουσιαστική πηγή εσόδων» στη Μόσχα.

Το Yulong είναι το νεότερο διυλιστήριο της Κίνας, με δυναμικότητα 400.000 βαρελιών την ημέρα, και ένας από τους μεγαλύτερους μεμονωμένους πελάτες ρωσικού πετρελαίου στη χώρα.

Αρκετοί προμηθευτές αργού πετρελαίου της Yulong έχουν ήδη ακυρώσει τις πωλήσεις από τη Μέση Ανατολή και τον Καναδά, μετά την επιβολή κυρώσεων από τη Βρετανία την περασμένη εβδομάδα.

Το περιοδικό της ΕΕ ανέφερε ότι το διυλιστήριο είχε αγοράσει εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου τύπων ESPO και Urals.

Το εργοστάσιο Liaoyang διαθέτει δυναμικότητα 200.000 βαρελιών την ημέρα στη βορειοανατολική Κίνα και αποτελεί ολοκληρωμένη μονάδα διύλισης και πετροχημικών.