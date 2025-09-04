ΕΑΕΕ: Με +3% έτρεξε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στο α’ εξάμηνο 2025

Άνοδο 3% κατέγραψε το σύνολο παραγωγής ασφαλίστρων Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, σύμφωνα με την έρευνα που παρέδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Τη μεγαλύτερη αύξηση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024 σημείωσαν οι ασφαλίζεις κατά ζημιών, με την παραγωγή να ανέρχεται στα 1.580.123.201,66 ευρώ, ενισχυμένη κατά 9,7%, ενώ πτωτικά κινήθηκε το σύνολο παραγωγής ασφαλίσεων ζωής, στα 1.323.520.058,45 ευρώ, καταγράφοντας μείωση -3,9%.

Ανοδικά κινήθηκε και η αστική ευθύνη οχημάτων παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,8% στα 419.818.626,31 ευρώ.

Σε μηνιαία βάση μείωση κατέγραψαν οι ασφαλίσεις ζωής (-5,9%), και οι ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (-2,1%), ενώ η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων εκτοξεύτηκε με 15,8%.

Η συνολική παραγωγή ασφάλιστρων μηνός Ιουνίου 2025 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη παραγωγή μηνός Μαΐου 2025 κατά 4,2%. Αναλύεται σε αύξηση κατά 7,6% για τις ασφαλίσεις Ζωής και αύξηση κατά 1,6% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σε δωδεκάμηνη βάση, η παραγωγή του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη παραγωγή του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024, κατέγραψε αύξηση κατά 6,7%. Αναλύεται σε αύξηση 3,0% για τις ασφαλίσεις Ζωής και αύξηση 10,1% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Η έρευνα συνέλεξε δεδομένα από 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 41 δραστηριοποιήθηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο στις ασφαλίσεις κατά ζημιών και 14 στις ασφαλίσεις ζωής.

